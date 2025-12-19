गाजर का हलवा बनाते समय ना करें ये 8 गलतियां, स्वाद और मेहनत दोनों हो जाएगी खराब

संक्षेप: Mistakes to avoid while making gajar pudding : गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं? अपनी मेहनत और स्वाद बचाने के लिए जान लें सही गाजर चुनने से लेकर चीनी डालने के सही समय तक, कौन सी 8 बड़ी गलतियों को करने से बचना चाहिए।

फूडी लोगों के लिए सर्दियों का मतलब होता है 'सरसों का साग' और 'गाजर का हलवा'। लेकिन क्या आपकी भी खुद से यह शिकायत रहती है कि आपके घर पर बनने वाला गाजर का हलवा हलवाई जैसा दानेदार नहीं बनता? बल्कि हलवा कभी-कभी चिपचिपा या फीका रह जाता है। अगर घंटों की मेहनत के बाद भी हलवे में स्वाद सही न आए, तो दिल टूट जाता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे कई बार 8 कॉमन गलतियां वजह हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप इन 8 गलतियों को करने से बचेंगे तो आपका गाजर का हलवा हलवाई जैसा बनेगा।

गाजर का हलवा बनाते समय इन 8 गलतियों को करने से बचें गाजर बारीक कद्दूकस करना गाजर का हलवा बनाते समय यह गलती अकसर कई बार लोग कर बैठते हैं। गाजर को कद्दूकस करने के लिए सबसे बारीक वाले कद्दूकस का इस्तेमाल करने से हलवा 'पेस्ट' जैसा बनकर तैयार होता है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि गाजर का हलवा बनाने के लिए हमेशा मीडियम छेद वाले कद्दूकस का ही इस्तेमाल करें। इससे हलवे में गाजर के लच्छे दिखते हैं और टेक्सचर दानेदार आता है।

शुरुआत में ही चीनी डाल देना अगर आप गाजर के गलने से पहले चीनी डाल देंगे, तो गाजर सख्त होकर ठीक से पकेगी नहीं। ऐसे में आपको चाहिए कि जब गाजर और दूध पूरी तरह पककर सूख जाएं, तभी चीनी डालें। चीनी पानी छोड़ती है, इसलिए आखिर में इसे सुखाना आसान होता है।

गलत गाजर का चुनाव हलवा बनाने के लिए कई बार लोग पीली या बहुत ज्यादा मोटी (जिसके बीच का हिस्सा लकड़ी जैसा पीला हो) गाजर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये गलती ना करें। हलवे के लिए हमेशा गहरी लाल और पतली गाजर चुनें। ये प्राकृतिक रूप से मीठी और रसीली होती हैं, जिससे हलवे का रंग और स्वाद बिना किसी कलर के लाजवाब आता है।

दूध की मात्रा का सही संतुलन न होना हलवा बनाते समय बहुत कम दूध डालना या सीधे मावा (खोया) डालकर पकाना गलत है। अगर आप हलवा बनाने के लिए मावा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फुल क्रीम दूध का ही उपयोग करें। गाजर को दूध में धीमी आंच पर पकने दें, इसी से हलवे में असली 'मलाईदार' स्वाद आता है।

घी डालने में कंजूसी करना कई बार लोग गाजर में स्वाद तो चाहते हैं लेकिन उसे बनाते समय घी डालने में कंजूसी कर बैठते हैं। जिससे हलवे का स्वाद फीका रह जाता है। ऐसे में हलवा बनाते समय सिर्फ शुरू में थोड़ा सा घी ना डालें बल्कि हलवा जब लगभग बन जाए, तब अंत में 1-2 चम्मच देसी घी ऊपर से डालकर अच्छी तरह भूनें। इससे हलवे में एक बेहतरीन चमक और सोंधी खुशबू आती है।

इलायची पाउडर पहले डाल देना गाजर का हलवा बनाते समय यह गलती ज्यादातर लोग करते हैं। हलवे को स्वादिष्ट बनाने के लिए, इलायची पाउडर को हमेशा सबसे आखिर में डालें। अगर आप इसे शुरू में डाल देंगे, तो पकते समय इसकी खुशबू उड़ जाएगी।

लगातार ना चलाना हलवे को लगातार ना चलाने की गलती ना करें। बीच-बीच में छोड़ देने से हलवा तली से चिपककर जल सकता है। हलवे को पकाते समय धीमी आंच पर बार-बार हिलाएं।