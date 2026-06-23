अनजाने में बन गई थी डोडा बर्फी, रोज दूध-घी पीकर ऊबे पहलवान के एक्सपेरिमेंट से तैयार हुई मिठाई
भारत में कई ऐसी मिठाइयां हैं, जो अपने अलग स्वाद के लिए जानी जाती हैं। इसी में से एक है डोडा बर्फी। डोडा बर्फी को किसी हलवाई ने नहीं बल्कि एक पहलवान ने बनाया और आज ये हर खास फंक्शन का हिस्सा होती है। चलिए आज हम आपको डोडा बर्फी के बनने की अनोखी कहानी बताते हैं।
Dodha Barfi History: भारत में ऐसी कई मिठाइयां हैं, जो अपने स्वाद के लिए दुनियाभर में जानी जाती है। ज्यादातर मिठाइयों को बनाने की शुरुआत किसी न किसी हलवाई की दुकान से हुई लेकिन डोडा बर्फी ऐसी है, जो अनजाने में बन गई। आज डोडा बर्फी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। इसे बनाने की शुरुआत किसी हलवाई ने नहीं बल्कि ताकतवर पहलवान ने की थी और वह भी अनजाने में। जी हां, पहलवान का मीठा एक्सपेरिमेंट आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। शादी-ब्याह, मुंडन, पार्टी में डोडा बर्फी को खास महत्व दिया जाता है और लोग इसे खाना खूब पसंद करते हैं। डोडा बर्फी के बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं।
पहलवान बना हलवाई
कहानी है साल 1912 की। उस समय एक पहलवान पंजाब के सरगोधा जिले में रहते थे, जिनका नाम था लाला हंसराज विग। पार्टिशन के बाद सरगोधा पाकिस्तान में चला गया। इसके पहले पहलवान यहां रहकर कुश्ती की तैयारी, भारी-भरकम डाइट लेते थे, जिसमें खासतौर पर दूध, घी, मेवे होते थे। इन चीजों से ज्यादा ताकत मिलती है। पहलवान जी रोजाना यही खाते-पीते थे और खाकर बोर हो चुके थे। अब उनकी जुबान को कोई नया स्वाद चखने का मन हो रहा था।
किचन में कर डाला एक्सपेरिमेंट
खाने के शौकीन पहलवान हंसराज ने एक दिन किचन में दूध-घी-मेवे से कुछ अलग बनाने के बारे में सोचा। फिर उन्होंने दूध में मलाई, घी, चीनी मिला और धीमी आंच पर पकाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसी पतीले में सभी कटे हुए मेवे भी डाल दिए। जब ये मिश्रण गाढ़ा होकर ठंडा हुआ, तब इसे टुकड़ों में काटकर खाने लगे। बस ऐसे जन्म हुआ फेमस मिठाई डोडा बर्फी का। डोडा बर्फी का स्वाद ऐसा था कि इसे जिसने भी खाया वह इस मिठाई का मुरीद हो गया। खाने में भी ये बर्फी बिल्कुल नरम थी।
पंजाब में बनने लगी डोडा बर्फी
पहलवान ने फिर और डोडा बर्फी बनाई और रोजाना इसे ही खाने लगे। डोडा बर्फी बनाने के लिए विग फैमिली मशहूर हो गई। 1947 में पार्टिशन होने के बाद हंसराज विज का परिवार पंजाब के कोटकापुरा में रहने लगा और बर्फी बनाने का काम शुरू कर लिया। उन्होंने अपनी मिठाई की दुकान खोली- रॉयल डोडा हाउस। धीरे-धीरे उनकी डोडा बर्फी पंजाब के बाहर भी जाने लगी और पूरे भारत में मशहूर हो गई। आज भी विग परिवार डोडा बर्फी बनाने के काम को अपनी विरासत की तरह संभाले हुए है। आज भी पहलवान जी की बनाई बर्फी का स्वाद वैसा ही है, जैसा 1912 में पहली बार था।
विदेश में भी मिली पहचान
कई पंजाबी विदेश में नौकरी करने के लिए अमेरिका, कनाडा गए और वहां लोगों को ये बर्फी खिलाई। सभी को इसका स्वाद पसंद आया। जब रॉयल डोडा बर्फी के 100 साल पूरे हुए थे, तब इसे व्हाइट हाउस तक भेजा गया था, जहां इसके स्वाद की खूब तारीफ हुई। अब कई बड़े ब्रांड्स डोडा बर्फी बनाते हैं और इनकी कीमत करीब 1000-1500 रुपये प्रति किलो तक होती है।
फायदेमंद है ये बर्फी
ये बर्फी सिर्फ एक मिठाई नहीं है बल्कि सेहत के लिए फायदेमंद रेसिपी भी मानी जाती है। पहलवान हंसराज के एक साधारण एक्सपेरिमेंट ने लोगों को अच्छी मिठाई का तोहफा दिया। इसमें मौजूद दूध और घी शरीर को जरूरी फैट्स, मिनरल्स और एनर्जी देते हैं। मेवे में फाइबर और विटामिन ई होते हैं, जो स्किन और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। आज भी कुश्ती लड़ने वाले पहलवान इस मिठाई को खाना पसंद करते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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