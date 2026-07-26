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चाय में चीनी ज्यादा हो गई? दूध नहीं, बस चुटकीभर मिलाएं ये 1 चीज, बैलेंस होगा स्वाद!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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कई बार चाय में चीनी ज्यादा पड़ जाती है। खासकर जब ज्यादा लोगों के लिए चाय बनानी हो तो ये गलती होना आम है। ऐसे में चाय की मिठास को बैलेंस करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक आजमा सकते हैं।

How to Fix Overly Sweet Tea
चाय में चीनी ज्यादा हो जाए तो क्या करें?

ज्यादातर भारतीय घरों में दिन की शुरूआत एक कप चाय के साथ ही होती है। शाम की थकान हो या कोई मेहमान घर पर आ जाए, बिना चाय के भला कहां बात बनती है। खैर, चाय बनाने का हर किसी का तरीका अलग है। किसी को ज्यादा पत्ती वाली चाय पसंद आती है, तो कोई नाम के चार दाने ही डालता है। लेकिन चाय तभी स्वाद लगती है, जब चीनी ठीक मात्रा में हो। अक्सर गलती यहीं होती हैं, जब कई बार गलती से चीनी थोड़ी सी ज्यादा डल जाती है। कम चीनी हो तो और थोड़ी डालकर स्वाद बैलेंस हो जाता है, लेकिन चीनी ज्यादा हो जाए तब समझ नहीं आता क्या करें। कुछ लोग थोड़ा दूध एड कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दूध हर बार हो। ऐसे में चाय में स्वाद को बैलेंस कैसे किया जाए, आइए जानते हैं-

चाय में चीनी ज्यादा हो जाए तो क्या करें?

कई बार गलती से चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, खासकर जब ज्यादा लोगों के लिए चाय बनानी हो। ऐसे में इस मीठे स्वाद को बैलेंस कैसे किया जाए, ये समझ नहीं आता। तो फटाफट से ट्रिक नोट कर लें, सच में बड़े काम आती है। आपको बस चाय में चुटकी भर सादा नमक मिला देना है, इससे चाय की अतिरिक्त मिठास बैलेंस हो जाती है और चाय ज्यादा मीठी नहीं लगती। ध्यान रहे आपको बहुत ज्यादा नमक एड नहीं करना है, वरना टेस्ट नमकीन भी हो सकता है।

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कब मिलाना चाहिए चाय में नमक?

अब सवाल आता है कि चाय में ये चुटकी भर नमक मिलाना कब चाहिए। तो ध्यान रखें, जब चाय पक रही हो तो लास्ट में आप इसमें नमक एड कर सकते हैं। नमक मिलाने के बाद चाय को हल्का सा और पका लें, ताकि ये अच्छे से चाय में मिक्स हो जाए। नमक का नमकीन टेस्ट, चीनी की एकस्ट्रा मिठास को बैलेंस कर देगा और चाय का ओवरऑल टेस्ट बिल्कुल संतुलित हो जाएगा।

काम की टिप- नमक वाली ये ट्रिक तभी फॉलो करें, जब चाय में थोड़ी बहुत चीनी ही ज्यादा हुई हो। अगर बहुत ज्यादा चीनी गिर गई है, तो दोबारा चाय बनाना ही बेहतर होता है, या फिर आप दूध और पानी मिलाकर चाय की मात्रा को एडजस्ट कर सकते हैं।

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एक कप चाय के लिए कितनी चीनी काफी होती है?

चाय में कितनी चीनी डालनी है, ये आपके टेस्ट पर निर्भर करता है। कुछ लोग कम मीठी चाय पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी चाय में ज्यादा मीठा डालते हैं। हालांकि अगर एक मोटे-मोटे अंदाजे की बात करें तो एक कप चाय के लिए डेढ़ से दो चम्मच चीनी काफी रहती है। आमतौर पर इसका टेस्ट सही आता है और बहुत ज्यादा मीठा नहीं लगता।

(Images Credit- Pinterest)

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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