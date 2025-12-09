99% महिलाएं किचन में करती हैं ये 7 गलतियां, शेफ बोलीं- स्वाद के साथ सेहत के लिए भी है बुरा

संक्षेप: Kitchen Hacks: मशहूर शेफ पंकज भदौरिया ने किचन में होने वाली कुछ गलतियों के बारे में बताया है, जो आमतौर पर महिलाएं करती हैं। उनका कहना है कि इन गलतियों से खाने के स्वाद और आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा।

किचन की बागडोर ज्यादातर सभी घरों में महिलाओं के हाथ में होती है। खाना पकाते समय कई गलतियां हो जाती हैं, जो स्वाद पर बुरा असर डाल सकती है। मशहूर शेफ पंकज भदौरिया अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर किचन टिप्स और कुकिंग रेसिपी शेयर करती रहती हैं। अब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह किचन में होने वाली 7 गलतियों के बारे में बता रही हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर महिलाएं किचन में ये मिस्टेक करती हैं। इन गलतियों से जरूर बचना चाहिए क्योंकि ये न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बिगाड़ सकती हैं। बल्कि सेहत के लिए भी काफी खतरनाक है। चलिए बताते हैं आखिर ये गलतियां क्या हैं।

नंबर 1- कभी भी टमाटर के साथ बनने वाली चीजों को एल्युमिनियम के बर्तन में न पकाएं। टमाटर में ऐसे कई यौगिक होते हैं, जो मेटल के बर्तन के साथ मिलकर रिएक्शन पैदा कर सकते हैं। फिर ये रिएक्शन खाने में मिल जाता है और सेहत के लिए बुरा है। हमेशा स्टील के बर्तन चुनें।

नंबर 2- कभी भी फल और सब्जियों का जूस निकालकर प्लास्टिक की बोतल में रखने की गलती न करें। ये जूस जितना हेल्दी होता है उतना ही नुकसानदायक हो जाएगा। जूस में माइक्रोप्लास्टिक मिल जाएंगे और ये सेहत के लिए बुरा है।

नंबर 3- कभी भी लोहे की कढ़ाई या तवे पर सिरका न डालें। सिरके में मौजूद केमिकल लोहे के बर्तनों को खराब कर देते हैं और फिर उनमें जंग लग जाएगा।

नंबर 4- दूध को हमेशा स्टील या एल्युमिनियम के भगोने में रखें। गलती से भी कॉपर के बर्तन में न स्टोर करें। दूध का एसिड कॉपर के साथ मिलकर रिएक्ट करेगा और ये फूड प्वाइजनिंग का खतरा बन सकता है।

नंबर 5- शहद को निकालने के लिए कभी भी मेटल का चम्मच इस्तेमाल न करें। इससे स्वाद में फर्क आ जाता है। हमेशा स्टील या लकड़ी की चम्मच चुनें।

नंबर 6- नॉन-स्टिक पैन या बर्तनों में कुछ भी तलने से बचें। तलने के लिए गैस को हम बढ़ा देते हैं और इससे नॉन-स्टिक पैन की कोटिंग-केमिकल तेल में मिक्स हो जाता है।