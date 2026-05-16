वॉशिंग मशीन हैक: कपड़े धोते समय डिटर्जेंट में मिलाएं ये 2 चीजें, चमक उठेंगे कपड़े
Wasing Machine Hacks: कई बार वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद भी दाग, बदबू और पुरानी गंदगी पूरी तरह साफ नहीं होती। ऐसे में कुछ आसान घरेलू चीजें कपड़ों की सफाई और चमक को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं।
कई बार वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद भी पूरी तरह साफ नहीं दिखते। पसीने की बदबू, पुराने दाग और कपड़ों की फीकी चमक लोगों की आम परेशानी बन जाती है। ऐसे में लोग महंगे डिटर्जेंट और कई तरह के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, फिर भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता। हालांकि, कुछ आसान घरेलू चीजें कपड़ों की सफाई को काफी बेहतर बना सकती हैं।
खासकर अगर डिटर्जेंट के साथ बेकिंग सोडा और सफेद सिरका सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, तो कपड़े ज्यादा साफ, फ्रेश और चमकदार दिख सकते हैं। ये चीजें ना सिर्फ गंदगी और बदबू कम करने में मदद करती हैं, बल्कि कपड़ों को मुलायम बनाए रखने में भी सहायक मानी जाती हैं।
- बेकिंग सोडा क्यों माना जाता है फायदेमंद?
- गहरी सफाई में मदद: अगर डिटर्जेंट के साथ थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाया जाए, तो कपड़ों की सफाई बेहतर हो सकती है।
बेकिंग सोडा गंदगी ढीली करने में मदद करता है, तेल-पसीने के दाग कम करने में सहायक माना जाता है और कपड़ों की बदबू कम करने में मदद कर सकता है।
पानी की कठोरता कम करने में मदद
- कुछ जगहों पर पानी बहुत कठोर होता है, जिससे डिटर्जेंट सही तरीके से काम नहीं कर पाता।
- बेकिंग सोडा पानी को थोड़ा नरम करने में मदद कर सकता है जिससे डिटर्जेंट ज्यादा असरदार तरीके से काम कर सकता है।
2. सफेद सिरका कैसे मदद करता है?
सफेद सिरका एक प्राकृतिक फैब्रिक सॉफ्टनर की तरह काम कर सकता है। इससे कपड़े मुलायम महसूस हो सकते हैं और कपड़ों में ताजगी बनी रहती है।
इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करें?
- बेकिंग सोडा: डिटर्जेंट के साथ थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाया जा सकता है।
- सफेद सिरका: सिरके को आमतौर पर फैब्रिक सॉफ्टनर वाले हिस्से में डाला जा सकता है।
इस तरीके से क्या फायदे हो सकते हैं?
अगर सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, तो:
- कपड़े ज्यादा साफ दिख सकते हैं
- बदबू कम हो सकती है
- कपड़े फ्रेश महसूस हो सकते हैं
- हल्के दाग कम हो सकते हैं
कई लोग मानते हैं कि इस तरीके से पुराने कपड़ों की चमक थोड़ी बेहतर हो सकती है और कपड़े ज्यादा ताजे महसूस हो सकते हैं।
किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
ज्यादा मात्रा का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज्यादा डिटर्जेंट, सिरका और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मशीन और कपड़ों दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है।
नाजुक कपड़ों में सावधानी रखें: रेशम या ऊनी कपड़ों पर इस तरीके का इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा टेस्ट करना बेहतर है।
मशीन की सफाई भी जरूरी
अगर वॉशिंग मशीन साफ ना हो तो भी कपड़े पूरी तरह साफ नहीं हो पाते। इसलिए मशीन की समय-समय पर सफाई करें और ड्रम को सूखा रखें।
क्या हर बार इस्तेमाल करना सही है?
इस तरीके का जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से कुछ कपड़ों के रेशों पर असर पड़ सकता है और वो खराब हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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