Kitchen Hacks: बची हुई चाय पत्ती को कूड़ेदान नहीं, इन कामों के लिए बचाकर रखें!
Indian Kitchen Hacks: हर दिन चाय बनाने के बाद बची हुई चाय पत्ती को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह घर और बगीचे के कई कामों में काफी उपयोगी साबित हो सकती है।
हर सुबह चाय बनती है, कप खाली होते हैं और फिर बची हुई चाय पत्ती सीधे कूड़ेदान में चली जाती है। हममें से ज्यादातर लोग यही करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसका काम खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? शायद नहीं। जिस चाय पत्ती को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही घर और बगीचे के कई काम आसान बना सकती है।
खास बात है कि इसके कुछ इस्तेमाल ऐसे हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर सही तरीके से साफ करके दोबारा उपयोग किया जाए, तो बची हुई चाय पत्ती पौधों से लेकर सफाई तक कई जगह काम आ सकती है। आइए जानते हैं कि रोज फेंकी जाने वाली यह साधारण-सी चीज आखिर कितनी काम की साबित हो सकती है।
- पौधों के लिए अच्छी खाद
अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, तो बची हुई चाय पत्ती आपके काम आ सकती है। इस्तेमाल के बाद चाय पत्ती को अच्छी तरह धो लें ताकि उसमें बची चीनी या दूध निकल जाए। इसके बाद इसे सुखाकर मिट्टी में मिला सकते हैं।
- गमलों की मिट्टी को रखे नम
गर्मी के दिनों में गमलों की मिट्टी जल्दी सूख जाती है। सूखी हुई चाय पत्ती को मिट्टी में मिलाने से नमी कुछ समय तक बनी रह सकती है। इसी वजह से कई लोग इसे बागवानी में इस्तेमाल करते हैं।
- लकड़ी के सामान की सफाई
चाय का पानी लकड़ी के कुछ सामान की सफाई में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बची हुई चाय पत्ती को दोबारा पानी में उबाल लें। ठंडा होने पर कपड़े की मदद से लकड़ी की सतह साफ करें। इससे धूल और हल्के दाग हटाने में मदद मिल सकती है।
- रसोई के बर्तनों की दुर्गंध कम करने में उपयोगी
कभी-कभी डिब्बों या बर्तनों में तेज गंध रह जाती है। ऐसे में धोकर सुखाई गई चाय पत्ती को कुछ समय के लिए बर्तन में रख सकते हैं। यह गंध को कम करने में मदद कर सकती है।
- खाद बनाने में करें इस्तेमाल
अगर घर में जैविक खाद तैयार करते हैं, तो चाय पत्ती उसमें डाली जा सकती है। यह दूसरे जैविक कचरे के साथ मिलकर खाद बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकती है। ध्यान रखें कि इसमें दूध और चीनी ना हो।
इस्तेमाल से पहले इन बातों का रखें ध्यान
- दूध और चीनी जरूर निकालें: अगर चाय पत्ती में दूध और चीनी लगी रह जाएगी, तो उसमें बदबू आ सकती है।
- धोकर सुखाना जरूरी है: दोबारा उपयोग करने से पहले इसे अच्छी तरह धोकर धूप में सुखा लें।
- फफूंदी लगने से बचाएं: गीली चाय पत्ती को लंबे समय तक बंद डिब्बे में ना रखें।
किन कामों में इस्तेमाल ना करें?
बहुत से लोग बची हुई चाय पत्ती को सीधे चेहरे या बालों पर लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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