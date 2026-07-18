आलू-प्याज या दाल की स्टफ्ड कचौड़ियां तेल सोखती है तो सीख लें ये हैक, कम ऑयल में होंगी फ्राई
Cooking Hack: आलू-दाल या प्याज की स्टफ्ड कचौड़ियां खूब पसंद आती हैं लेकिन सेहत का ख्याल रखने के लिए इन्हें खाने से परहेज करते हैं। तो ये कुकिंग हैक जान लें, जिससे इन्हें कम तेल में पकाकर तैयार करेंगी तो स्वाद वहीं होगा बस ये कम तेल सोखेंगी।
आलू-दाल जैसी स्टफ्ड कचौड़ियां काफी सारा तेल सोख लेती हैं। जिसकी वजह से कई बार इन्हें खाने से भी हम परहेज करते हैं। ज्यादा तेल में तली चीजें सेहत के लिए ठीक नहीं होती। खासतौर पर घर में अगर कोई हार्ट का पेशेंट है या फिर हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का शिकार है तो घर में ऐसी डीप फ्राईड कचौड़ियों से लोग परहेज ही करते हैं। लेकिन अब आप बहुत ही सिंपल तरीके से इन कचौड़ियों को कम तेल में बनाकर तैयार कर सकती हैं। ज्यादा तेल में पकाने की वजह से इनमे तेल ज्यादा सोखता है, ऐसे में ये कुकिंग हैक बड़े काम आने वाला है।
नहीं पड़ेगी एयर फ्रायर या ओवन की जरूरत
आमतौर पर लोगों को लगता है कि एयर फ्रायर या ओवन में ही लेस ऑयली खाना बनाया जा सकता है। जबकि हर किसी के किचन में ये गैजेट मौजूद नहीं होते। तो ये सिंपल सा हैक आपके बड़े काम आ सकता है। इंस्टाग्राम पर डिजिटल क्रिएटर नूतन ने इस सिंपल से हैक को शेयर किया है। जिसे आप भी अपने किचन में ट्राई करके देख सकती हैं।
स्टफ्ड कचौड़ियों को तवे पर सेंक लें
आलू या दाल भरी कचौड़ियां डायरेक्ट तेल में तलने पर वो पूरी तरह से तेल में पकती हैं और ढेर सारा तेल सोखती हैं। इस तरह की कचौड़ियां खाने से ज्यादातर लोग परहेज करते हैं। ऐसे में ये सिंपल सा हैक बड़े काम आएगा। कचौड़ियों को तेल में डालने से पहले तवे पर हल्का सेंक लें। ऐसा करने से कचौड़ियां पक जाएंगी और जब आप इन्हें तेल में डालेंगी तो ये केवल गोल्डन ब्राउन होंगी और क्रिस्प हो जाएंगी क्योंकि पकाने का प्रोसेस तो आपने तवे पर ही कर लिया है।
नहीं लगेगा ज्यादा टाइम
- अब आप सोचेंगी कि इस काम में तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा तो बता दें कि अगर आप किचन में काम करने में मास्टर हैं तो जरा भी एक्स्ट्रा टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा। एक चूल्हे पर कड़ाही में तेल डालकर गर्म होने दें। वहीं दूसरे चूल्हे पर तवा रखकर गर्म करें।
- कचौड़ियों को फटाफट भरें और एक बार में तवे पर कम से कम तीन कचौड़ियां आसानी से रख जाएंगी। जब तक ये तवे पर सिकेंगी तब तक दूसरी तरफ तेल गर्म होगा।
- मात्र एक मिनट में अलट-पलट कर दोनों तरफ कचौड़ियों को हल्का सेंक लें, जिससे इनका कच्चापन निकल जाए।
- बस इस बीच और दूसरी कचौड़ियों को भरती रहें।
- जैसे की तेल गर्म हो और दूसरी तरफ कचौड़ियां हल्की सिंक जाए इन्हें तेल में डालें।
- तवे को खाली ना छोड़े और दूसरी कचौड़ियां उस पर सिंकने के लिए रख दें।
- फटाफट तेल में डालकर कचौड़ियों को गोल्डन ब्राउन करें और बाहर निकाल लें।
- इस प्रोसेस से बनी आपकी आलू, प्याज या दाल की स्टफ्ड कचौड़ियां ज्यादा तेल नहीं सोखेंगी और कम ऑयल में पककर तैयार होंगी।
- जिसको आप बिना हेल्थ की चिंता किए आराम से एंज्वॉय कर सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।