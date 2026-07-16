Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मंडी में मिल रही इंजेक्शन से पकी लौकी! ये 4 चीजें देखकर पहचानें, किसान ने बताया

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आजकल बाजार में केमिकल से पका हुई लौकी खूब मिल रही है। ये देखने में ताजी और चमकदार जरूर लगती है, लेकिन सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होती। तो चलिए जानते हैं इसकी पहचान कैसे करें और अच्छी-मीठी लौकी कैसे खरीदें।

मंडी में मिल रही इंजेक्शन से पकी लौकी! ये 4 चीजें देखकर पहचानें, किसान ने बताया

लौकी का नाम सुनते ही बेशक आप मुँह बना लेते हों, लेकिन सेहत के लिए ये बड़ी फायदेमंद होती है। घर के बड़े-बुजुर्ग ना सिर्फ लौकी खाते हैं, बल्कि बच्चों को भी खिलाने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आजकल बाजार में जो लौकी मिलती है, वो वाकई फायदेमंद है? ये बात तो आप भी जानते होंगे कि आजकल सब्जियों को जल्दी पकाने और फ्रेश दिखाने के लिए कई तरह के केमिकल स्प्रे और इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लौकी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां रातों-रात एक छोटी सी लौकी को इंजेक्शन लगाकर बड़ा कर दिया जाता है। ये लौकी देखने में बड़ी सुंदर लगती है, इसलिए लोग अक्सर इसे खरीद लेते हैं। लेकिन सेहत पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं केमिकल वाली लौकी की पहचान कैसे करें।

छिलके को देखकर करें सही लौकी की पहचान

बाजार में अक्सर हम ज्यादा चमकदार और साफ दिखने वाली सब्जी को बेहतर मानकर खरीद लेते हैं, जो ज्यादातर मामलों में केमिकल का संकेत होता हैं। जी हां, अगर आपको लौकी ज्यादा हरी, चमकदार और साफ नजर आ रही हैं तो ज्यादा चांस हैं कि इसे केमिकल से पकाया गया है। कई बार इसपर एक सफेद चमकदार सी परत भी देखने को मिलती है। वहीं लौकी अगर नेचुरल तरीके से पकी हुई है तो उसपर थोड़े दाग-धब्बे हो सकते हैं और रंग भी हल्का फीका हो सकता है।

ये भी पढ़ें:मानसून में कौन-सी 10 सब्जियां नहीं खानी चाहिए? डॉ निकिता ने शेयर की पूरी लिस्ट

सूंघने और छूने से पता चलता है काफी कुछ

लौकी खरीदते हुए आपको इसे सूंघकर भी एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर इसमें से केमिकल वाली या अजीब सी गंध आ रही है, तो ज्यादातर मामलों में ये इंजेक्शन से पकी हुई लौकी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर लौकी को छूने पर हल्की चिपचिपाहट महसूस हो तो वो भी केमिकल की वजह से हो सकता है। नेचुरल तरीके से पकी हुई लौकी में प्राकृतिक गंध आती है, जिसे सूंघकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं।

डंठल देखकर चेक करें

डंठल देखकर भी आप केमिकल से पका हुई लौकी का पता लगा सकते हैं। दरअसल ताजी लौकी का डंठल का हरा और नर्म होता है। वहीं अगर डंठल पूरी तरह सूख गया हो, लेकिन लौकी फिर भी ताजी और चमकदार दिख रही हो, तो काफी चांस हैं कि लौकी को केमिकल से पकाया गया है।

काम की टिप: केमिकल वाली लौकी की सब्जी पकने में ज्यादा समय लगता है। वहीं नेचुरल पकी हुई लौकी काफी जल्दी गल जाती है।

ये भी पढ़ें:सस्ते हो रहे भुट्टे! इस ट्रिक से 8 महीने तक फ्रीजर में करें स्टोर

अच्छी और मीठी लौकी कैसे खरीदें

हमेशा छोटी और मुलायम लौकी खरीदें। ये लौकी अंदर से कच्ची होती है, इसमें बीज नहीं होते और जरा सी कड़वाहट होने का भी डर नहीं रहता। ऐसे में इसकी सब्जी काफी टेस्टी बनती है। वहीं बड़े साइज की लौकी में छिलका भी मोटा होता है और बीज भी हार्ड हो जाता है। यही वजह है कि ये अंदर से थोड़ी सूख भी जाती है।

ये भी पढ़ें:गमले में मिर्ची उगाने का आसान तरीका, ये घोल डालते ही पौधा होगा मिर्चियों से लदा
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।