बेसन में ये 2 चीजें मिलाकर पकौड़े बनाते हैं हलवाई, तभी ठंडे होने के बाद भी रहते हैं कुरकुरे
Crispy Pakoras Secret Tips: हलवाई के हाथ के पकौड़े हमेशा बड़े क्रिस्पी बनते हैं। ये ठंडे भी हो जाएं तो इनका कुरकुरापन बरकरार रहता है। इसके पीछे का सीक्रेट हैं ये 2 इंग्रेडिएंट्स, जो वो हमेशा बेसन के बैटर में जरूर एड करते हैं।
गरमा-गरम चाय के साथ क्रिस्पी पकौड़े खाने को मिल जाएं तो मजा आ जाता है। खासकर शाम को जब हल्की भूख लगती है, उस समय पकौड़ों का स्नैक हों तो कहना ही क्या। खैर, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। पकौड़े तो हर घर में लगभग सेम तरीके से ही बनते हैं। बेसन में कुछ मसाले और सब्जियां डालकर उन्हें तल लिया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा हलवाई वाले पकौड़ों का स्वाद कुछ अलग ही होता है। उनके पकौड़े हमेशा क्रिस्पी बने रहते हैं, भले ही वो ठंडे हो जाएं। वहीं घर में बने पकौड़ों में वो कुरकुरापन भी नहीं आता और ऊपर से ये ठंडे हो जाएं तो उसके बाद अजीब से ही हो जाते हैं। अब सवाल है कि हलवाई पकौड़ों में ऐसा भला क्या डालते हैं? तो चलिए आज वही सीक्रेट इंग्रीडिएंट और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानते हैं, ताकि आपके पकौड़े भी एकदम परफेक्ट बनें।
हलवाई जैसे कुरकुरे पकौड़े बनाने की टिप्स
टिप 1: बेसन को अच्छी तरह फेंटकर बनाए बैटर
पकौड़ों के लिए जब भी बेसन का बैटर बनाएं तो उसे पहले अच्छी तरह फेंट लें। इसके लिए एक बाउल में बेसन लें और थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर फेंटना शुरू करें। 3-4 मिनट अच्छे से मिक्स करें, ताकि बैटर में किसी तरह की गुठलियां ना रहें। फेंटने से बैटर सॉफ्ट हो जाता है, जिसके पकौड़े भी अच्छे बनते हैं। ध्यान रहे आपको बैटर थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। एक बार फेंट लें फिर इसे 10 मिनट के लिए रखकर छोड़ दें।
टिप 2: ये 1 चीज डालने से क्रिस्पी बनेंगे पकौड़े
हलवाइयों जैसे क्रिस्पी पकौड़े बनाने हैं तो बेसन में थोड़ा सा चावल का आटा जरूर मिक्स करें। चावल का आटा मिलाने से पकौड़े खूब कुरकुरे बनते हैं और ठंडे होने के बाद भी सख्त नहीं होते। सही मात्रा की बात करें तो अगर आप पकौड़ों के लिए एक कप के करीब बेसन ले रहे हैं तो उसमें लगभग 3 चम्मच चावल का आटा जरूर मिक्स करें। बहुत ही अच्छे पकौड़े बनेंगे।
टिप 3: गर्म तेल वाली ट्रिक से देर तक कुरकुरे रहेंगे पकौड़े
चावल का आटा मिलाने के अलावा पकोड़े के बैटर में एक चम्मच के करीब तेज गर्म तेल जरूर मिलाएं। दरअसल गर्म तेल बेसन के दानों को हल्का कोट कर देता है, जिससे पकौड़े ज्यादा तेल नहीं सोखते। इसी वजह से पकौड़े ज्यादा ऑयली और हेवी नहीं बनते और उनकी बाहर की लेयर एकदम क्रिस्पी रहती है। इन पकौड़ों को आप बनाकर रख भी दें तो ये बाद में सख्त नहीं होते हैं, इनका कुरकुरापन बरकरार रहता है।
स्वाद की टिप: आप गर्म तेल में थोड़ी सी हींग डालकर भी पकौड़े के बैटर में मिला सकते हैं। इससे हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू पकौड़े में आती है, जिससे टेस्ट बढ़ जाता है।
बोनस टिप : इस मसाले से और टेस्टी बनेंगे पकौड़े
अगर आप पकौड़ों के बैटर में ये मसाला पीसकर मिला दें, तो उनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसके लिए जरा सा साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च और जीरा को दरदरा सा कूट लें। इसे बेसन के बैटर में एड करें। साथ में बेसिक मसाले और अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट मिलाएं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी पकौड़े बनेंगे।
(Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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