आलू उबालने के लिए पानी में मिला दें ये 2 चीजें, नई ट्रिक्स से कम समय में हो जाएगा काम

जब जल्दी हो और जो काम कर रहे हों वह ठीक से ना हो तो हर किसी का दिमाग खराब होने लगता है। किचन में काम करते समय सभी महिलाएं ऐसे हैक्स खोजती हैं जिनसे काम फटाफट हो जाए। बात हो सबसे आसान काम यानी आलू उबालने की तो ये कई बार अंदर से कच्चे रह जाते हैं। खूब सीटी लगाने के बाद भी जब आलू कच्चे रह जाते हैं तो महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं, खासकर तब जब वह किसी रेसिपी की तैयारी कर रहे हों। उबलने पर आलू के कच्चे रह जाने की कई वजह हो सकती हैं। जैसे तेज आंच पर उबालना हैं, आलू का आकार, सही वैरायटी ना होना, उबलते पानी में आलू डालना शामिल है। अगर आप आलू को फटाफट उबालना चाहते हैं तो यहां एक नई ट्रिक जानें और कुछ टिप्स भी।