धर्म ही नहीं वैज्ञानिक कारणों से भी केले के पत्तों पर परोसा जाता है भोजन, मिलते हैं ये 5 फायदे

दक्षिण भारत में पीढ़ियों से केले के पत्ते पर भोजन परोसने की परंपरा चली आ रही है। जो सिर्फ संस्कृति का एक सुंदर हिस्सा भर नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की गहरी वैज्ञानिक समझ का प्रमाण भी है। हालांकि आज के समय में ज्यादातर लोग इसे सिर्फ दक्षिण भारतीय परंपरा या शादियों के रिवाज से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में इस 'नेचुरल डिस्पोजेबल' प्लेट में रखा हर निवाला आपकी सेहत और पाचन से सीधा संबंध रखता है। जब गर्म खाना इन पत्तों के संपर्क में आता है, तो वे अपनी सतह पर मौजूद उन अदृश्य पोषक तत्वों और खुशबू को छोड़ते हैं, जो न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि पेट की कई समस्याओं के लिए भी प्राकृतिक औषधि की तरह काम करते हैं। केले के पत्तों पर खाना खाने के इन्हीं फायदों को जानने के लिए हमने बात की फोर्टिस अस्पताल (फरीदाबाद) के फिजिशियन डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से।

केले के पत्तों पर भोजन करने के 5 बड़े फायदे बेहतर पाचन विज्ञान के अनुसार पाचन तीन मुख्य बातों पर निर्भर करता है-हम क्या खाते हैं, कितनी तेजी से खाते हैं और भोजन के दौरान शरीर की गट-ब्रेन प्रतिक्रिया कैसी होती है। केले का पत्ता इन तीनों में से कम से कम दो पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। जब गरम-गरम चावल, सांभर या सब्जी ताजे केले के पत्ते पर रखी जाती है, तो पत्ते की सतह से कुछ प्राकृतिक सुगंधित तत्व निकलते हैं। यह पत्तियां एक सूक्ष्म, मिट्टी जैसा स्वाद प्रदान करती हैं जो भोजन के आनंद को बढ़ा देती हैं। गंध और स्वाद की अनुभूति लार बनने और गैस्ट्रिक जूस के स्राव को बढ़ाती है। जो पाचन की शुरुआती प्रक्रिया को सक्रिय करने में मदद करती है।

स्वाद बढ़ जाता है केले के पत्ते पर खाना खाने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। गर्म खाना पत्तों पर परोसने पर पत्तियां एक सूक्ष्म, मिट्टी जैसा स्वाद प्रदान करती हैं, जो भोजन के आनंद को बढ़ा देता है। यही कारण है कि पत्ते पर परोसा गया भोजन कई लोगों को अधिक स्वादिष्ट और संतोषजनक लगता है।

पॉलीफेनोल्स का भंडार केले के पत्तों में प्रचुर मात्रा में 'पॉलीफेनोल्स' (Polyphenols) मौजूद होते हैं, जो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जब गर्म खाना पत्ते पर डाला जाता है, तो ये पोषक तत्व खाने में मिल जाते हैं, जिससे पाचन प्रक्रिया आसान और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हालांकि कई अध्ययनों के अनुसार भोजन के माध्यम से शरीर में जाने वाले यौगिकों की मात्रा (मानव स्तर पर) अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध औषधीय दावे अभी सीमित हैं और अधिक मानवीय अध्ययन की आवश्यकता है।

केमिकल फ्री प्लास्टिक या थर्माकोल की प्लेटों के विपरीत, केले के पत्ते पूरी तरह से प्राकृतिक और स्वच्छ होते हैं। इनमें कोई हानिकारक रसायन मौजूद नहीं होते जो खाने के साथ आपके पेट में जाकर मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाएं। जहां एक तरफ, गरम भोजन के साथ प्लास्टिक प्लेट्स से माइक्रोप्लास्टिक्स और कुछ रसायनों के निकलने की संभावना पर वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ रही है, वहीं केले के पत्ते प्राकृतिक, बायोडिग्रेडेबल और सुरक्षित विकल्प प्रदान करते हैं।

न्यूट्रिशन वैल्यू केले के पत्तों में पॉलीफेनोल्स, विटामिन ए और विटामिन सी जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। जब भोजन को केले के पत्ते पर रखा जाता है, तो इनमें से कुछ पोषक तत्व भोजन में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा केले के पत्ते में एंटी-माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो खाने को बैक्टीरिया से बचाते हैं।