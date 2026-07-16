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गमले में ऐसे लगाएं मिर्ची का पौधा, तीखी मिर्चियों के लिए मिट्टी में डालें बस 1 घोल, माली का सीक्रेट

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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हरी मिर्च खाने के साथ खाना हर कोई पसंद करता है और कई सब्जियों का स्वाद भी ये बढ़ा देती है। लेकिन बाजार वाली मिर्च कई बार कड़वी नहीं होती, ऐसे में क्यों ना आप घर पर ही इसे उगा लें। चलिए आपको बिना बीज के हरी मिर्च उगाने का तरीका बताते हैं।

गमले में ऐसे लगाएं मिर्ची का पौधा, तीखी मिर्चियों के लिए मिट्टी में डालें बस 1 घोल, माली का सीक्रेट

हरी मिर्च खाने के साथ लोग खाना पसंद करते हैं और इसका अचार या फिर भरवां भी बनाते हैं। वैसे तो बाजार में भी हरी मिर्ची सस्ती मिल जाती है लेकिन कुछ लोगों को अपने घर पर उगी हुई मिर्ची खाना पसंद होता है। बाजार से खरीदी गई हरी मिर्च कई बार तीखी भी नहीं निकलती है। अगर आप भी बाजार वाली हरी मिर्च खाना नहीं चाहते हैं तो घर के गमले में ही उगा लें। यकीन मानिए हरी मिर्च पौधा लद जाएगा और ये तीखी भी बहुत होगी। इसके लिए आपको मिट्टी में सिर्फ 1 चीज का घोल मिलाना है और ये सीक्रेट ट्रिक खुद माली ने बताई है।

गमले में मिर्ची का पौधा कैसे लगाएं

मिर्ची के बीज को गमले में दबाकर भी आप पौधा लगा सकते हैं लेकिन अगर वह बीज कड़वा नहीं हुआ तो मिर्ची कड़वी नहीं होगी। इसके लिए आप किसी मिर्ची के पौधे का तना लीजिए और उसकी छोटी पत्तियों को हटा दें। अब उस तने को हल्दी या एलोवेरा जेल में डुबोकर फिर मिट्टी में 4-5 इंच अंदर गाड़ दें। ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। ध्यान दें कि मिर्ची के पौधे में ज्यादा पानी न डालें, वरना मिट्टी गीली हो जाएगी। रोजाना थोड़ा पानी ही डालें।

धूप में रखें या छांव

मिर्ची के गमले को आपको धूप में ही रखना होगा लेकिन अगर बहुत तेज धूप पड़ती है, तो हल्की छांव वाली जगह पर रखें। जहां धूप आती और फिर चली जाती हो। ऐसे मिर्ची का पौधा सूखेगा नहीं और मिट्टी में भी नमी बनी रहेगी। इस पौधे को सिर्फ 5-6 घंटे की धूप पर्याप्त होती है।

खाद्य के लिए क्या डालना होगा

मिर्ची के पौधे की मिट्टी में आप फल-फूल के छिलके या गोबर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको 1 घोल भी तैयार करके डालना है। इसके लिए आपको 2 चम्मच चाय पत्ती लेनी है और उसे रातभर 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह इस पानी को चायपत्ती के साथ मिट्टी में डाल दें। आपको हर 10-15 दिन में एक बार ये डालना होगा। इससे पौधे की ग्रोथ जल्दी होगी और मिर्ची भी तीखी होगी।

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कब तक निकलेगी मिर्ची

करीब 1 महीने में मिर्ची की पत्तियां निकल आएंगी और फिर उसके बाद ये पौधा बड़ा हो जाएगा। जब पूरी तरह से पौधा घना हो जाएगा तो 2-3 महीने में छोटी मिर्च निकलना शुरू हो जाएंगी। धीरे-धीरे आपका गमला हरी मिर्चियों से लद जाएगा। बस आपको खाद्य, पानी और धूप का खास ध्यान रखना होगा।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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