वेजिटेरियन हैं? गेहूं के आटे में ये 3 चीजें मिलाकर बनाएं रोटी, हर टुकड़े में मिलेगा प्रोटीन!

वेजिटेरियन हैं? गेहूं के आटे में ये 3 चीजें मिलाकर बनाएं रोटी, हर टुकड़े में मिलेगा प्रोटीन!
High Protein Roti Hack: अगर आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, तो गेहूं की आटे की रोटी में ये छोटा सा बदलाव करें। बस ये 3 चीजें एड कर देंगे तो रोटी प्रोटीन से भरपूर बनेगी। साथ ही इसका स्वाद भी कई गुना बढ़ जाएगा।
डेली बेसिस पर ज्यादातर इंडियन घरों में रोटी बनती है। लंच हो या डिनर गेहूं की रोटी, खासकर उत्तर भारत में एक पॉपुलर मील है। ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि रोटी मुख्य रूप से कार्बोहाईड्रेट का सोर्स है। इसमें प्रोटीन बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। यही वजह है कि भारतीय डाइट में प्रोटीन की कमी पाई जाती है। क्योंकि ज्यादातर लोग रोटी सब्जी या कभी-कभी दाल भी खा लेते हैं, जिसमें शरीर की जरूरत के हिसाब से प्रोटीन बिल्कुल नहीं मिल पाता। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपनी नॉर्मल गेहूं की रोटी में थोड़ा बदलाव करें। गेहूं नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। उसमें कुछ चीजें मिलाकर आप प्रोटीन रिच रोटी बना सकते हैं। इस रोटी को दाल या प्रोटीन रिच फूड्स के साथ पेयर करेंगे तो आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट काफी हद तक पूरी होना शुरू हो जाएगी।
गेहूं की रोटी को प्रोटीन रिच कैसे बनाएं?
आटे में मिक्स करें बेसन और रागी का आटा
सिंपल गेहूं के आटे की रोटी बनाने के बजाए आप उसमें थोड़ा सा बेसन और रागी का आटा मिक्स कर सकते हैं। अगर 90 ग्राम गेहूं का आटा है, तो उसमें 25-30 ग्राम रागी का आटा और 25-30 ग्राम ही बेसन मिलाएं। बेसन मिलाने से रोटी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, वहीं रागी का आटा फाइबर और कैल्शियम से भरपूर होता है। अगर आप गेहूं की रोटी पसंद करते हैं, तो इन्हें मिलाने से टेस्ट में चेंज नहीं आएगा।
पनीर कद्दूकस कर के मिलाएं
रोटी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा पनीर भी एड कर सकते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का ये बेस्ट ऑप्शन है। घर का बना पनीर हो तो और भी बढ़िया है। आटे में आप लगभग 100 ग्राम पनीर को कद्दूकस कर के मिला सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाएगी और इससे रोटी भी ज्यादा सॉफ्ट बनती हैं और इनका टेस्ट भी ज्यादा चेंज नहीं होता।
ऐसे तैयार करें गेहूं का आटा
अब आटे में थोड़ा सा नमक मिलाएं और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लें। पानी हमेशा थोड़ा सा गुनगुना ही लें। इतने आटे में आप आराम से 5 नॉर्मल साइज की रोटी बना सकते हैं। हर रोटी में आपको 7-8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। यानी अगर आप सिर्फ दो रोटी खाएं तो 14-16 ग्राम प्रोटीन आपको बिना किसी मेहनत के आराम से मिल जाएगा।
काम की टिप: ये वाली रोटी गैस की डायरेक्ट फ्लेम पर नहीं सेंकनी चाहिए। इसे हमेशा तवे पर ही पकाएं। किसी साफ-सूती कपड़े से इसके किनारे हल्के-हल्के दबाते हुए सेंक लें, ये बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह फूली-फूली बनेगी। फिर घी लगाएं और गरमा-गरम रोटी सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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