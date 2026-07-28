काम की बात: सिर्फ रंग देखकर नहीं चलेगा काम, 5 तरीकों से पहचानें मिलावटी आटा!
अगर आपको लगता है कि बाजार से खरीदा गया आटा शुद्ध नहीं है, तो कुछ आसान तरीकों से घर पर ही उसकी जांच की जा सकती है। इससे मिलावटी आटा खरीदने से बचना आसान हो सकता है।
रोज बनने वाली रोटी का स्वाद और सेहत दोनों काफी हद तक आटे की क्वालिटी पर निर्भर करते हैं। लेकिन आजकल खाने-पीने की कई चीजों में मिलावट की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि कहीं उनके घर का आटा भी मिलावटी तो नहीं। हालांकि सिर्फ रंग देखकर इसकी पहचान करना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ सामान्य बातों पर ध्यान देकर और कुछ आसान घरेलू तरीके अपनाकर आटे की क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तरीके पूरी तरह लैब टेस्ट की जगह नहीं लेते, लेकिन आपको शुरुआती स्तर पर सही आटा चुनने में मदद जरूर कर सकते हैं।
1. रंग और खुशबू पर ध्यान दें
शुद्ध आटे का रंग हल्का भूरा या हल्का क्रीम जैसा होता है और उसमें गेहूं की हल्की प्राकृतिक खुशबू आती है। अगर आटा बहुत ज्यादा सफेद दिखे, तेज गंध आए या अजीब महक महसूस हो, तो सावधानी बरतें।
2. हाथ में लेकर महसूस करें
थोड़ा-सा आटा हथेली पर लेकर रगड़ें। अच्छा आटा मुलायम महसूस होता है। अगर उसमें दानेदारपन, किरकिरापन या अलग तरह का एहसास हो, तो उसमें दूसरी चीजें मिली हो सकती हैं।
3. पानी वाला आसान तरीका
एक गिलास साफ पानी में थोड़ा-सा आटा डालें। अगर ऊपर हल्के कण या भूसी जैसी चीजें अलग तैरने लगें या नीचे असामान्य परत जमती दिखे, तो मिलावट होने का संदेह हो सकता है। यह केवल शुरुआती जांच का तरीका है।
4. गूंथते समय ध्यान दें
शुद्ध आटा आसानी से गूंथ जाता है और उसका आटा एकसार बनता है। अगर आटा बार-बार टूटे, बहुत ज्यादा पानी मांगे या चिपचिपा हो जाए, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती।
5. रोटी बनाकर भी करें पहचान
अच्छे आटे की रोटी नरम बनती है और कुछ समय तक मुलायम रहती है। अगर रोटी जल्दी सख्त हो जाए, स्वाद नॉर्मल ना लगे या उसमें अजीब गंध आए, तो आटे की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए।
मिलावटी आटा खरीदने से कैसे बचें?
- भरोसेमंद दुकान या ब्रांड से ही आटा खरीदें।
- अगर पैक किया हुआ आटा खरीद रहे हैं, तो पैक सही तरह से बंद होना चाहिए और उस पर बनने व इस्तेमाल की अंतिम तारीख साफ लिखी हो।
- अगर खुला आटा खरीद रहे हैं, तो उसकी सफाई, रंग और खुशबू पर जरूर ध्यान दें।
- जरूरत के हिसाब से ही आटा खरीदें, ताकि वह लंबे समय तक रखा ना रहे।
- आटे को हमेशा साफ, सूखे और हवा ना जाने वाले डिब्बे में रखें, ताकि उसमें नमी या कीड़े ना लगें।
नोट: घर पर किए जाने वाले ये तरीके केवल शुरुआती पहचान में मदद कर सकते हैं। अगर किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट का गंभीर शक हो, तो उसकी पुष्टि केवल मान्यता प्राप्त लैब में जांच से ही की जा सकती है। शक की स्थिति में संबंधित खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत भी की कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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