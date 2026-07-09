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अमरूद के पेड़ में डालें रसोई की ये 1 चीज, फल तोड़ते-तोड़ते थक जाएंगे

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Home Gardening Tips: अगर आपके घर में अमरूद का पेड़ है, लेकिन उस पर कम फल आते हैं, तो एक आसान घरेलू तरीका आजमा सकते हैं। रसोई में मौजूद एक साधारण चीज पेड़ की ग्रोथ और फल आने में मदद कर सकती है।

अमरूद के पेड़ में डालें रसोई की ये 1 चीज, फल तोड़ते-तोड़ते थक जाएंगे

अमरूद का पेड़ लगभग हर घर और बगीचे में आसानी से मिल जाता है। कई बार पेड़ तो खूब हरा-भरा दिखता है, लेकिन उस पर फल बहुत कम आते हैं। ऐसे में लोग बाजार से महंगी खाद और कई तरह की चीजें खरीदने लगते हैं। जबकि आपकी रसोई में मौजूद एक साधारण चीज भी पेड़ की अच्छी देखभाल में मदद कर सकती है।

यह तरीका पूरी तरह घरेलू है और इसे अपनाना भी आसान है। अगर सही मात्रा और सही समय पर इसका इस्तेमाल किया जाए, तो पौधे की ग्रोथ बेहतर हो सकती है और फल आने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं यह आसान तरीका क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए।

क्या है यह आसान घरेलू तरीका?

यह नुस्खा प्याज के पानी का है। प्याज का पानी पौधों के लिए प्राकृतिक पोषण का काम कर सकता है। इसे कई लोग होम गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं।

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प्याज का पानी कैसे बनाएं?

एक या दो प्याज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इन्हें एक लीटर पानी में रातभर भिगोकर रखें। अगले दिन इस पानी को छान लें। अब यह इस्तेमाल के लिए तैयार है। ध्यान रहे, प्याज का पानी बहुत ज्यादा मात्रा में ना डालें और हमेशा ताजा तैयार किया हुआ पानी ही इस्तेमाल करें।

अमरूद के पेड़ में कैसे डालें?

इस पानी को सीधे पेड़ की जड़ों के आसपास डालें। ध्यान रखें कि मिट्टी पहले से बहुत ज्यादा गीली ना हो। हर 10-15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करना काफी है।

प्याज का पानी

प्याज का पानी

क्यों डालें?

  1. पौधे को पोषण: प्याज में कई ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो पौधे की ग्रोथ में मदद कर सकते हैं।
  2. मजबूत जड़ें: जब जड़ें मजबूत होती हैं, तो पेड़ मिट्टी से पोषण बेहतर तरीके से ले पाता है।
  3. नई शाखाएं और पत्तियां: अच्छी देखभाल के साथ यह पेड़ को ज्यादा घना बनने में सहायक हो सकता है।
  4. भरपूर फल: अगर पेड़ स्वस्थ रहेगा, तो उस पर ज्यादा फूल और फल आने के चांसेस रहेंगे।

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क्या सिर्फ प्याज का पानी ही काफी है?

नहीं, अगर आप चाहते हैं कि अमरूद का पेड़ अच्छी तरह फल दे, तो इन बातों का भी ध्यान रखें।

  • पेड़ को भरपूर धूप मिले।
  • समय-समय पर गोबर की खाद डालें।
  • जरूरत के अनुसार ही पानी दें।
  • सूखी टहनियों की छंटाई करते रहें।
  • पेड़ के आसपास खरपतवार ना जमने दें।

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डिस्क्लेमर: यह जानकारी घरेलू बागवानी के सामान्य तरीकों पर आधारित है। इसका असर मिट्टी, मौसम और पौधे की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

Shubhangi Gupta

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