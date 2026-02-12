मिर्च तेज हो या रोटी कड़क? ये 8 स्मार्ट किचन हैक्स आपको बना देंगे 'मास्टरशेफ'!
आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही जादुई और आजमाए हुए किचन हैक्स लेकर आए हैं, जो न सिर्फ आपकी मेहनत को आधा कर देंगे, बल्कि आपके खाने के स्वाद में भी चार चांद लगा देंगे। इतना ही नहीं, इन किचन टिप्स की मदद से, आप अपनी रसोई की असली मास्टरशेफ कहलाएंगी।
कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, लेकिन कई बार समय की कमी होने या ध्यान भटकने की वजह से भोजन पकाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं। जो जायके के साथ-साथ मूड भी खराब कर देती हैं। कभी सब्जी में मिर्च ज्यादा हो जाती है, तो कभी सुबह की बनाई रोटियां दोपहर तक खिंचने लगती हैं। हम सभी ने किचन में ऐसे मूड खराब करने वाले मुश्किल हालातों का सामना कभी ना कभी जरूर किया हुआ होता है। लेकिन यकीन मानिए, कुकिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि छोटे-छोटे स्मार्ट तरीकों का मेल है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही जादुई और आजमाए हुए किचन हैक्स लेकर आए हैं, जो न सिर्फ आपकी मेहनत को आधा कर देंगे, बल्कि आपके खाने के स्वाद में भी चार चांद लगा देंगे। इतना ही नहीं, इन किचन टिप्स की मदद से, आप अपनी रसोई की असली मास्टरशेफ कहलाएंगी। आइए जानते हैं कैसे-
मेहनत बचाकर खाने का स्वाद बढ़ाएंगे ये किचन टिप्स
सॉफ्ट रोटी- अकसर बनी हुई रोटी कुछ घंटों में ही ठंडी होकर खाने में कड़क लगने लगती है। ऐसे में रोटी को नरम और फ्रेश बनाए रखने के लिए आटे में एक चम्मच दही डाल दें। ऐसा करने से रोटी घंटों तक सॉफ्ट और फ्रेश बनी रहती है।
मिर्च- अगर किसी वजह से सब्जी में मिर्च तेज हो जाए तो पानी डालने की गलती ना करें। ऐसा करने से सब्जी की ग्रेवी पतली होने के साथ स्वाद भी खराब हो सकता है। भोजन में मिर्च का स्वाद बैलेंस करने के लिए गर्म दूध की दो बूंदें डाल दें। भोजन में मिर्च की जलन एकदम कम हो जाएगी।
हल्दी- भोजन में हल्दी ज्यादा डालने से सब्जी का स्वाद कड़वा हो जाता है। अगर सब्जी में कभी हल्दी ज्यादा गिर जाए तो जल्दी से हरा धनिया काटकर सब्जी में डाल दें। ऐसा करने से हल्दी का स्वाद भोजन में बैलेंस हो जाएगा।
सलाद- अगर कुछ घंटे पहले काटा हुआ सलाद बासी लगने लगे तो उसके ऊपर नींबू का रस निचोड़ दें। इस टिप को फॉलो करने से सलाद घंटों तक फ्रेश और क्रिस्प बना रहता है।
रसोई के कुछ और जादुई नुस्खे
खिले-खिले सफेद चावल- चावल बनाते समय पानी में नींबू के रस की कुछ बूंदें डाल दें। इससे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और एकदम सफेद व खिले-खिले बनेंगे।
सब्जी में नमक ज्यादा का इलाज- अगर ग्रेवी वाली सब्जी में नमक तेज हो जाए, तो घबराएं नहीं। आटे की छोटी-छोटी गोलियां बनाकर सब्जी में डाल दें और 5 मिनट बाद निकाल लें। आटा अतिरिक्त नमक सोख लेगा।
कुरकुरी पकौड़ियां- पकौड़ियों का घोल बनाते समय उसमें थोड़ा सा गर्म तेल या चावल का आटा मिला दें। इससे पकौड़ियां कम तेल सोखेंगी और लंबे समय तक कुरकुरी बनी रहेंगी।
लहसुन छीलने का आसान तरीका- लहसुन की कलियों को छीलने से पहले उन्हें 10-15 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भिगो दें। छिलका अपने आप बिना किसी मेहनत के उतर जाएगा।
लेखक के बारे में
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
