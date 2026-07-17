बेसन का चीला कुरकुरा नहीं बनता? घोल में मिला दें ये 1 चीज, हलवाई जैसा क्रिस्पी बनेगा!
Besan Chilla Tips: बेसन का चीला तभी टेस्टी लगता है, जब वो एकदम क्रिस्पी बनें। इसके लिए आप बेसन के बैटर में ये 1 सीक्रेट इंग्रीडिएंट मिला सकते हैं। इससे चीला बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी बनकर तैयार होता है।
सुबह का नाश्ता हो या शाम की हल्की भूख, बेसन का चीला एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये खाने में इतना टेस्टी होता है और साथ ही काफी हेल्दी भी। खूब सारी सब्जियां मिलाकर अगर बेसन का चीला बना लो, तो पेट भी भर जाता है और कुछ टेस्टी खाने की क्रेविंग भी दूर हो जाती है। वैसे तो इसे बनाना सिंपल होता है, लेकिन चीले में वो परफेक्ट कुरकुरपन लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। शादी में हलवाई जो बेसन का चीला बनाते हैं, वो काफी ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। लेकिन सेम वही रेसिपी फॉलो करने के बाद भी घर पर चीले में वो कुरकुरापन नहीं आ पाता। दरअसल रेसिपी तो आप ठीक फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में अगर एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट भी एड कर दें तो चीला काफी ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है।
बेसन के साथ ये 1 चीज मिलाकर बनाएं चीला
बेसन का चीला नॉर्मली इतना क्रिस्पी नहीं बनता है, लेकिन शादियों में हलवाई के हाथ का चीला बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी बनता है। जानते हैं ऐसा क्यों? दरअसल हलवाई बेसन में एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट मिलाते हैं, जिससे चीले का स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर होते हैं। वो इंग्रेडिएंट है सूजी। जी हां, बड़े-बड़े चीफ भी बेसन का चीला बनाते हुए उसमें जरा सी सूजी डालना नहीं भूलते। हालांकि ध्यान रहे, सूजी बारीक वाली होनी चाहिए। मोटी सूजी हो तो उसे एक बार मिक्सर में चला लें, फिर इस्तेमाल करें।
कितने बेसन में कितनी सूजी एड की जाती है?
अब सवाल है कि कितने बेसन में कितनी सूजी एड करनी चाहिए। तो ये अनुपात नोट कर लें। अगर आप चार भाग बेसन ले रहे हैं तो एक भाग सूजी का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए अगर एक कप के करीब बेसन लिया है, तो 1/4 कप के करीब सूजी उसमें एड कर दें। इसके अलावा आप बैटर में नमक, हींग और हल्दी पाउडर वगैरह मिला सकते हैं।
इस बैटर से तुरंत चीला ना बनाएं
बेसन के साथ आपने थोड़ी सी सूजी भी एड की है, इसलिए इस बैटर को कुछ देर के लिए रेस्ट देना जरूरी है। लगभग आधा घंटा इसे रख दें, सूजी के दाने फूल जाएंगे और वो सॉफ्ट हो जाएगी। हालांकि कई बार सूजी के दाने थोड़े मोटे होते हैं, उस केस में आप एक बार मिक्सर में इसे ब्लेंड कर सकते हैं। बैटर बिल्कुल स्मूद हो जाएगा। इसका चीला एकदम परफेक्ट बनता है।
बेसन में थोड़ी सी सूजी मिलाने के फायदे क्या हैं?
बेसन में थोड़ी सी सूजी मिलाने से चीले की किनारे कुरकुरे बनते हैं, जिससे खाने में ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। वहीं ये बैटर को अच्छी होल्ड देता है, जिससे चीला तवे पर आसानी से फैलता है और उसके टूटने की संभावना भी कम हो जाती है। अगर आपको शादी वाले कुरकुरे चीले खाना पसंद है, तो एक बार सूजी मिलाकर जरूर ट्राई करें।
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लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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