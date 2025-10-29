Hindustan Hindi News
ठंड में मिलावटी गुड़ सेहत ना कर दे खराब, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

ठंड में मिलावटी गुड़ सेहत ना कर दे खराब, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

संक्षेप: Kitchen Tips To Identify Real And Fake Jaggery : गुड़ के नियमित सेवन से शरीर में आयरन की कमी दूर होने के साथ ऊर्जा भी बना रहती है। लेकिन अगर यही गुड़ मिलावटी हो तो सेहत को फायदे की जगह नुकसान होने लगता है। ऐसे में सेहत और स्वाद, दोनों बनाए रखने के लिए आइए जानते हैं कैसे करें मिलावटी गुड़ की पहचान।

Wed, 29 Oct 2025 11:15 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
मिलावटी गुड़ की पहचान के लिए अपनाएं ये टिप्स

रंग और चमक देखें

शुद्ध गुड़ का रंग हमेशा गहरा भूरा या सुनहरा होता है, लेकिन मिलावटी गुड़ का रंग बहुत चमकदार या काला हो सकता है। अगर गुड़ बहुत चमकदार लगे या कृत्रिम चमक हो, तो उसमें मेटानिल येलो रंग की मिलावट होने की संभावना हो सकती है।

स्वाद देखें

शुद्ध गुड़ स्वाद में मीठा लेकिन थोड़ा नमकीन या खट्टा-मीठा लग सकता है। लेकिन अगर गुड़ में सिर्फ चीनी जैसा मीठा स्वाद हो और गुड़ की विशिष्ट खुशबू न आए, तो उसमें चीनी मिलाई गई हो सकती है।

पानी में घोलकर देखें

एक गिलास साफ पानी में गुड़ का टुकड़ा डालकर घोलकर देखें। शुद्ध गुड़ पानी में धीरे-धीरे घुलेगा और पानी हल्का भूरा हो जाएगा। जबकि मिलावटी गुड़ में चाक पाउडर जैसे सफेद अवशेष तैरने लगेंगे या पानी गंदा हो जाएगा। अगर गुड़ के पानी का रंग पीला या लाल हो रहा है तो समझ जाएं उसमें केमिकल रंग की मिलावट की गई है।

खुशबू चेक करें

असली गुड़ में गन्ने की मीठी और मिट्टी जैसी प्राकृतिक खुशबू आती है, जो उसके शुद्ध होने का संकेत देती है। जबकि नकली गुड़ में कई बार केमिकल या आर्टिफिशियल सुगंध की गंध आती है।

आग का टेस्ट

गुड़ का छोटा सा टुकड़ा जलाकर देखें। शुद्ध गुड़ जलते समय कारमेल जैसी खुशबू देगा और उससे सिर्फ राख बचेगी। जबकि मिलावटी गुड़ में चीनी होने पर चटकने की आवाज आएगी या प्लास्टिक जैसी गंध आएगी।

