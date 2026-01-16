किचन हैक: बिना झंझट अरबी छीलने का सही तरीका, शेफ कुणाल ने बताया

संक्षेप: अरबी छीलते समय होने वाली खुजली और जलन से परेशान हैं? मशहूर शेफ कुणाल कपूर का एक सिंपल किचन हैक आपकी इस परेशानी को सेकंड्स में दूर कर सकता है।

अरबी भारतीय रसोई में एक लोकप्रिय सब्जी है, लेकिन इसे छीलने का नाम आते ही कई लोग पीछे हट जाते हैं। वजह साफ है- अरबी छीलते समय हाथों में तेज खुजली, जलन और चिपचिपापन। कई बार तो यह जलन घंटों तक बनी रहती है। लेकिन अब इस आम किचन प्रॉब्लम का समाधान लेकर आए हैं मशहूर शेफ कुणाल कपूर जिनका बताया गया यह हैक बेहद आसान और असरदार है।

अरबी छीलने पर हाथों में जलन क्यों होती है? अरबी के छिलकों में नेचुरल केमिकल्स और स्टार्च मौजूद होते हैं जो स्किन के संपर्क में आने पर इरिटेशन पैदा कर सकते हैं। खासकर संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को खुजली, लालपन और जलन की समस्या ज्यादा होती है। इसी कारण कई लोग अरबी को अपनी डाइट से पूरी तरह हटा देते हैं, जबकि यह फाइबर और मिनरल्स से भरपूर सब्जी है।

शेफ कुणाल कपूर का आसान समाधान शेफ कुणाल कपूर के अनुसार, अरबी छीलने से पहले हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाना इस समस्या का सबसे आसान उपाय है।

किसी भी किचन ऑयल जैसे सरसों, नारियल या रिफाइंड तेल की कुछ बूंदें लें।

हथेलियों और उंगलियों पर अच्छी तरह लगाएं।

अब अरबी को आराम से छीलें, काटकर पानी में धो लें और फिर एक कपड़े पर रखकर सुखा लें। यह हैक कैसे करता है काम? तेल हाथों पर एक पतली प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। इससे अरबी में मौजूद स्टार्च और इरिटेटिंग तत्व सीधे स्किन के संपर्क में नहीं आते। नतीजा- ना खुजली, ना जलन और हाथ भी रहते हैं साफ।

क्यों है यह किचन हैक बेहद उपयोगी? यह ट्रिक ना सिर्फ समय बचाती है बल्कि अरबी को लेकर होने वाली झंझट को भी खत्म कर देती है। अब आप बिना किसी डर के अरबी की सब्जी, फ्राई, कटलेट या चाट आसानी से बना सकते हैं।