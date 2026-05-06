यूपी के फेमस आम: गर्मियों में आम का असली मजा लेना है? ट्राई करें ये 8 किस्में
गर्मियों में आम का स्वाद हर किसी को पसंद आता है। उत्तर प्रदेश में कई तरह के आम मिलते हैं, जिनका स्वाद और खुशबू अलग होती है। जानिए UP की 8 खास आम की किस्मों के बारे में।
जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, उत्तर प्रदेश में आम सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि लोगों की पसंद और खुशी बन जाता है। यहां की मिट्टी और मौसम आम की अलग-अलग किस्मों के लिए बहुत अनुकूल है। हर किस्म का अपना अलग स्वाद, खुशबू और खासियत होती है। अगर आप आम के शौकीन हैं, तो आपको इन किस्मों के बारे में जरूर जानना चाहिए।
1. दशहरी (Dasheri) आम
दशहरी आम उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय किस्मों में से एक है, खासकर लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में इसकी पैदावार होती है। इसका स्वाद बहुत मीठा और गूदा बेहद मुलायम होता है। इसमें रेशा कम होता है, जिससे इसे खाना आसान लगता है। इसका छिलका पतला होता है और खुशबू भी काफी अच्छी होती है। यह आम जून से जुलाई के बीच बाजार में खूब मिलता है।
2. चौसा (Chausa) आम
चौसा आम अपने बेहद मीठे और रसदार स्वाद के लिए जाना जाता है। इसका गूदा इतना जूसी होता है कि इसे चूसकर खाने का अलग ही मजा होता है। यह आम आमतौर पर जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में मिलता है। इसका रंग पीला और टेक्सचर सॉफ्ट होता है। यह गर्मी के आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है।
3. लंगड़ा (Langda) आम
लंगड़ा आम वाराणसी की खास पहचान माना जाता है। इसका छिलका पकने के बाद भी हरा ही रहता है, जो इसे बाकी आमों से अलग बनाता है। इसका स्वाद हल्का खट्टा-मीठा और खुशबू बहुत तेज होती है। इसमें रेशा कम होता है और गूदा मुलायम होता है। यह आम जून के अंत से जुलाई तक बाजार में मिलता है।
4. तोतापुरी (Totapuri) आम
तोतापुरी आम का आकार लंबा और नुकीला होता है, जो तोते की चोंच जैसा दिखता है। इसका स्वाद ज्यादा मीठा नहीं होता, बल्कि हल्का खट्टा होता है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल जूस, पल्प और अचार बनाने में ज्यादा किया जाता है। यह आम उन लोगों को पसंद आता है जिन्हें हल्का खट्टा स्वाद पसंद होता है।
5. गुलाब खास आम
गुलाब खास आम अपनी खास खुशबू के लिए जाना जाता है, जिसमें हल्की गुलाब जैसी महक होती है। इसका आकार छोटा होता है और ऊपर से हल्का गुलाबी रंग दिखता है। इसका स्वाद मीठा और बेहद फ्रेश होता है। यह आम कम समय के लिए बाजार में मिलता है, इसलिए लोग इसे खास तौर पर ढूंढकर खरीदते हैं।
6. सफेदा (Safeda) आम
सफेदा आम को बंगनपल्ली भी कहा जाता है और यह देखने में काफी बड़ा और आकर्षक होता है। इसका गूदा बिना रेशे का, सॉफ्ट और हल्का मीठा होता है। इसका छिलका मोटा होता है, जिससे इसे छीलना आसान रहता है। यह आम जूस और शेक बनाने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है।
7. गौरजीत (Gaurjeet) आम
गौरजीत आम ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इसका स्वाद काफी अच्छा और मीठा होता है। यह आम स्थानीय बाजारों में आसानी से मिल जाता है और घरों में काफी पसंद किया जाता है। इसका गूदा रसदार होता है और इसमें हल्की खुशबू भी होती है। यह आम देसी स्वाद के लिए जाना जाता है और सादे रूप में खाने में सबसे अच्छा लगता है।
8. रामकेला (Ramkela) आम
रामकेला आम का इस्तेमाल कच्चे और पके दोनों रूपों में किया जाता है। इसका स्वाद खट्टा-मीठा होता है, जिससे यह अचार, चटनी और पन्ना बनाने के लिए परफेक्ट है। पकने पर भी इसका स्वाद अलग ही लगता है। यह आम खासतौर पर देसी रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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