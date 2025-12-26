Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाboiling milk to making tomato puree chef pankaj bhadouria alert avoid doing 7 kitchen mistakes turn food into poison
दूध उबालने से टमाटर प्यूरी बनाने तक, शेफ पंकज भदौरिया की सलाह, 7 गलतियां खाने को बना देती हैं 'जहर'

दूध उबालने से टमाटर प्यूरी बनाने तक, शेफ पंकज भदौरिया की सलाह, 7 गलतियां खाने को बना देती हैं 'जहर'

संक्षेप:

Avoid 7 Kitchen Mistakes: भोजन के पोषक तत्व और सेहत, दोनों को अच्छा बनाए रखने के लिए मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने दूध उबालने से लेकर टमाटर जैसे खट्टी चीजों को पकाने तक से जुड़ी 7 किचन मिस्टेक शेयर की हैं, जिनकी अनदेखी करना सेहत पर भारी पड़ सकता है।

Dec 26, 2025 11:23 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कई लोगों के लिए किचन में खाना पकाना सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत नहीं बल्कि उनका शौक भी होता है। यही वजह है कि आजकल लोग आए दिन अपनी रसोई में कई नए सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन ऐसा करते समय क्या आप जानते हैं, भोजन पकाते समय की गई छोटी सी लापरवाही खाने का स्वाद ही नहीं सेहत तक को भी बिगाड़कर रख सकती है। ऐसे में भोजन के पोषक तत्व और सेहत, दोनों को अच्छा बनाए रखने के लिए मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने दूध उबालने से लेकर टमाटर जैसे खट्टी चीजों को पकाने तक से जुड़ी 7 किचन मिस्टेक शेयर की हैं, जिनकी अनदेखी करना सेहत पर भारी पड़ सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शेफ पंकज भदौरिया ने शेयर की 7 किचन मिस्टेक

टमाटर पकाने का गलत तरीका

मास्टर शेफ पंकज कहती हैं कि टमाटरों को कभी भी एल्युमीनियम के बर्तनों में नहीं पकाना चाहिए। ऐसा करने से एसिड धातु के साथ मिलकर खाने में चला जाता है। जिससे खाने का स्वाद और सेहत दोनों खराब हो सकते हैं। टमाटर वाली सब्जी पकाने के लिए स्टील के बर्तन यूज करें।

ये भी पढ़ें:बाजार में मिल रहा नकली अदरक सेहत के लिए है जहर, ऐसे करें असली नकली की पहचान

खट्टे फलों के जूस को प्लास्टिक की बोतलों में ना रखें

शेफ पंकज कहती हैं कि नींबू, संतरा जैसे खट्टे फलों का स्वभाव एसिडिक होता है। जूस का खट्टापन बोतल से माइक्रोप्लास्टिक और हानिकारक रसायन निकालकर जूस में मिला देता है। जूस रखने के लिए हमेशा कांच की बोतलों का उपयोग करें।

कास्ट आयरन के बर्तनों में सिरका ना डालें

कास्ट आयरन के बर्तनों पर 'सीजनिंग' की हुई रहती है। जो बर्तन को नॉन-स्टिक बनाकर जंग लगने से बचाती है। लेकिन कास्ट आयरन के बर्तनों में सिरका डालने से सीजनिंग की परत को पूरी तरह हट जाती है और बर्तन में तुरंत जंग लगना शुरू हो जाता है। जिससे खाना चिपकने लगता है। कास्ट आयरन के बर्तनों को हमेशा गर्म पानी से धोएं और एसिड वाली चीजें कम पकाएं।

तांबे के बरतन में दूध न उबालें

जब गर्म दूध को एल्यूमीनियम के बर्तन में डाला जाता है, तो दूध में मौजूद प्रोटीन और एसिड (जैसे लैक्टिक एसिड) एल्यूमीनियम के साथ प्रतिक्रिया करके अपच और फूड पॉइजनिंग की समस्या पैदा कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा दूध को रखने के लिए स्टील या कांच के बर्तनों का उपयोग करें।

शहद निकालने के लिए सही चम्मच

शहद निकालने के लिए कभी भी मेटल का चम्मच यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मेटल शहद के साथ प्रतिक्रिया करके शहद के स्वाद और उसकी गुणवत्ता को कम कर सकता है। शहद निकालने के लिए हमेशा लकड़ी के चम्मच का प्रयोग करें।

नॉन-स्टिक बर्तनों में डीप फ्राई न करें

​नॉन-स्टिक बर्तन आमतौर पर लो फ्लेम पर खाना पकाने के लिए बने होते हैं। हाई प्लेम पर डीप फ्राई करने पर नॉन-स्टिक कोटिंग खराब हो जाती है और उसमें से जहरीले रसायन निकलकर तेल और खाने में मिल जाते हैं। डीप फ्राई करने के लिए स्टील के बर्तनों का यूज करें।

कटे हुए फल और सब्जियां प्लास्टिक रैप करके ना रखें

अक्सर कटे हुए फल और सब्जी फ्रेश रखने के लिए प्लास्टिक रैप कर दिए जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक में मौजूद छोटे-छोटे माइक्रोप्लास्टिक कण सब्जी के कटने की जगह से सीधे खाने में मिल सकते हैं। कटे फल या सब्जी को हमेशा कांच के डिब्बों या एयरटाइट डिब्बों में ही रखें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।