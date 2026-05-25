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राजमा बना रहीं तो उबालते हुए ये 3 खड़े मसाले जरूर मिलाएं, ढाबे जैसा रिच टेस्ट आएगा!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Cooking Tips: राजमा का असली स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, बल्कि उसे उबालने के तरीके से भी आता है। अगर आप चाहती हैं कि घर का राजमा भी ढाबे जैसा रिच, खुशबूदार और स्वादिष्ट बने, तो उबालते समय ये 3 खड़े मसाले जरूर मिलाएं।

राजमा बना रहीं तो उबालते हुए ये 3 खड़े मसाले जरूर मिलाएं, ढाबे जैसा रिच टेस्ट आएगा!

राजमा-चावल का कॉम्बिनेशन लगभग हर किसी का फेवरिट होता है। जब भी रोज की दाल या सब्जी से मन भर जाए तो घरवाले अक्सर राजमा खाने की ही डिमांड करते हैं। हर घर में इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन रेसिपी कोई भी हो इन्हें पहले प्रेशर कुकर में उबाला जरूर जाता है। उबालने से राजमा अच्छी तरह गल जाते हैं, फिर ग्रेवी के साथ इन्हें पकाया जाता है जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। आज हम आपके साथ राजमा की रेसिपी तो शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी से जुड़ा एक हैक शेयर कर रहे है जो काफी लोग फॉलो करते हैं। जब भी राजमा उबालें, उस दौरान कुछ खड़े मसाले इसमें जरूर एड करें। इससे ना सिर्फ राजमा की खुशबू और स्वाद बढ़ जाता है, बल्कि वो पचाने में भी आसान हो जाते हैं। आइए जानते हैं वो मसाले कौन से हैं।

राजमा उबालते हुए जरूर मिलाएं ये खड़े मसाले

राजमा उबालते हुए ये तीन खड़े मसाले आपको जरूर मिलाने चाहिए। कई लोग ये छोटा सा हैक फॉलो करते हैं, जिससे राजमा और भी टेस्टी बनते हैं। इसके लिए जब भी राजमा बनाएं, उसमें एक तेजपत्ता, काली इलायची (बड़ी इलायची) और कद्दूकस किया हुआ अदरक जरूर एड करें। एक बार प्रेशर कुकर में जब ये अच्छे से उबल जाएंगे तो इन्हें ग्रेवी में पकाकर आप राजमा तैयार कर सकती हैं। इस छोटे से हैक से आपके राजमा का स्वाद पूरी तरह बदल जाएगा, आइए जानते हैं ऐसा क्यों करना चाहिए।

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राजमा का फ्लेवर काफी अच्छा आता है

राजमा उबालते हुए तेजपत्ता, बड़ी इलायची और कद्दूकस किया हुआ अदरक मिलाने से इनका टेस्ट बढ़ जाता है। आपने ढाबे वाला राजमा खाया होगा, तो उसमें हल्का सा स्मोकी फ्लेवर महसूस होता है। ये स्वाद इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की वजह से आता है। उबालते समय इन्हें डालने से ग्रेवी भी ज्यादा रिच लगती है।

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स्वाद के साथ-साथ खुशबू भी हो जाती है बेहतर

जब राजमा धीमी आंच पर इन मसालों के साथ उबलता है, तो स्वाद के साथ-साथ उसकी खुशबू भी काफी बेहतर हो जाती है। तेजपत्ता, इलायची और अदरक तीनों ही तेज खुशबूदार मसाले हैं, जो डिश को रिच अरोमा देते हैं। यही वजह है कि दादी-नानी के समय से राजमा में ये खड़े मसाले मिलाने का नुस्खा चला आ रहा है।

राजमा पचाने में भी आसान हो जाता है

राजमा पचाने में काफी भारी होता है। इसे खाने के बाद कई लोगों के पेट में गैस, अपच, ब्लोटिंग की शियाकत हो जाती है। ऐसे में आपको दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो राजमा को अच्छी तरह 6-8 घंटे के लिए सोक करें और दूसरा इसे उबालते हुए कद्दूकस किया हुआ या कुटा हुआ अदरक जरूर एड करें। अदरक पाचन में मदद करता है, जिससे राजमा खाने पर पेट उतना भारी महसूस नहीं होता।

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(Images Credit- Pinterest, Instagram)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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