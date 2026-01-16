एयर फ्रायर खरीद लिया है, तो जान लें इसमें कौन से बर्तन इस्तेमाल करने हैं कौन से नहीं!

संक्षेप: अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि एयर फ्रायर में कौन से बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कौन से नहीं। क्या प्लास्टिक सेफ है, एल्यूमिनियम फॉयल इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं; ऐसे तमाम सवाल बने रहते हैं। तो चलिए आज आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं।

आजकल ऐसे-ऐसे स्मार्ट किचन एप्लाइंसेस आने लगे हैं, जिनसे काम तो फटाफट निपट ही जाता है, साथ ही हेल्थ के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल होते हैं। एयर फ्रायर इन्हीं में से है, जो आजकल ज्यादातर घरों में पाया जाने लगा है। एयर फ्रायर में बिना तेल के क्रिस्पी फ्राइड फूड बन जाता है। समोसे हों या पकौड़ी, लगभग ना के बराबर तेल में आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि एयर फ्रायर को सही तरह से यूज करना आना भी जरूरी है। अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि इसमें कौन से बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कौन से नहीं। क्या प्लास्टिक सेफ है, एल्यूमिनियम फॉयल इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं; ऐसे तमाम सवाल बने रहते हैं। तो चलिए आज आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं।

एयर फ्रायर में प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं ये नहीं? सबसे कॉमन सवाल यही रहता है कि क्या एयर फ्रायर में प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं। बता दें प्लास्टिक का बर्तन आपको कितना भी मजबूत लगे, उसे एयर फ्रायर में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हाई हीट के चलते प्लास्टिक मेल्ट हो सकती है और टॉक्सिन रिलीज हो सकते हैं। इस तरह पेपर प्लेट या थर्मोकोल के बर्तन भी एयर फ्रायर में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें।

और कौन-कौन से बर्तन एयर फ्रायर में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए? प्लास्टिक के बर्तनों के अलावा आपको एयर फ्रायर में मेलामाइन के बर्तन भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मेलामाइन भी प्लास्टिक कैटेगरी में ही आता है। ऐसे में हाई हीट के चलते ये डैमेज हो सकता है या टॉक्सिन रिलीज कर सकता है। ये केमिकल्स खाने का टेस्ट तो बिगाड़ ही देते हैं, साथ में हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं माने जाते। इसके अलावा किसी भी तरह के डिस्पोजेबल (प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, थर्मोकोल) का इस्तेमाल भी एयर फ्रायर में नहीं करना चाहिए।