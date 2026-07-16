मंडी में मिल रही इंजेक्शन से पकी लौकी! ये 4 चीजें देखकर पहचानें, किसान ने बताया
आजकल बाजार में केमिकल से पका हुई लौकी खूब मिल रही है। ये देखने में ताजी और चमकदार जरूर लगती है, लेकिन सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होती। तो चलिए जानते हैं इसकी पहचान कैसे करें और अच्छी-मीठी लौकी कैसे खरीदें।
लौकी का नाम सुनते ही बेशक आप मुँह बना लेते हों, लेकिन सेहत के लिए ये बड़ी फायदेमंद होती है। घर के बड़े-बुजुर्ग ना सिर्फ लौकी खाते हैं, बल्कि बच्चों को भी खिलाने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आजकल बाजार में जो लौकी मिलती है, वो वाकई फायदेमंद है? ये बात तो आप भी जानते होंगे कि आजकल सब्जियों को जल्दी पकाने और फ्रेश दिखाने के लिए कई तरह के केमिकल स्प्रे और इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लौकी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां रातों-रात एक छोटी सी लौकी को इंजेक्शन लगाकर बड़ा कर दिया जाता है। ये लौकी देखने में बड़ी सुंदर लगती है, इसलिए लोग अक्सर इसे खरीद लेते हैं। लेकिन सेहत पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं केमिकल वाली लौकी की पहचान कैसे करें।
छिलके को देखकर करें सही लौकी की पहचान
बाजार में अक्सर हम ज्यादा चमकदार और साफ दिखने वाली सब्जी को बेहतर मानकर खरीद लेते हैं, जो ज्यादातर मामलों में केमिकल का संकेत होता हैं। जी हां, अगर आपको लौकी ज्यादा हरी, चमकदार और साफ नजर आ रही हैं तो ज्यादा चांस हैं कि इसे केमिकल से पकाया गया है। कई बार इसपर एक सफेद चमकदार सी परत भी देखने को मिलती है। वहीं लौकी अगर नेचुरल तरीके से पकी हुई है तो उसपर थोड़े दाग-धब्बे हो सकते हैं और रंग भी हल्का फीका हो सकता है।
सूंघने और छूने से पता चलता है काफी कुछ
लौकी खरीदते हुए आपको इसे सूंघकर भी एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर इसमें से केमिकल वाली या अजीब सी गंध आ रही है, तो ज्यादातर मामलों में ये इंजेक्शन से पकी हुई लौकी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर लौकी को छूने पर हल्की चिपचिपाहट महसूस हो तो वो भी केमिकल की वजह से हो सकता है। नेचुरल तरीके से पकी हुई लौकी में प्राकृतिक गंध आती है, जिसे सूंघकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं।
डंठल देखकर चेक करें
डंठल देखकर भी आप केमिकल से पका हुई लौकी का पता लगा सकते हैं। दरअसल ताजी लौकी का डंठल का हरा और नर्म होता है। वहीं अगर डंठल पूरी तरह सूख गया हो, लेकिन लौकी फिर भी ताजी और चमकदार दिख रही हो, तो काफी चांस हैं कि लौकी को केमिकल से पकाया गया है।
काम की टिप: केमिकल वाली लौकी की सब्जी पकने में ज्यादा समय लगता है। वहीं नेचुरल पकी हुई लौकी काफी जल्दी गल जाती है।
अच्छी और मीठी लौकी कैसे खरीदें
हमेशा छोटी और मुलायम लौकी खरीदें। ये लौकी अंदर से कच्ची होती है, इसमें बीज नहीं होते और जरा सी कड़वाहट होने का भी डर नहीं रहता। ऐसे में इसकी सब्जी काफी टेस्टी बनती है। वहीं बड़े साइज की लौकी में छिलका भी मोटा होता है और बीज भी हार्ड हो जाता है। यही वजह है कि ये अंदर से थोड़ी सूख भी जाती है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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