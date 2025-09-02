अरबी छीलते समय हाथों में होने लगती है खुजली, राहत देंगे ये घरेलू नुस्खे best home remedies to get rid of itching hands after peeling arbi tips to get instant relief, खाना - Hindustan
अरबी काटते समय हाथों में खुजली और जलन होने लगती है। यही वजह है कि कई बार कुछ महिलाएं इस सब्जी को खरीदने से बचती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आप अरबी को बिना खुजली के भी कुछ आसान से घरेलू नुस्खों की मदद से बिना किसी परेशानी के काट सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 05:54 PM
कई ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें सूखा और ग्रेवी, दोनों तरह से बनाकर खाया जाता है। ऐसी ही एक सब्जी का नाम अरबी है। अरबी खाने में तो बहुत टेस्टी होती है लेकिन उसे काटते समय हाथों में खुजली और जलन होने लगती है। यही वजह है कि कई बार कुछ महिलाएं इस सब्जी को खरीदने से बचती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आप अरबी को बिना खुजली के भी कुछ आसान से घरेलू नुस्खों की मदद से बिना किसी परेशानी के काट सकते हैं।

बिना जलन और खुजली के अरबी को काटने के टिप्स

ठंडा पानी

अरबी छीलने के तुरंत बाद अपने हाथों को ठंडे पानी से धो लें। यह त्वचा पर मौजूद अरबी के रस को हटाने में मदद करता है, जो खुजली का कारण बनता है।

सिरका

एक कटोरी में थोड़ा सा सिरका लेकर उसमें कुछ देर अपने हाथ डुबोकर रखें। सिरका हाथों की खुजली को कम करने का असरदार उपाय है।

नींबू का रस

नींबू का रस हाथों पर लगाकर अरबी काटने से भी खुजली में राहत मिलती है। नींबू को काटकर प्रभावित हिस्से पर रगड़ें या इसका रस लगाएं, फिर पानी से धो लें।

नमक का पानी

एक कटोरी गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर अपने हाथों को उसमें डुबोएं। यह त्वचा को शांत करता है और खुजली कम करता है।

तेल

अरबी छीलने से पहले अपने हाथों पर नारियल तेल, सरसों का तेल या कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं। यह त्वचा पर एक सुरक्षात्मक परत बनाकर अरबी के रस को त्वचा में प्रवेश नहीं करने देता है।

