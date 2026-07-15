UP स्टाइल खस्ता आलू कचौड़ी बनानी है? आटे में मिला दें ये 2 चीजें, जान लें हलवाई का सीक्रेट
आलू की कचौड़ी खस्ता खाना पसंद करते हैं लेकिन हर बार वह मुलायम बन जाती है। तो इस बार हलवाई वाली ट्रिक से बनाकर देखें, आपकी कचौड़ी क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। आपको सिर्फ आटे में 2 चीजें मिलानी है।
यूपी-बिहार में आलू की कचौड़ी खूब खाई जाती है। कई जगहों पर लोग सुबह के नाश्ते में आलू की कचौड़ी और सब्जी खाना भी पसंद करते हैं लेकिन कचौड़ी का असला मजा तभी आता है, जब वह खस्ता हो। मुलायम आलू की कचौड़ी पूड़ी जैसी लगने लगती है। अगर आप घर पर आलू कचौड़ी बनाते हैं और वह अक्सर मुलायम हो जाती है, तो उसे खस्ता बनाने के लिए हलवाई की एक सिंपल ट्रिक जान लीजिए। आप कचौड़ी के मोयन में सिर्फ 2 चीजों को मिलाकर तैयार करें और फिर खस्ता कचौड़ी का मजा लें। चलिए आपको कचौड़ी की रेसिपी और उसे खस्ता बनाने की आसान ट्रिक बताते हैं।
आलू कचौड़ी बनाने के लिए सामग्री- 2 कप आटा, 4-5 बड़े चम्मच घी या रिफाइंड तेल, 1 बड़ा चम्मच सूजी, 1/2 छोटा चम्मच नमक, पानी।
आलू की स्टफिंग के लिए- 4 उबले हुए आलू, 1 छोटा चम्मच सौंफ (दरदरी कुटी), 1 छोटा चम्मच धनिया के बीज (दरदरे कुटे), 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 1-2 हरी मिर्च बारीक कटी, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस की हुई, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया।
आटा तैयार करें
सबसे पहले आपको एक बर्तन में आटा, नमक, सूजी और घी डालकर अच्छी तरह से मिलाना है। इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा तैयार कर लीजिए। अब इसे 20-25 मिनट तक कवर करके रख दें। बता दें, हलवाई का सीक्रेट यही है कि मोयन के लिए आपको आटे में सूजी और घी मिलाना है। सूजी से कुरकुरापन आता है और घी खस्ता करने में मदद करेगा। साथ ही आटा सख्त गूथें।
स्टफिंग कैसे होगी तैयार
एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें। जीरा, अजवाइन, सौंफ और धनिया के बीज डालकर भूनें। फिर अदरक और हरी मिर्च डालें। अब मसाले मिलाएं और आखिर में मैश किए हुए आलू डालकर अच्छी तरह भून लें। गैस बंद करके हरा धनिया मिला दें और मिश्रण को ठंडा होने दें।
कचौड़ी बनाने का सही तरीका
आटे की बराबर लोइयां बनाएं। हर लोई को हल्का सा फैलाकर उसमें आलू की स्टफिंग भरें और किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें। अब हल्के हाथों से दबाकर कचौड़ी का आकार दें। बहुत पतला न बेलें, वरना तलते समय फट सकती है। कड़ाही में तेल को गर्म कर लें और कचौड़ियां डालने के बाद आंच धीमी करके तलें। उन्हें धीरे-धीरे पलटके हुए सुनहरा होने तक तल लें। तेज आंच पर कचौड़ी जल या फिर लाल हो सकती है और खस्ता भी नहीं बनेगी। गरमा-गरम आलू की खस्ता कचौड़ी को आलू की सब्जी, हरी चटनी, इमली की चटनी या दही के साथ परोसें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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