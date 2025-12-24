केक बनाते वक्त ऊपर से फट जाता है तो ना दोहराएं ये गलतियां, तभी बनेगा परफेक्ट केक

संक्षेप: Cake Baking Tips: क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन केक के बगैर अधूरा लगता है। काफी सारी महिलाओं को बेकिंग का शौक होता है और घर पर केक बनाना चाहती हैं लेकिन केक फट जाता है तो, इन 5 टिप्स को जरूर नोट कर लें। केक बनेगा परफेक्ट।

क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन केक के बिना अधूरा लगता है। अब अगर आपको बेकिंग का शौक है लेकिन जब भी केक बनाती हैं तो ऊपर से फट जाता है। तो इसका सॉल्यूशन नोट कर लें। इस ट्रिक की मदद से केक बनाएंगी तो केक कभी फटेगा नहीं और एक समान तरीके से बेक होगा।

सही तापमान पर करें बेक केक को बेक करना है तो टेंपरेचर का ध्यान रखना जरूरी है। अगर ओवन ज्यादा हीट हो गया है तो केक की बाहरी लेयर तेजी से पकेगी लेकिन अंदर का हिस्सा बेकिंग के प्रोसेस में होगा। जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होगा और केक की लेयर पर क्रैक पड़ जाएंगे। इसलिए केक बनाने के लिए ओवन का टेंपरेचर 160-170 डिग्री सेल्सियस रखें। ओवन को प्रीहीट करने के बाद ही केक को बेक करने के लिए रखें।

बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की मात्रा केक का बैटर तैयार करते समय बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की मात्रा का ध्यान रखें। ज्यादा मात्रा मिला देने से केक ज्यादा जल्दी से फूल जाता है और फिर उसकी लेयर बर्स्ट हो जाती है। जिससे क्रैक पड़ जाते हैं। बेकिंग पाउडर डालने से पहले सही मेजरमेंट जरूरी है।

केक को बहुत ज्यादा मिक्स करना केक का बैटर तैयार करते समय बीट करना जरूरी होता है। लेकिन ओवरबीटिंग की वजह से बैटर में ज्यादा एयर भर जाती है। जैसे ही केक बेक होता है तो सबसे पहले मौजूद एयर बाहर निकलने के लिए केक पर क्रैक आ जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह से सारी चीजों को मिलाने के बाद बीट करें और बहुत ज्यादा ओवर मिक्स करने से बचें।

ओवन में केक रखने की जगह केक बनाते समय ओवन में कौन से रैक में केक रख रहे हैं। इसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर केक को ऊपर वाले रैक में रखेंगे को हीट ज्यादा लगेगी। जिसकी वजह से केक की ऊपरी लेयर जल्दी से ब्राउन होगी और क्रैक पड़ जाएगा। केक को बेक होने के लिए हमेशा ओवन के सेंटर वाले रैक का इस्तेमाल करें।