सर्दियों की सब्जियां काटने और पकाने का सही तरीका जान लें, बढ़ा देगा स्वाद और न्यूट्रिशन

सर्दियों में मिलने वाली ढेर सारी सब्जियों का स्वाद और न्यूट्रिशन भरपूर चाहिए तो इन्हें काटते और पकाते समय छोटी मिस्टेक्स को अवॉएड करें। ये गलतियां ही हैं जो सब्जियों के स्वाद को बिगाड़ती हैं और पोषक तत्वों को भी कम कर देती हैं।

सर्दियों की दस्तक के साथ ही मार्केट में ताजी और हरी सब्जियों की भी बहार आ जाती है। मेथी, पालक, मटर, बथुआ, गाजर जैसी सब्जियां फ्रेश मिलती है। जिन्हें खाना हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से लेकर पर्याप्त मात्रा में फाइबर इनसे मिलता है। लेकिन काफी सारे लोग इन सब्जियों काटते और पकाते वक्त छोटी-छोटी गलतियों को दोहराते हैं, जिसकी वजह से ना केवल सब्जियों का असली स्वाद खत्म होने लगता है बल्कि उनके न्यूट्रिशन भी कम हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी है जानना कि आखिर कैसे सब्जियों को काटे और पकाएं कि पूरा न्यूट्रिशन और स्वाद मिले। इन छोटे हैक्स और टिप्स को जरूर जानें।

मेथी हरी-हरी मेथी खाने में टेस्टी लगती है, फिर चाहे मेथी के पराठे बने या फिर सब्जी। लेकिन बहुत सारी लेडीज जब मेथी की सब्जी बना रही होती हैं तो इसमे नमक ज्यादा हो जाता है। कारण, मेथी को काटने के बाद जब पकाने के लिए रखते हैं तो फौरन नमक डाल देते हैं कि ये जल्दी पक जाएगी। लेकिन फौरन नमक डालने से पत्तों में मौजूद पानी तो खत्म हो जाता है लेकिन सोडियम ऊपर से डाले गए नमक के साथ मिलकर अक्सर ज्यादा हो जाता है और सारा स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए मेथी को पकाने के बाद या कुकिंग प्रोसेस के बीच में थोड़ी मात्रा में नमक डालें। जिससे इसका स्वाद बैलेंस रहे।

बथुआ सर्दियों में मिलने वाला बथुआ डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है और इसमे आयरन, प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी खासी होती है। लेकिन जब भी बथुआ को पकाते है तो पानी में उबाल देते हैं, जिससे इसका टेस्ट खत्म हो जाता है। बथुआ का पूरा टेस्ट चाहिए तो इसे बहुत ही कम पानी में पकाएं। जिससे न्यूट्रिशन खत्म ना हों और टेस्ट भी बना रहे।

सरसों का साग सर्दियों में सरसों का साग और मक्के की रोटी का स्वाद तो खूब भाता है। लेकिन अक्सर सरसों का साग तेज आंच पर पकाने से उसका टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों खत्म हो जाता है। सरसों के पत्तों को धीमी आंच पर पकने देना चाहिए। धीरे-धीरे पत्ते जब गलते हैं तो इनका स्वाद बढ़ता है और न्यूट्रिशन भी नहीं मरते हैं।

मूली मूली को सलाद में, चटनी के तौर पर खाना पसंद है लेकिन ऊपर के हरे-हरे पत्ते निकालकर फेंक देते हैं। तो जरा रुकें, ये हरे पत्ते न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। इन्हें साफ कर अगर साग की तरह बनाकर खाया जाए तो ये ना केवल डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं बल्कि इसका टेस्ट भी लाजवाब लगता है। तो अगली बार जब मूली घर लाएं तो इनके पत्तों को पकाकर खाएं। इसमे फाइबर के साथ ही विटामिन ए, सी, के और बी कॉम्प्लेक्स होता है। जो हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है।

गाजर गाजर को अक्सर लोग काटकर खुला छोड़ देते हैं। अगर गाजर का टेस्ट और न्यूट्रिशन पूरा चाहिए तो गाजर को काटने के बाद जल्दी से पका लें। बहुत देर तक काट कर खुला ना छोड़ें।

पालक पालक को कभी भी काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। इससे पत्तों में मौजूद सारे न्यूट्रिशन पानी के साथ बह जाते हैं। जब भी पालक को बनाना हो तो पहले अच्छी तरह से धो लें और फिर काटें और डायरेक्ट पका लें।