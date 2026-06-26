Kitchen Hack: चीनी के डिब्बे के पास भी नहीं आएंगी चींटियां, बस डाल दें ये 1 चीज
गर्मी और बरसात के मौसम में चीनी के डिब्बे में चींटियां लगना एक आम समस्या है। अगर आप भी बार-बार डिब्बा साफ करके परेशान हो चुके हैं, तो रसोई में मौजूद एक साधारण चीज आपकी यह मुश्किल आसान कर सकती है।
किचन में चीनी का डिब्बा खोलते ही अगर उसमें चींटियां घूमती नजर आएं, तो पूरा मूड खराब हो जाता है। खासकर गर्मी और बरसात के मौसम में यह समस्या और भी बढ़ जाती है। कई लोग चींटियों को दूर रखने के लिए बार-बार डिब्बा साफ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसे में एक आसान घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकता है।
इसके लिए आपको किसी महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। बस रसोई में मौजूद दालचीनी का इस्तेमाल करना है। दालचीनी की तेज खुशबू चींटियों को पसंद नहीं आती, इसलिए वे चीनी के डिब्बे से दूर रहने लगती हैं। आइए जानते हैं इस आसान उपाय के बारे में।
चीनी के डिब्बे में कैसे करें दालचीनी का इस्तेमाल?
- सबसे पहले चीनी के डिब्बे को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें।
- अब इसमें एक से दो दालचीनी की स्टिक डाल दें।
- इसके बाद डिब्बे को हमेशा अच्छी तरह बंद करके रखें।
- इस आसान उपाय से चींटियों के आने के चांसेस कम हो जाते हैं।
आखिर दालचीनी से चींटियां दूर क्यों रहती हैं?
- चींटियां अपनी सूंघने की क्षमता से खाने का रास्ता ढूंढ़ती हैं। जब कोई चींटी खाने का स्रोत ढूंढ़ लेती है, तो वह एक खास तरह की गंध छोड़ती है। इसी गंध को पहचानकर बाकी चींटियां भी उसी रास्ते पर चलने लगती हैं।
- दालचीनी की खुशबू काफी तेज होती है। यह तेज सुगंध चींटियों की सूंघने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
- ऐसे में उन्हें खाने का रास्ता पहचानने में परेशानी होती है और वे उस जगह से दूर रहने लगती हैं।
चींटियों से बचने के लिए इन बातों का भी रखें ध्यान
- डिब्बे को हमेशा सूखा रखें: चीनी के डिब्बे में नमी होने पर चींटियां जल्दी आकर्षित हो सकती हैं।
- डिब्बे का ढक्कन बंद करें: खुला डिब्बा चींटियों को आसानी से आकर्षित कर लेता है।
- किचन की सफाई: किचन में गिरी चीनी या मीठी चीजों को तुरंत साफ कर दें।
चींटियों को दूर रखने के कुछ और घरेलू उपाय
- तेजपत्ता: तेजपत्ते की खुशबू भी चींटियों को पसंद नहीं आती।
- लौंग: लौंग को भी चीनी के डिब्बे के आसपास रखा जा सकता है।
- पुदीने की पत्तियां: पुदीने की तेज महक भी चींटियों को दूर रखने में मदद कर सकती है।
क्या दालचीनी चीनी का स्वाद बदल देती है?
अगर आप दालचीनी की स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे चीनी का स्वाद बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता। हालांकि, दालचीनी का हल्का सुगंधित असर महसूस हो सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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