किचन कंटेनर्स/स्टोरेज डब्बों की तलाश में मुझे मिलें ये 8 सुरक्षित विकल्प
कुछ समय पहले तक मेरे ग्रॉसरी आइटम भी जल्दी खराब हो जाते थे, परंतु इन एयर टाइट कंटेनर्स की मदद से वो लंबा चलते हैं और खाने पीने की कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
स्टोरेज डब्बे पुराने हो गए हैं और आपको नए स्टोरेज डब्बों में तलाश है? तो इन 8 विकल्प पर एक नजर जरूर डालें, ये ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए परफेक्ट रहेंगे। दाल, चावल, राजमा, मसाले रखने के काम आयेंगे। इनमें ग्रॉसरी लंबे समय तक फ्रेश रहती है, और मसालों का फ्लेवर बरकरार रहता है। कुछ समय पहले तक मेरे ग्रॉसरी आइटम भी जल्दी खराब हो जाते थे, परंतु इन एयर टाइट कंटेनर्स की मदद से वो लंबा चलते हैं और खाने पीने की कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती। तो क्या सोच रहे हो, मोबाइल उठाओ और इन्हें आज ही घर बैठे ऑर्डर करो।
Amazon Brand के एयर टाइट प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर प्रीमियम क्वालिटी प्लास्टिक से तैयार किए गए हैं। ये बीपीए फ्री हैं, यानी इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। साथ ही साथ ये ट्रांसपेरेंट हैं, आवश्यकता अनुसार चीजें निकाल कर इस्तेमाल करें, समय की बचत होगी। 1.8L के 6 कंटेनर्स आयेंगे।
अगर आपको भी ग्रोसरी स्टोरेज के लिए डब्बों का कंप्लीट सेट चाहिए, तो ये विकल्प परफेक्ट रहेगा। 24 कंटेनर्स का सेट जिनमें चम्मच भी आयेंगे। इनके ढक्कन एयर टाइट हैं, इनमें रखी चीजें पूरी तरह फ्रेश रहती हैं। अलग-अलग कैपेसिटी के डब्बे हैं, इनमें मसालों से लेकर दालें, राइस आदि आराम से रख सकती हैं। इतना ही नहीं ये बीपीए फ्री हैं, यानी इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी।
Amazon Brand का डब्बों का ये सेट बहुत काम आएगा। इसमें अलग-अलग साइज के 18 डब्बे आएंगे, साथ में एयर टाइट ढक्कन मिल जाएगा। इस प्रकार इनमें मसाले से लेकर ड्राई फ्रूट्स हो या अन्य ग्रोसरी आइटम आप आराम से रख सकते हैं। ये पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनमें खाने पीने की चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। लंबे समय से स्टोरेज कंटेनर की तलाश है, तो ये विकल्प आज ही ऑर्डर करें।
1100ml का 6 पीस का सेट केवल 909 रुपए में मिल रहा। ये एक बेहतरीन डील है, इसे हाथ से न जाने दें। BPA फ्री मैटेरियल से तैयार ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। इनमें ग्रॉसरी आइटम फ्रेश रहते हैं और लंबा चलते हैं। अगर आपको भी ये पसंद आया है, तो 30% के ऑफ पर इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
GOLWYN के एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर्स आपके किचन की शोभा बढ़ा देंगे। ये एक सुरक्षित विकल्प है, जो खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक फ्रेश रखते हैं। ये 1200ml के 6 डब्बों का सेट है, आपको ज्यादा चाहिए तो 2 सेट ऑर्डर कर सकते हैं। दाल, चना सूजी, बेसन के लिए यह पूरी तरह सुरक्षित हैं, न तो स्वाद बिगड़ेगा और न ही फ्लेवर।
ये 24 डब्बों का सेट एक कंप्लीट किचन आइटम है, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया है। इसमें अलग अलग कपैसिटी के डब्बे आएंगे, जिसमें आप मसाले से लेकर ग्रॉसरी के अलग-अलग आइटम स्टोर कर सकती हैं। साथ ही इसमें एयर टाइट ढक्कन भी आएंगे, जो चीजों को सुरक्षित रखेंगे। अगर आपको भी ज्यादा डब्बे चाहिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है।
प्लास्टिक के मल्टीपरपज कंटेनर ढक्कन के साथ आएंगे, इसमें 1.8L, 2.7L, 3.7L की कैपेसिटी के डब्बे हैं। इसका मटेरियल सुरक्षित और ड्यूरेबल है। अगर आप भी क्वालिटी प्रूफ डब्बों में अपनी ग्रोसरी रखना चाहते हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं इस समय ये डिस्काउंटेड प्राइस पर ₹330 में उपलब्ध है, इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
महीने की ग्रोसरी आते ही छोटी मोटी चीजें कहां रखें इसे लेकर कन्फ्यूज हो जाती हैं, तो हमारे पास इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। घर बैठे ऑर्डर करें ये ट्रांसपेरेंट जार जिनमें एयर टाइट ढक्कन आयेंगे, जो इसमें रखी चीजों को पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं। 1200ml की कैपेसिटी वाला ये ट्रांसपेरेंट डब्बा, ग्रोसरी स्टोरेज के लिए परफेक्ट रहेगा।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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