Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रखा हुआ आटा सूख जाता है? बस ये 1 काम कर दो फ्रेश रहेगा, फूली-फूली बनेंगी रोटियां!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Cooking Tips: गूंथा हुआ आटा अक्सर रखे-रखे सूख जाता है। इसकी रोटी-पराठे भी ठीक से नहीं बन पाते। ऐसे में ये 1 ट्रिक आपके बड़े काम आएगी। आटा कितनी भी देर रख दो, वो जल्दी नहीं सूखेगा।

रखा हुआ आटा सूख जाता है? बस ये 1 काम कर दो फ्रेश रहेगा, फूली-फूली बनेंगी रोटियां!

अक्सर घरों में सुबह ही आटा गूंथकर रख लिया जाता है, फिर रात को बस रोटियां बनाने का काम ही रहता है। कई बार रात का आटा भी बच जाता है, जिसे स्टोर कर के रख दिया जाता है। लेकिन इस बचे हुए आटे के साथ एक प्रॉब्लम बड़ी आम है, वो है इसका काला और सख्त पड़ना। आपने देखा होगा कि आटा गूंथकर कुछ देर के लिए रख दो तो उसपर एक सूखी परत जम जाती है, जिससे रोटी या पराठे कुछ भी अच्छे नहीं बनते। खासकर गर्मियों में ये प्रॉब्लम बड़ी आम है। ऐसे में गृहणियां अक्सर ये सवाल करती हैं कि आटे को सही तरीके से स्टोर कैसे किया जाए, जिससे आटा सूखकर ज्यादा सख्त ना हो और इसे बाद में भी रोटी-पराठे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसी से जुड़ा एक हैक आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

इस ट्रिक से नहीं सूखेगा रखा हुआ आटा

आटा गूंथकर कुछ देर के लिए रख दो उसपर एक सख्त सी परत जम जाती है, जिससे पूरा आटा खराब हो जाता है। ऐसे में अगर आप आटा स्टोर कर के रख रहे हैं, तो उसपर थोड़ा सा तेल लगाकर गूंथ दें फिर एक लेयर बाहर की तरफ भी अप्लाई कर दें। इस तरह से आप आटा फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, वो बाहर से सख्त नहीं होगा और ना ही उसपर कोई लेयर जमेगी। दरअसल तेल की पतली परत आटे के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जिससे हवा का सीधा का कॉन्टैक्ट कम होता है और आटा जल्दी सूखता नहीं है।

ये भी पढ़ें:बस 2 ट्रिक... हर एक पूड़ी फूली-फूली और खस्ता बनेगी! शेफ रणवीर ने बताया सीक्रेट

तेल लगाने के बाद इस तरह स्टोर करें आटा

आटे पर तेल की लेयर लगाने के बाद इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर के रखें या फिर अच्छे से ढक दें। अगर लंबे समय तक के लिए आटा स्टोर करना है, तो फ्रिज में रख दें। जरूरत पड़ने पर आटे को एक बार हल्का सा दोबारा गूंथ लें, फिर आप इसकी रोटी या पराठे बना सकते हैं।

ये भी पढ़ें:गोभी के पकौड़े बनेंगे सुपर क्रिस्पी और टेस्टी, हलवाई की ये 4 टिप्स नोट कर लें!

काम की बात: अगर आटे से किसी तरह की खट्टी स्मेल आ रही है या उसका रंग बदल गया है, तो इस्तेमाल में बिल्कुल न लाएं। खासकर गर्मियों में आटा जल्दी खराब हो जाता है। फ्रिज में रखने के बाद भी इसकी स्मेल और रंग चेक करने के बाद ही रोटी बनाने में यूज करना चाहिए।

सॉफ्ट आटा लगाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

कई लोग आटा गूंथते समय ही थोड़ा सा तेल या घी मिला लेते हैं। इससे आटा सॉफ्ट लगता है और जल्दी सूखता नहीं। इसके अलावा आटे में थोड़ी सी दही या मलाई डालकर गूंथने से भी इसकी रोटी एकदम सॉफ्ट बनती हैं और आटा जल्दी सूखता नहीं है। बस ध्यान रखें अगर आप आटे में दूध या दही मिला रहे हैं, तो इसके जल्दी खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए आटे को फ्रिज में स्टोर करें और ज्यादा देर के लिए ना रखें।

ये भी पढ़ें:घर पर नहीं फूलते भटूरे? आटा गूंथते हुए करें ये 1 काम करें, हलवाई जैसे बनेंगे!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।