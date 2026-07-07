इडली-वड़ा बार-बार बनता है सख्त? उड़द दाल पीसते समय मिलाएं बस 1 चीज, रुई जैसे सॉफ्ट होंगे
इडली और वड़ा सांभर कई लोगों का फेवरेट फूड है। ये फेमस साउथ इंडियन डिश अब हर घर में बनाई और खाई जाती है लेकिन कई बार ये सख्त बन जाते हैं और खाने का मजा खराब हो जाता है। ऐसे में हम आपको बैटर मुलायम बनाने की एक ट्रिक बताते हैं।
साउथ इंडिया की फेमस डिश इडली सांभर और वड़ा अब पूरे भारत में पसंद किया जाता है। लोग इडली-सांभर और वड़ा नाश्ते में खाना खूब पसंद करते हैं। होटल में जब आप इडली या वड़ा खाते हैं, तो ये खाने में एकदम सॉफ्ट होते हैं लेकिन घर वाले सख्त और कड़े बन जाते हैं। ऐसे में फिर दोबारा बनाने की इच्छा नहीं होती या फिर लगता है बैटर में कोई कमी रह गई। अगर आपके इडली-वड़ा के साथ यही समस्या आती है, तो हम आज आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। नोएडा के अजनारा मार्केट में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, जहां पर इडली-वड़ा बनाने वाले शख्स ने बताया कि वह उड़द दाल पीसते वक्त क्या मिलाने से सबकुछ सॉफ्ट बनता है।
उड़द दाल को भिगोने का समय
सबसे पहले तो ध्यान देना है कि आप उड़द दाल को करीब 11-12 घंटों के लिए भिगोकर रखें। इससे कम भिगोने पर दाल अच्छे से पानी नहीं सोखेगी और फिर पीसने पर आपको अच्छा टेक्सचर नहीं मिलेगा। साथ में चावल को भिगो रहे हैं, तो उसे सिर्फ 2-3 घंटे के लिए भिगोकर रखें।
बैटर पीसते वक्त मिला दें 1 चीज
लंबे समय तक जब दाल भिगोकर रखते हैं, तो वह गरम हो जाती है। ऐसे में जब आप दाल पीसते हैं, तब मिक्सर में ये और ज्यादा गर्म हो जाती है। ऐसे में बैटर का टेक्सचर पतला हो जाता है। इसके लिए आपको बैटर पीसते वक्त ग्राइंडर में बर्फ के कुछ टुकड़े डालने हैं। अगर बर्फ के टुकड़े नहीं डाल रहे हैं, तो बर्फ वाले ठंडे पानी से दाल को पीस दें। जब आप ठंडे पानी से दाल पीसेंगे, तो देखेंगे कि इसका टेक्सचर सख्त बना रहेगा और ये इडली-वड़ा बनाने के लिए परफेक्ट होता है।
गाढ़ा बैटर होता है सही
बैटर जब गाढ़े टेक्सचर का होगा तभी आपकी इडली सॉफ्ट और वड़ा कुरकुरा बनेगा। साथ ही बैटर का रंग भी सफेद रहता है। गर्म बैटर कभी पीला या भूरा रंग का दिख सकता है लेकिन बर्फ डालने के बाद इसका रंग सफेद ही दिखेगा। इससे इडली और वड़ा का रंग भी सही आएगा।
खमीर जल्दी उठाने के लिए क्या करें
इडली के बैटर में खमीर जल्दी उठाने के लिए उसमें 1–2 चम्मच सादी दही मिला सकते हैं। इससे फर्मेंटेशन तेज होने में मदद मिलती है। अगर इडली तुरंत बनानी हो और बैटर को फर्मेंट होने का समय न हो, तो बैटर में आधा सैशे ईनो मिलाकर तुरंत इडली बना सकते हैं। ईनो बैटर को तुरंत फुलाता है, जिससे इडली नरम और स्पंजी बनती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।