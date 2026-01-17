Hindustan Hindi News
सावधान! फ्री मिलने पर लोग ज्यादा क्यों खाते हैं, लालच नहीं मस्तिष्क से जुड़ा है कनेक्शन

संक्षेप:

Jan 17, 2026 12:37 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
हम सब लोगों ने कभी न कभी अपने जीवन में उस स्थिति का अनुभव जरूर किया होगा, जहां सामने 'मुफ्त' का भोजन देख हमारी भूख और विवेक दोनों मौन हो गए हों। दावतों या बफे (Buffet) की कतार में खड़े होकर जरूरत से ज्यादा अपने खाने की प्लेट को भर लेना महज एक आदत नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क की एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। यह मानव के स्वभाव का वह हिस्सा है, जो भोजन की प्रचुरता को देख 'भविष्य की कमी' के डर से उसे तुरंत संचित कर लेना चाहता है। जब स्वाद का लालच और मुफ्त मिलने का मनोवैज्ञानिक संकेत एक साथ मिलते हैं, तो हमारा 'सेंस ऑफ कंट्रोल' धुंधला पड़ जाता है। वास्तव में, यह व्यवहार हमारी भूख से नहीं, बल्कि उस 'रिवॉर्ड सिस्टम' से संचालित होता है जो मुफ्ट की उपलब्धता को एक सुनहरे अवसर के रूप में देखता है, भले ही इसकी कीमत हमें अपनी सेहत और पाचन से चुकानी पड़े।

सामाजिक कारण

इसके अलावा सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण भी कई बार अधिक भोजन करने की भूमिका में साथ निभाते हैं। समूह में भोजन करने पर अक्सर लोग अकेले खाने की तुलना में अधिक मात्रा में खाते हैं, क्योंकि सामाजिक संदर्भ में खाने का आनंद और साझा अनुभव अधिक खाने को प्रोत्साहित करता है।

मस्तिष्क की प्रतिक्रिया

शारदा केयर हेल्थसिटी के फिजिशियन डॉ. चिराग तंदन, कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क स्वाद, पोर्शन साइज, और विविधता पर प्रतिक्रिया करता है। स्वादिष्ट, उच्च कैलोरी वाला खाना, जैसे मीठा, नमकीन या ताजा तैयार किया गया भोजन, दिमाग को उत्साहित करके खाने की इच्छा को बढ़ाता है।

प्लेट का आकार

साथ ही, प्लेट का आकार और उपलब्ध विविधता भी हमें अधिक खाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि दिमाग इसे ‘उचित मात्रा’ समझता है। जब भोजन मुफ्त होता है, तो लोगों में यह सोच पनपती है कि ‘मेरे लिए इसे पूरा करना चाहिए’। यह हार्मोनल और व्यवहारित प्रतिक्रिया भूख से अधिक खाने की ओर ले जाती है। यही कारण है कि अक्सर बुफे या मुफ्त स्नेक्स, ब्रेड आदि देखकर हम बिना भूख के भी प्लेट भरते हैं, जबकि घर पर वैसी ही मात्रा शायद कभी न खाते हों

असुरक्षित खाने की आदत सेहत के लिए पैदा करती हैं ये खतरे

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह व्यवहार चिंता का विषय बन सकता है। असुरक्षित तरीके से अधिक खाना खाने से वजन बढ़ता है, शुगर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण बिगड़ता है, और लंबे समय में मेटाबोलिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, हमें माइंडफुल ईटिंग (व्यवस्थित और सचेत भोजन) अपनानी चाहिए , जहां हम सिर्फ भूख पर ध्यान न देकर केवल उपलब्धता या माहौल पर ध्यान देते हैं।

सलाह- जब भोजन मुफ्त हो, तो अपनी भूख, पोषण की आवश्यकता और शरीर के संकेतों को समझना जरूरी है। भोजन की गुणवत्ता और मात्रा पर ध्यान देकर, और भोजन के दौरान ध्यान केंद्रित रखकर यह सुनिश्चित करें कि प्लेट में रखा हुआ भोजन आनंददायक और सेहतमंद भी रहे।

