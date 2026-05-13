किचन-बाथरूम में नहीं दिखेगी एक भी छिपकली, पानी में मिलाएं ये 2 चीजें और करें स्प्रे, खुद भागेंगी बाहर
How to Keep Away Lizards: गर्मी के मौसम में किचन-बाथरूम में अक्सर छिपकलियां अपना घर बना लेती हैं और वहीं हर समय बैठी रहती हैं। किचन में इनसे ज्यादा खतरा रहता है, अगर कोई चीज जूठी कर दें तो खाने लायक नहीं रहती। ऐसे में जरूरी है कि इन्हें घर से भगा दिया जाए। इसके लिए हम असरदार तरीका लेकर आए हैं।
अगर घर के किचन या बाथरूम में बार-बार छिपकलियां नजर आती हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। गर्मियों के मौसम में छिपकलियां ठंडक पाने के लिए दीवारों पर अक्सर दिखने लगती हैं, जिससे कई लोग डर और गंदगी की वजह से परेशान रहते हैं। हालांकि बाजार में कई केमिकल वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल बच्चों और पालतू जानवरों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में कुछ आसान घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। सिर्फ पानी में 2 खास चीजें मिलाकर स्प्रे करने से छिपकलियां घर से दूर भागने लगती हैं। इन चीजों की तेज गंध छिपकलियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वे उस जगह पर दोबारा आने से बचती हैं। खास बात यह है कि यह तरीका सस्ता, आसान और पूरी तरह घरेलू है। अगर आप भी बिना मेहनत और बिना किसी नुकसान के छिपकलियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मास्टर शेफ पंकज भदौरिया का यह उपाय जरूर अपनाएं।
छिपकली को भगाने का सरल तरीका
कई लोग छिपकली को देखते ही डर जाते हैं, तो कुछ लोगों को इससे बेहद घिन महसूस होती है। खासकर किचन और बाथरूम में छिपकलियों का दिखना काफी परेशान कर देता है। सबसे बड़ी चिंता तब होती है, जब ये खाने-पीने की चीजों के आसपास घूमने लगती हैं। अगर छिपकली किसी खाने की चीज को छू दे या जूठा कर दे, तो उसे दोबारा इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं माना जाता। ऐसे में घर के लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आखिर इन छिपकलियों को घर से दूर कैसे रखा जाए।
कैसे बनेगा स्प्रे
अब आपको सबसे पहले 3 नेप्थलीन बॉल्स लेनी हैं और उन्हें अच्छी तरह क्रश करके बारीक पाउडर बना लेना है। ध्यान रखें कि पाउडर जितना महीन होगा, उतनी ही आसानी से वह पानी में मिक्स हो पाएगा। इसके बाद इस पाउडर में 2 चम्मच डिटॉल डालें। डिटॉल की तेज खुशबू और नेप्थलीन की गंध मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार करती है, जिसकी स्मेल छिपकलियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब इसमें आधा कप पानी डालें और चम्मच की मदद से पूरे मिश्रण को अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि सभी चीजें आपस में अच्छे से घुल जाएं। अगर चाहें तो इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ताकि नेप्थलीन का असर पानी में अच्छी तरह मिल जाए। बस, आपका घरेलू एंटी-लिजर्ड स्प्रे तैयार है।
किन जगहों पर छिड़कें
इस तैयार स्प्रे का इस्तेमाल आप घर की उन जगहों पर करें, जहां छिपकलियां सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं। खासकर दीवारों के कोनों, टांड के नीचे, खिड़कियों के आसपास, किचन के सिंक एरिया, बाथरूम और दरवाजों के पीछे इसे अच्छी तरह छिड़क दें। इन जगहों पर अक्सर छिपकलियां छिपकर बैठती हैं, इसलिए नियमित रूप से स्प्रे करने से उनका आना काफी कम हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा खर्च भी नहीं आता और घर में मौजूद चीजों से ही यह स्प्रे तैयार हो जाता है। हालांकि, इसका इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी जरूर रखें। स्प्रे को हमेशा बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें और इसे सीधे खाने-पीने की चीजों पर इस्तेमाल न करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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