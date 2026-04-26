आम में मिला दें ये 2 चीजें और बनाएं टेस्टी आम पापड़, घर पर ही मिलेगा बाजार वाला स्वाद
गर्मी के मौसम में फलों का राजा आम आने लगता है और इसे लोग खूब खाना पसंद करते हैं। इसका मैंगो शेक भी बनता है और आइसक्रीम भी लेकिन क्या आपने आम का पापड़ बनाया है। इसे बनाना काफी आसान है और ये बेहद टेस्टी लगता है। चलिए इसकी सिंपल रेसिपी आपको बताते हैं
गर्मी का मौसम आते ही फलों का राजा आम बाजार की रौनक बढ़ा देता है। अब आम का सीजन शुरू हो चुका है और लोग इसे बड़े चाव से खाना भी शुरू कर चुके हैं। आम से बने मैंगो शेक और आइसक्रीम तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन इस बार कुछ नया ट्राय करें। इस बार घर पर ही स्वादिष्ट आम पापड़ बनाकर देखें। यह न सिर्फ बाजार में मिलने वाले आम पापड़ से ज्यादा टेस्टी होता है, बल्कि हेल्दी भी होता है। खास बात यह है कि इसे बनाने में न तो ज्यादा मेहनत लगती है और न ही किसी झंझट की जरूरत होती है। बस आम में मिलाएं 2 आसान चीजें और तैयार करें लाजवाब आम पापड़। तो चलिए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका।
आम को काट लें
सबसे पहले आम को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। इसके बाद आम का छिलका हटाकर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को मिक्सर में डालकर स्मूद पेस्ट बना लें। जब पेस्ट तैयार हो जाए, तो इसे एक बाउल में निकालकर अलग रख दें।
2 चीजों से बनाएं पापड़
अब गैस पर एक कढ़ाही रखें और उसमें तैयार किया हुआ आम का पेस्ट डाल दें। इसके बाद इसमें 2–3 चम्मच चीनी और स्वादानुसार 1 चम्मच नमक मिलाएं। अब मिश्रण को लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक चीनी पूरी तरह घुल न जाए।
पापड़ बनाएं
अब किसी बड़ी थाली या परात में हल्का सा घी लगाएं और तैयार किए पेस्ट को डालकर पतली परत में फैला दें। वैसे तो आपका आम पापड़ लगभग तैयार है, लेकिन इसे सही टेक्सचर देने के लिए धूप में सुखाना जरूरी होता है। इसके बाद इस पेस्ट को 3–4 दिनों तक अच्छी धूप में रखें, ताकि यह पूरी तरह सूखकर सेट हो जाए। जब पापड़ अच्छे से सूख जाए, तो इसे अपनी पसंद के अनुसार चौकोर टुकड़ों या लंबी पट्टियों में काट लें। अब आपका टेस्टी आम पापड़ तैयार है। इसे खुद भी खाएं और घरवालों को भी खिलाएं, ये इतना टेस्टी बनेगा कि हर कोई बार-बार मांग करेगा।
कुकिंग टिप्स
आम पापड़ बनाने के लिए हमेशा पके हुए आम का इस्तेमाल करें, ताकि इसका स्वाद अच्छा और नेचुरली मीठा बने। अगर आप इसमें हल्का खट्टापन जोड़ना चाहती हैं, तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या सफेद सिरका मिला सकती हैं। इससे आम पापड़ का स्वाद खट्टा-मीठा हो जाएगा। बाकी आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें मिठास और खट्टापन कम-ज्यादा कर सकती हैं, ताकि स्वाद बिल्कुल आपके टेस्ट के हिसाब से तैयार हो।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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