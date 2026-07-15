हर चीज फ्रिज में रखने की आदत सही नहीं! ये 9 फूड आइटम तुरंत करें बाहर

किचन आइटम को सेफ रखने के लिए ज्यादातर महिलाएं उन चीजों को फ्रिज में रख देती हैं। लेकिन क्या वाकई सभी चीजों को फ्रिज में रखना सही है? नहीं, यहां हम 9 ऐसी चीजें बता रहे हैं जिन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए।

किचन में अगर किसी सबसे ज्यादा भरी हुई जगह की बात हो तो सबसे पहले फ्रिज ही याद आता है। बहुत से लोगों कि आदत होती है कि उन्हें खाने पीने की कोई भी चीज दिखती है तो वह उसे उठाकर फ्रिज में रख देते हैं। लोगों का मानना होता है कि किसी भी चीज को ज्यादा दिनों तक फ्रेश रखने के लिए उसे फ्रिज में रख दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई सभी चीजों को फ्रिज में रखना सही है? यहां हम 9 उन आइटम के बारे में बता रहे हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से बचना चाहिए।

किन 9 चीजों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए 1) टमाटर- हर सब्जी या सलाद में इस्तेमाल होने वाला टमाटर को अधिकतर लोग फ्रिज में ही रखते हैं। लेकिन टमाटर को फ्रिज में रखने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि टमाटर को फ्रिडमें रखने से इनका टेक्सचर और स्वाद बदल सकता है।

2) आलू- आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे ठंडे तापमान में रखने की वजह से इनमें मौजूद स्टार्च शुगर में बदल सकता है और फिर इसके स्वाद पर असर पड़ सकता है।

3) प्याज- प्याज को अगर आप फ्रिज में रखने की गलती करते हैं तो ऐसा ना करें। क्योंकि फ्रिज की नमी से ये नरम या खराब हो सकते हैं। कई बार इनमें फफुंदी भी लग सकती है।

4) लहसुन- लहसुन को ठंडे तापमान से रखने से इसमें अंकुर निकल सकते हैं और यह रबर जैसा हो सकता है। इसे आप गर्मी में भी फ्रिज से बाहर रख सकते हैं और ये कई दिनों तक खराब नहीं होगा।

5) कच्चे केले- ठंडे तापमान से इनके पकने की प्रक्रिया रुक सकती है। इन्हें बाहर ही रखना सही रहता है और सबसे अच्छा है कि आप फ्रेश रहने पर ही इन्हें खा लें।

6) ब्रेड- ब्रेड की कुछ स्लाइस बचते ही लोग इसे फ्रिज में रख देते हैं। जबकि फ्रिज में रखने से यह सूख जाती है और जल्दी बासी हो सकती है। सबसे अच्छा है कि आप इसे बाहर ही ब्रेड बॉक्स में स्टोर करें।

7) शहद- अगर आपने शहद को फ्रिज में स्टोर किया है तो आज ही बाहर निकाल दें। क्योंकि फ्रिज में रखने से यह क्रिस्टलाइज हो सकता है।

8) कॉफी- कॉफी को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर नमी बिल्कुल ना हो। फ्रिज में इसे रखने पर ये नमी और गंध सोख सकती है, जिससे इसके स्वाद पर असर पड़ सकता है।