बिना तेल के टेस्टी खाना! ये 6 हेल्दी एयर फ्रायर रेसिपीज जरूर ट्राय करें

संक्षेप:

अगर आप बिना तेल के स्वादिष्ट और हेल्दी खाना चाहते हैं, तो एयर फ्रायर आपके लिए परफेक्ट है। ये रेसिपीज कम कैलोरी, कम तेल और ज्यादा न्यूट्रिशन के साथ फिटनेस को आसान बनाती हैं।

Jan 15, 2026 04:04 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग स्वाद के साथ-साथ सेहत पर भी ध्यान देने लगे हैं। ऐसे में एयर फ्रायर किचन का सबसे पसंदीदा गैजेट बनता जा रहा है। कम या बिना तेल के खाना बनाने की सुविधा के कारण एयर फ्रायर उन लोगों के लिए वरदान है जो वजन घटाना चाहते हैं या दिल और पाचन से जुड़ी समस्याओं से बचना चाहते हैं। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, एयर फ्रायर में खाना पकाने से कैलोरी इनटेक कम होता है और खाने का पोषण भी काफी हद तक सुरक्षित रहता है।

एयर फ्रायर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें खाना डीप फ्राई किए बिना ही कुरकुरा और स्वादिष्ट बन जाता है। सब्जियों से लेकर स्नैक्स और प्रोटीन-रिच डिशेज तक, इसमें कई हेल्दी रेसिपीज आसानी से तैयार की जा सकती हैं।

  1. एयर फ्रायर सूजी उपमा बॉल्स: सूजी को हल्का भूनकर उसमें दही, सब्जियां (गाजर, मटर) और राई-करी पत्ता मिलाएं। छोटे बॉल्स बनाकर 180°C पर 12–14 मिनट एयर फ्राई करें। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट- परफेक्ट हेल्दी स्नैक।
  2. एयर फ्रायर वेजिटेबल कटलेट: गाजर, बीन्स, मटर और उबले आलू में ओट्स या ब्राउन ब्रेड क्रम्ब्स मिलाकर कटलेट तैयार करें। ब्रश से हल्का सा तेल लगाकर एयर फ्रायर में 180 डिग्री पर 12–15 मिनट पकाएं। यह हाई-फाइबर और लो-ऑयल स्नैक है।
  3. एयर फ्रायर स्वीट पोटैटो फ्राइज: शकरकंद को पतले स्लाइस में काटकर हल्का सा ऑलिव ऑयल और नमक डालें। 180 डिग्री पर 15 मिनट एयर फ्राई करें। यह रेगुलर फ्राइज का हेल्दी विकल्प है।
  4. एयर फ्रायर पनीर टिक्का: पनीर को दही, हल्दी, मिर्च और मसालों में मेरिनेट करें। 200 डिग्री पर 10–12 मिनट एयर फ्राई करें। यह हाई-प्रोटीन और वजन घटाने वालों के लिए बेहतरीन डिश है।

5. एयर फ्रायर दही कबाब: हंग कर्ड में पनीर, अदरक और मसाले मिलाकर कबाब बनाएं। 180°C पर 10–12 मिनट एयर फ्राई करें। यह गट-फ्रेंडली और प्रोटीन-रिच डिश है।

6. एयर फ्रायर ब्रोकली बाइट्स: ब्रोकली फ्लोरेट्स में लहसुन पाउडर, काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिलाएं। 190°C पर 10 मिनट एयर फ्राई करें। यह डिश फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है।

स्वाद भी, सेहत भी: सेहतमंद खान-पान अपनाने वालों के लिए एयर फ्रायर एक स्मार्ट विकल्प बन चुका है। सही सामग्री और संतुलित मसालों के साथ यह आपकी डाइट को आसान, टेस्टी और हेल्दी बना सकता है।

