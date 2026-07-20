हर महिला को पता होने चाहिए ये 7 किचन सीक्रेट्स, रसोई का घंटों वाला काम होगा मिनटों में
किचन के कई कामों में घंटों लग जाते हैं या फिर कोई काम जल्दी निपटाना हो, तब भी समय लग जाता है। ऐसे में आपको कुछ किचन हैक्स जरूर पता होने चाहिए, इनसे आपका घंटों वाला काम भी मिनटों में हो जाएगा।
Kitchen Hacks: किचन के काम जल्दी निपटाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती लेकिन कुछ ट्रिक्स जरूर होती हैं, जिससे काम आसानी से हो सकते हैं। अगर आप भी घंटों तक कुछ कामों में उलझी रह जाती हैं, तो कुछ हैक्स आपको जरूर पता होने चाहिए। किचन के इन हैक्स से न सिर्फ किचन के काम जल्दी हो जाएंगे बल्कि परफेक्ट तरीके से भी होंगे। स्मार्ट महिलाएं किचन हैक्स को अपनाकर ही घंटों के काम मिनटों में निपटा देती हैं। तो चलिए आपको भी हम कुछ दमदार रसोई से जुड़े हैक्स बताते हैं।
ये हैं 7 आसान किचन हैक्स-
1- भिंडी नहीं होगी चिपचिपी
भिंडी बनाते समय अक्सर चिपचिपी हो जाती है और बाद में मुलायम बनती है। अगर आप कम चिपचिपी और कुरकुरी भिंडी बनाना चाहती हैं, तो शुरू में ही थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए। बेसन डालने से भिंडी कुरकुरी बनेगी और चिपचिपी नहीं रहेगी। इससे स्वाद भी अच्छा आएगा।
2- छोटे लहसुन जल्दी कैसे छीलें
छोटे लहसुन छीलने में घंटों का समय लग जाता है या आपको इन्हें छीलना पसंद नहीं है, तो कुछ देर पहले हल्के गर्म तवे पर डाल दें। तवे की गर्माहट से लहसुन की परत अपने आप ढीली हो जाएगी और फिर आप आसानी से हटा सकेंगे।
3- चावल चिपक गए अब क्या करें?
चावल कुकर में बना रहे हों या फिर भगोने में बस पकाने के लिए चढ़ाते समय आधा नींबू काटकर डाल दीजिए। चावल एकदम दानेदार और अलग-अलग बनेंगे। नींबू में मौजूद एसिड चावलों को चिपकने नहीं देता है।
4- हरा धनिया काटकर करें स्टोर
हरा धनिया साफ करने और काटने में समय लगता है तो उसे साफ करके काटकर एक जिपलॉक पैकेट में बंद करें। फिर फ्रिजर में स्टोर कर दें। जब भी इस्तेमाल करना हो तब कुछ देर पहले निकालें और यूज करें।
5- आटा हो जाता है सख्त
आटा गूंथने के बाद सख्त हो जाता है, तो घबराएं नहीं। बस आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा तेल डाल दें। आपका आटा बिल्कुल नरम बना रहेगा और रोटियां भी मुलायम बनेंगी।
6- ग्रेवी हो गई पतली
कभी कभार सब्जी की ग्रेवी पतली बन जाती है, तो उसे गाढ़ा करने के लिए काजू की ग्रेवी या फिर भुने हुए बेसन को मिलाएं। इससे ग्रेवी गाढ़ी बनेगी और स्वाद भी रेस्टोरेंट जैसा मिलेगा।
7- प्याज काटते वक्त रोते हैं आप
प्याज काटते समय हर कोई रोता ही है लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपकी सास आपसे बहुत प्यार करेंगी। बल्कि प्याज में सल्फर होता है। प्याज को काटने से कुछ देर पहले फ्रिजर में रखें और फिर काटें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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