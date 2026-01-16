Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाAir Fryer Utensils Guide What Is Safe to Use and What to Avoid
एयर फ्रायर खरीद लिया है, तो जान लें इसमें कौन से बर्तन इस्तेमाल करने हैं कौन से नहीं!

संक्षेप:

अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि एयर फ्रायर में कौन से बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कौन से नहीं। क्या प्लास्टिक सेफ है, एल्यूमिनियम फॉयल इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं; ऐसे तमाम सवाल बने रहते हैं। तो चलिए आज आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं।

Jan 16, 2026 03:54 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
आजकल ऐसे-ऐसे स्मार्ट किचन एप्लाइंसेस आने लगे हैं, जिनसे काम तो फटाफट निपट ही जाता है, साथ ही हेल्थ के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल होते हैं। एयर फ्रायर इन्हीं में से है, जो आजकल ज्यादातर घरों में पाया जाने लगा है। एयर फ्रायर में बिना तेल के क्रिस्पी फ्राइड फूड बन जाता है। समोसे हों या पकौड़ी, लगभग ना के बराबर तेल में आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि एयर फ्रायर को सही तरह से यूज करना आना भी जरूरी है। अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि इसमें कौन से बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कौन से नहीं। क्या प्लास्टिक सेफ है, एल्यूमिनियम फॉयल इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं; ऐसे तमाम सवाल बने रहते हैं। तो चलिए आज आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं।

एयर फ्रायर में प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं ये नहीं?

सबसे कॉमन सवाल यही रहता है कि क्या एयर फ्रायर में प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं। बता दें प्लास्टिक का बर्तन आपको कितना भी मजबूत लगे, उसे एयर फ्रायर में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हाई हीट के चलते प्लास्टिक मेल्ट हो सकती है और टॉक्सिन रिलीज हो सकते हैं। इस तरह पेपर प्लेट या थर्मोकोल के बर्तन भी एयर फ्रायर में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें।

और कौन-कौन से बर्तन एयर फ्रायर में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए?

प्लास्टिक के बर्तनों के अलावा आपको एयर फ्रायर में मेलामाइन के बर्तन भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मेलामाइन भी प्लास्टिक कैटेगरी में ही आता है। ऐसे में हाई हीट के चलते ये डैमेज हो सकता है या टॉक्सिन रिलीज कर सकता है। ये केमिकल्स खाने का टेस्ट तो बिगाड़ ही देते हैं, साथ में हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं माने जाते। इसके अलावा किसी भी तरह के डिस्पोजेबल (प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, थर्मोकोल) का इस्तेमाल भी एयर फ्रायर में नहीं करना चाहिए।

एयर फ्रायर में कौन से बर्तन यूज करना सेफ है?

एयर फ्रायर में कुकिंग कर रहे हैं, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आप कौन से बर्तन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें एयर फ्रायर में आप स्टेनलेस स्टील, कांच के बर्तन, सिरेमिक और एल्यूमिनियम के बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉयल, पेपर लाइनर्स और सिलिकॉन बास्केट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
