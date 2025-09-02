अरबी छीलते समय हाथों में होने लगती है खुजली, राहत देंगे ये घरेलू नुस्खे

अरबी काटते समय हाथों में खुजली और जलन होने लगती है। यही वजह है कि कई बार कुछ महिलाएं इस सब्जी को खरीदने से बचती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आप अरबी को बिना खुजली के भी कुछ आसान से घरेलू नुस्खों की मदद से बिना किसी परेशानी के काट सकते हैं।

बिना जलन और खुजली के अरबी को काटने के टिप्स ठंडा पानी अरबी छीलने के तुरंत बाद अपने हाथों को ठंडे पानी से धो लें। यह त्वचा पर मौजूद अरबी के रस को हटाने में मदद करता है, जो खुजली का कारण बनता है।

सिरका एक कटोरी में थोड़ा सा सिरका लेकर उसमें कुछ देर अपने हाथ डुबोकर रखें। सिरका हाथों की खुजली को कम करने का असरदार उपाय है।

नींबू का रस नींबू का रस हाथों पर लगाकर अरबी काटने से भी खुजली में राहत मिलती है। नींबू को काटकर प्रभावित हिस्से पर रगड़ें या इसका रस लगाएं, फिर पानी से धो लें।

नमक का पानी एक कटोरी गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर अपने हाथों को उसमें डुबोएं। यह त्वचा को शांत करता है और खुजली कम करता है।