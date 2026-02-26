Hindustan Hindi News
एयर फ्रायर में कुरकुरे नहीं बनते पकौड़े? ये 4 टिप्स फॉलो करें, हर बार तले हुए जैसे लगेंगे!

Feb 26, 2026 04:51 pm IST
Crispy Pakora In Air Fryer: अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि एयर फ्रायर में बने पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते। दरअसल कुछ छोटी-छोटी टिप्स हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो पकौड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे जैसे डीप फ्राई करने पर बनते हैं।

आजकल एयर फ्रायर घर-घर में पॉपुलर हो चुका है। भला हो भी क्यों ना, टेस्टी खाना है और सेहत से भी समझौता नहीं करना, तो इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। इसमें पकौड़े, समोसे जैसे डीप फ्राई स्नैक्स ना के बराबर तेल में ही बन जाते हैं। चाय के साथ पकौड़े खाना पसंद है, तो एयर फ्रायर में बिना तेल के क्रिस्पी कुरकुरे पकौड़े बना सकते हैं। रेसिपी तो सिंपल है लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि एयर फ्रायर में बने पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते। ये काफी सॉगी से हो जाते हैं और खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते। दरअसल कुछ छोटी-छोटी टिप्स हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो पकौड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे जैसे डीप फ्राई करने पर बनते हैं। आज हम आपके साथ रेसिपी नहीं, यही टिप्स साझा कर रहे हैं। इन्हें फॉलो करें और हर बार क्रिस्पी कुरकुरे पकौड़े एंजॉय करें।

टिप 1: बेसन की मात्रा कम से कम रखें

एयर फायर में पकौड़े बना रही हैं तो बेसन की मात्रा कम से कम रखें। नॉर्मल पकौड़े की तरह ज्यादा बेसन इस्तेमाल करेंगी तो ये अंदर से अच्छी तरह पकेंगे नहीं और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। इसलिए जब भी एयर फ्रायर में पकौड़े बनाएं जितना कम हो सके उतना बेसन ही यूज करें, पकौड़ों में कुरकुरापन आएगा।

टिप 2: बहुत ज्यादा पानी डालकर घोल ना बनाएं

एयर फ्रायर में पकौड़े बना रही हैं पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। बैटर बनाने के लिए हल्का सा पानी स्प्रिंकल करें ताकि बैटर खुला-खुला रहे। ये ज्यादा चिपचिपा और गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए।

टिप 3: बेकिंग सोडा जरूर एड करें

पकौड़े एकदम क्रिस्पी करारे बनें, इसके लिए पकौड़े के बैटर में चुटकी भर बेकिंग सोडा जरूर एड करें। इसे अच्छे से मिक्स करें और तुरंत पकौड़े तल लें। ध्यान रहे आपको बैटर बनाने के बाद तुरंत पकौड़े बना लेने हैं, इसे कुछ देर रख देंगी तो पकौड़ों में वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी।

टिप 4: थोड़ा सा तेल जरूर एड करें

पकौड़े का बैटर तैयार हो जाए तो इन्हें लाइनर पर बिछा कर एयर फ्रायर में रख दें। ऊपर से हल्का सा तेल जरूर स्प्रिंकल करें। इसे पकौड़े कुरकुरे बनते हैं और एकदम डीप फ्राई वाला टेक्सचर आता है।

एयर फ्रायर में कितने टेंपरेचर पर पकौड़े बनाएं?

एयर फ्रायर में पकौड़े बना रही हैं तो सबसे पहले इन्हें 200°C पर 5 मिनट के लिए फ्राई करने रख दें। इसके बाद इन्हें दूसरी साइड पर पलटा दें और हल्का सा ऑयल दोबारा स्प्रिंकल करें। फिर इन्हें 200°C पर 2-3 मिनट के लिए रख दें। आप इन्हें तब तक और फ्राई कर सकते हैं, जब तक ये आपको एकदम गोल्डन और क्रिस्पी ना लगने लगें।

