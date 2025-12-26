दूध उबालने से टमाटर प्यूरी बनाने तक, शेफ पंकज भदौरिया की सलाह, 7 गलतियां खाने को बना देती हैं 'जहर'

संक्षेप: Avoid 7 Kitchen Mistakes: भोजन के पोषक तत्व और सेहत, दोनों को अच्छा बनाए रखने के लिए मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने दूध उबालने से लेकर टमाटर जैसे खट्टी चीजों को पकाने तक से जुड़ी 7 किचन मिस्टेक शेयर की हैं, जिनकी अनदेखी करना सेहत पर भारी पड़ सकता है।

कई लोगों के लिए किचन में खाना पकाना सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत नहीं बल्कि उनका शौक भी होता है। यही वजह है कि आजकल लोग आए दिन अपनी रसोई में कई नए सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन ऐसा करते समय क्या आप जानते हैं, भोजन पकाते समय की गई छोटी सी लापरवाही खाने का स्वाद ही नहीं सेहत तक को भी बिगाड़कर रख सकती है। ऐसे में भोजन के पोषक तत्व और सेहत, दोनों को अच्छा बनाए रखने के लिए मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने दूध उबालने से लेकर टमाटर जैसे खट्टी चीजों को पकाने तक से जुड़ी 7 किचन मिस्टेक शेयर की हैं, जिनकी अनदेखी करना सेहत पर भारी पड़ सकता है।

शेफ पंकज भदौरिया ने शेयर की 7 किचन मिस्टेक टमाटर पकाने का गलत तरीका मास्टर शेफ पंकज कहती हैं कि टमाटरों को कभी भी एल्युमीनियम के बर्तनों में नहीं पकाना चाहिए। ऐसा करने से एसिड धातु के साथ मिलकर खाने में चला जाता है। जिससे खाने का स्वाद और सेहत दोनों खराब हो सकते हैं। टमाटर वाली सब्जी पकाने के लिए स्टील के बर्तन यूज करें।

खट्टे फलों के जूस को प्लास्टिक की बोतलों में ना रखें शेफ पंकज कहती हैं कि नींबू, संतरा जैसे खट्टे फलों का स्वभाव एसिडिक होता है। जूस का खट्टापन बोतल से माइक्रोप्लास्टिक और हानिकारक रसायन निकालकर जूस में मिला देता है। जूस रखने के लिए हमेशा कांच की बोतलों का उपयोग करें।

कास्ट आयरन के बर्तनों में सिरका ना डालें कास्ट आयरन के बर्तनों पर 'सीजनिंग' की हुई रहती है। जो बर्तन को नॉन-स्टिक बनाकर जंग लगने से बचाती है। लेकिन कास्ट आयरन के बर्तनों में सिरका डालने से सीजनिंग की परत को पूरी तरह हट जाती है और बर्तन में तुरंत जंग लगना शुरू हो जाता है। जिससे खाना चिपकने लगता है। कास्ट आयरन के बर्तनों को हमेशा गर्म पानी से धोएं और एसिड वाली चीजें कम पकाएं।

तांबे के बरतन में दूध न उबालें जब गर्म दूध को एल्यूमीनियम के बर्तन में डाला जाता है, तो दूध में मौजूद प्रोटीन और एसिड (जैसे लैक्टिक एसिड) एल्यूमीनियम के साथ प्रतिक्रिया करके अपच और फूड पॉइजनिंग की समस्या पैदा कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा दूध को रखने के लिए स्टील या कांच के बर्तनों का उपयोग करें।

शहद निकालने के लिए सही चम्मच शहद निकालने के लिए कभी भी मेटल का चम्मच यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मेटल शहद के साथ प्रतिक्रिया करके शहद के स्वाद और उसकी गुणवत्ता को कम कर सकता है। शहद निकालने के लिए हमेशा लकड़ी के चम्मच का प्रयोग करें।

नॉन-स्टिक बर्तनों में डीप फ्राई न करें ​नॉन-स्टिक बर्तन आमतौर पर लो फ्लेम पर खाना पकाने के लिए बने होते हैं। हाई प्लेम पर डीप फ्राई करने पर नॉन-स्टिक कोटिंग खराब हो जाती है और उसमें से जहरीले रसायन निकलकर तेल और खाने में मिल जाते हैं। डीप फ्राई करने के लिए स्टील के बर्तनों का यूज करें।