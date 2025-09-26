क्या आपको पता है अलग-अलग दाल पकाने का सही तरीका? जानें कैसे नहीं खोएगी पौष्टिकता are you cooking lentils right way know how to cook to avoid acidity dal kaise banayen, खाना - Hindustan
खाना

क्या आपको पता है अलग-अलग दाल पकाने का सही तरीका? जानें कैसे नहीं खोएगी पौष्टिकता

क्या आपको पता है अलग-अलग दाल पकाने का सही तरीका? जानें कैसे नहीं खोएगी पौष्टिकता

दाल के बिना भारतीय खानपान पूरा नहीं होता, पर कुछ खास तरह की दालों को खाने के बाद एसिडिटी की समस्या हो जाना भी आम है। कैसे दाल पकाएं, ताकि उसे खाने के बाद परेशानी कम और फायदे ज्यादा हों, बता रही हैं शांभवी

Kajal Sharma हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 02:37 PM
क्या आपको पता है अलग-अलग दाल पकाने का सही तरीका? जानें कैसे नहीं खोएगी पौष्टिकता

दाल भारतीय खानपान का अहम हिस्सा है। अधिकांश भारतीय घरों में हर दिन दाल बनाई जाती है। प्रोटीन का शानदार स्रोत होने के बावजूद कई लोगों को दाल खाने के बाद ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या हो जाती है। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि समस्या मुख्य रूप से दाल में नहीं होती। उसे पकाने से पहले थोड़ी देर पानी में भिगोने से आप ब्लोटिंग की इस समस्या से खुद को पूरी तरह से बचा पाएंगी। हर दाल को पकाने का एक तरीका होता है, जिसे आजमाने से आप बिना किसी साइड इफेक्ट के पोषण के इस खजाने को अपने आहार का हिस्सा बना पाएंगी:

साबुत मूंग दाल को भिगोना है जरूरी

मूंग दाल को रात भर पानी में भिगोने के बाद ही उसे पकाएं। वजन घटाने, डायबिटीज के मरीजों और बुजुर्गों के लिए मूंग दाल सबसे उपयुक्त है। सभी साबुत दालों में मूंग दाल को पचाना हमारे शरीर के लिए सबसे आसान है बशर्ते स्प्राउट्स बनाकर इसका सेवन किया जाए। मूंग दाल के स्प्राउट्स का नियमित सेवन करने से एसिडिटी की समस्या से राहत मिलती है। हालांकि पेट खराब होने पर साबुत मूंग दाल खाने से बचना चाहिए। आप इसे चाट, डोसा, सूप या सब्जी के रूप में भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकती हैं।

बेफिक्र होकर खाएं अरहर दाल

न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहती हैं कि अरहर दाल को हमेशा एक घंटा पानी में भिगोने के बाद ही पकाएं। इसे पकाने में हमेशा हींग और हल्दी का इस्तेमाल करें। अरहर दाल में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन ठीक होता है और हमारा शरीर इसे आसानी से पचा भी लेता है। नियमित सेवन के लिहाज से अरहर दाल सबसे मुफीद है। दोपहर के खाने में इसे आप नियमित रूप से खा सकती हैं। सांबर और रसम आदि में इस्तेमाल के लिए भी यह दाल उपयुक्त है। इसे नीबू डालकर खाएं, स्वाद भी बढ़ेगा और सुपाच्य भी हो जाएगी। कुछ जगहों पर लोग इसे पकाते समय आम की फांक डालकर भी पकाते हैं।

गरिष्ठ है उड़द दाल

उड़द दाल गरिष्ठ होती है और इसे पचाना हमारे पाचन तंत्र के लिए मुश्किल होता है। यही वजह है कि इस दाल को हमेशा रात भर पानी में भिगोकर, फर्मेंट करके और अदरक या हींग के साथ ही पकाना चाहिए। अदरक या हींग उड़द दाल को हल्का व सुपाच्य बनाते हैं और इसे पचाना शरीर के लिए आसान हो जाता है। डोसा के रूप में आप इसे दोपहर और रात दोनों वक्त खा सकती हैं, पर ग्रेवी के रूप में उड़द दाल को रात के वक्त खाने से बचें। वहीं, बुजुर्ग लोगों, जोड़ों में दर्द से ग्रस्त लोग और जिन्हें एसिडिटी की समस्या रहती है, उन्हें इस दाल के सेवन से बचना चाहिए। सप्ताह में दो-तीन बार से ज्यादा इस दाल को खाने से बचें।

दिन में ही खाएं चना दाल

चना दाल को हमेशा दो से तीन घंटे या संभव हो तो रात भर पानी में भिगोने के बाद ही पकाएं। चना दाल को हमेशा अच्छी तरह से पकाने के बाद ही खाएं वर्ना इसकी वजह से आप ब्लोटिंग से पीड़ित हो सकती हैं। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या फिर डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनके लिए यह दाल फायदेमंद साबित होती है। चना दाल वाली लौकी, चना दाल का ढोकला या फिर चीला बनाकर खा सकती हैं।

सबसे सुपाच्य पीली मूंग दाल

पीली मूंग दाल सबसे ज्यादा सुपाच्य दाल है और बच्चे, बूढ़ों से लेकर बीमार तक को आसानी से दी जा सकती है। इसका सेवन दिन के किसी भी पहर में किया जा सकता है। इस दाल को आप दाल तड़का, सूप, चीला और मूंग दाल हलवा के रूप में अपनी डाइट का हिस्सा बना सकती हैं।

दाल से नहीं होगी ब्लोटिंग

1 पकाने से पहले छह से आठ घंटे तक दाल को भिगोने से उसमें फाइटिक एसिड और ओलिगोसेकेराइड की मात्रा कम हो जाती है, जो गैस का कारण बनते हैं।

2 दाल में चुटकी भर हींग डालने से एसिडिटी और अपच की समस्या से राहत मिलती है।

3 दाल को उबालते वक्त उसमें बनने वाले सफेद झाग को निकालकर फेंक दें। इस झाग में गैस बनाने वाले तत्व मौजूद होते हैं।

4 दाल बनाते वक्त उसमें अदरक, अजवाइन और जीरा आदि का इस्तेमाल करने से शरीर को दाल पचाने में मदद मिलती है।

