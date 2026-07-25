घर पर घी बनाती हैं? ये 1 पाउडर मिला दें, कभी नहीं आएगी गंदी बदबू, सालों रहेगा फ्रेश!
कई बार ज्यादा दिनों की मलाई से घी बनाने पर घी में अजीब सी गंदी स्मेल आने लगती है। ऐसे में आप ये 1 चीज घी बनाते हुए मिला सकते हैं। इससे घी खुशबूदार बनेगा और आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे।
घर पर बना घी क्वालिटी और खुशबू के मामले में बाजार वाले घी से कहीं गुना बेहतर होता है। यही वजह है कि आज भी ज्यादातर गृहणियां रोज आने वाले दूध से थोड़ी-थोड़ी मलाई इकट्ठा कर लेती हैं, फिर उसका देसी घी बनाकर स्टोर कर लेती हैं। घर पर घी बनाना सिंपल तो है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक समस्या काफी आम है, वो है घी में से बदबू आना। दरअसल कई बार मलाई रखे-रखे उसमें अजीब सी महक आने लगती है।मलाई सड़ती तो नहीं है, लेकिन उस महक की वजह से घी में भी अजीब सी बदबू आने लगती है। कई बार घी खराब भी जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर घी बनाते हुए आप ये 1 चीज उसमें मिला दें, तो सालों साल घी में कोई भी बदबू नहीं आएगी और ना ही ये जल्दी खराब होगा। तो चलिए जानते हैं वो चीज क्या है।
देसी घी बनाते हुए ये 1 चीज मिलाएं, नहीं आएगी बदबू
कई बार ज्यादा दिनों की रखी हुई मलाई से घी बनाते हुए उसमें अजीब सी महक आने लगती है। ये बहुत आम समस्या है, लेकिन इसकी वजह से पूरे घी का स्वाद और खुशबू प्रभावित होती है। ऐसे में आप ये छोटा सा काम कर सकते हैं। जब भी घी बनाएं तो मक्खन को पकाते समय उसमें 4-5 चुटकी बेकिंग पाउडर एड कर दें। बेकिंग पाउडर से घी की सारी गंदी स्मेल निकल जाएगी और घी काफी दिनों तक फ्रेश भी बना रहेगा।
घी बनाते हुए कब मिलाना चाहिए बेकिंग पाउडर?
घी बनाने के लिए मक्खन को गैस पर मेल्ट करने के लिए रखा जाता है। इस दौरान जब मक्खन पूरी तरह पिघल जाए तो उसे चलाते हुए दो से तीन मिनट के लिए पका लें। इसके बाद आपको थोड़ा सा बेकिंग पाउडर एड करना है, जो रसोई में आसानी से उपलब्ध होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि घी और मावा सेपरेट होने लगा है। बस इसी स्टेज पर गैस बंद कर दें। कुल मिलाकर 5 मिनट और लगेंगे और आपका घी बनकर तैयार हो जाएगा।
बेकिंग पाउडर मिलाने के ये भी हैं फायदे
घी बनाते हुए थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाने से सिर्फ मलाई की बदबू ही दूर नहीं होती, बल्कि घी ज्यादा साफ और खुशबूदार भी बनता है। इसके अलावा इस घी को आप काफी लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होता है। साथ ही बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद घी काफी जल्दी बन जाता है, जिससे गैस और टाइम दोनों की बचत होती है।
इन टिप्स से नहीं आएगी मलाई में गंदी स्मेल
कोशिश करें कि आपकी मलाई से किसी तरह की स्मेल ना आए। इससे घी ज्यादा खुशबूदार और साफ बनता है। इसके लिए मलाई हमेशा फ्रीजर में स्टोर करें। अगर आपके यहां पावर कट ज्यादा होता है, तो हफ्तेभर या 5 दिन की मलाई से ही घी बना लें, बहुत दिनों तक स्टोर ना करें। इसके अलावा जिस बर्तन में मलाई स्टोर कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी दही लगा दें तो भी मलाई में बदबू नहीं आती है।
(Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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