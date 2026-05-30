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Boondi Raita: रायते का स्वाद नहीं लग रहा मजेदार? लगाएं ये दो तड़के, हर कोई पूछेगा रेसिपी

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Boondi Raita Recipe: बूंदी का रायता लगभग हर घर में बनाया जाता है, लेकिन कुछ छोटे बदलाव इसके स्वाद को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप रायते को और मजेदार बनाना चाहते हैं, तो ये आसान तरीके जरूर आजमाएं।

Boondi Raita: रायते का स्वाद नहीं लग रहा मजेदार? लगाएं ये दो तड़के, हर कोई पूछेगा रेसिपी

बूंदी का रायता उन चीजों में से है जो लगभग हर भारतीय रसोई में बनता है। चाहे पुलाव हो, पराठे हों या मसालेदार सब्जी, एक कटोरी रायता खाने का संतुलन बना देता है। लेकिन कई बार रोज बनने वाला यही रायता इतना साधारण लगने लगता है कि लोग उसे बस खाने के लिए खा लेते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ दो छोटी चीजें मिलाकर इसके स्वाद और खुशबू को पूरी तरह बदला जा सकता है। खास बात यह है कि इन बदलावों के लिए किसी खास सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। पुदीने की ताजगी और कढ़ी पत्ते के छौंक से वही साधारण बूंदी का रायता ऐसा लग सकता है जैसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में परोसा गया हो।

अगर रायता हमेशा एक जैसा लगता है, तो ये तरीका अपनाइए

अक्सर लोग दही, नमक और बूंदी मिलाकर रायता तैयार कर लेते हैं। यह स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन उसमें कोई अलग पहचान नहीं बन पाती। ऐसे में कुछ छोटे बदलाव रायते को ज्यादा सुगंधित और चटपटा बना सकते हैं।

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पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट क्यों मिलाना चाहिए?

  • पुदीना सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि रायते को ताजगी भरा स्वाद भी देता है। वहीं, हरी मिर्च का हलाकी तीखापन दही की सादगी को संतुलित कर सकता है।
  • इसके लिए पुदीने की पत्तियां और एक-दो हरी मिर्च पीसकर दही में मिला दें। इससे रायते का रंग, खुशबू और स्वाद तीनों बदल सकते हैं। खासकर पुलाव, बिरयानी या मसालेदार खाने के साथ यह रायता ज्यादा अच्छा लग सकता है।

कढ़ी पत्ता और राई का छौंक क्या फर्क लाता है?

  • दक्षिण भारत में दही से बनी कई चीजों में कढ़ी पत्ता और राई का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि इसकी खुशबू भी है।

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  • जब राई चटकती है और उसमें कढ़ी पत्ता डाला जाता है, तो उसकी महक पूरे रायते को नया स्वाद दे सकती है। यह साधारण बूंदी रायते को एक अलग पहचान देने का आसान तरीका है।

रायते को और बेहतर बनाने के छोटे उपाय

  1. बूंदी को पहले भिगोएं या नहीं? अगर आपको मुलायम रायता पसंद है तो बूंदी को कुछ मिनट पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हल्का कुरकुरापन पसंद है तो सीधे दही में डालें।
  2. भुना जीरा क्यों जरूरी है? भुना जीरा रायते में मिट्टी जैसी सोंधी खुशबू जोड़ता है। यही वजह है कि कई लोग इसे रायते का सबसे जरूरी मसाला मानते हैं।
  3. ठंडा दही इस्तेमाल करें! फ्रिज में रखा ठंडा दही रायते को ज्यादा ताजगी भरा बना सकता है, खासकर गर्मियों में।

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Shubhangi Gupta

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