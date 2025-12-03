सर्दियों में जरूर ट्राई करें ये 7 हेल्दी थेपले- स्वाद, सेहत और गर्माहट साथ-साथ!

संक्षेप: सर्दियों में ऐसा खाना चाहिए जो शरीर को गर्माहट भी दे और पोषण भी। थेपला विंटर सीजन के लिए परफेक्ट ऑप्शन है- हल्का, स्वादिष्ट, हेवी नहीं और लंबे समय तक ताजा रहने वाला। यहां जानें ठंड में खाने लायक 7 बेस्ट थेपले।

सर्दियों में ऐसा खाना चाहिए जो ना सिर्फ स्वादिष्ट हो बल्कि शरीर को गर्म रखने, ऊर्जा देने और पाचन सुधारने में भी मदद करे। थेपला एक ऐसा गुजराती व्यंजन है जिसे हर मौसम में पसंद किया जाता है लेकिन ठंड के दिनों में इसका महत्व और बढ़ जाता है। आटा, मसालों और हरी सब्जियों से बनने वाले थेपले लंबे समय तक ताजा रहते हैं और सुबह के नाश्ते से लेकर ट्रैवल स्नैक तक, हर जगह फिट बैठते हैं। विंटर में कई मौसमी सब्जियां और दाने उपलब्ध होते हैं जिनसे बने थेपले ना सिर्फ पौष्टिक होते हैं बल्कि इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। यहां जानिए सर्दियों के लिए सबसे बेहतरीन 7 थेपलों की लिस्ट और उनके फायदे।

1. मेथी थेपला (Methi Thepla) सर्दियों में ताजी मेथी आसानी से मिलती है और इसकी तासीर गर्म मानी जाती है। इसमें मौजूद आयरन, फाइबर और एंटी-ऑक्सिडेंट पाचन सुधारते हैं और कफ-खांसी से बचाते हैं। मेथी थेपला लंबे समय तक ताजा रहता है, इसलिए ट्रैवल के लिए परफेक्ट विकल्प है। खाने में हल्का और सुबह या शाम दोनों समय लिया जा सकता है।

2. बाजरे का थेपला (Bajra Thepla) बाजरा सर्दियों का सुपरफूड माना जाता है जो शरीर में गर्मी बनाए रखता है। आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर, यह रक्तहीनता दूर करने में मदद करता है। बाजरे का थेपला भारी भोजन की जरूरत पूरी करता है और ठंड में शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। यह डायबिटीज मरीजों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है।

3. पालक थेपला (Palak Thepla) पालक एंटीऑक्सिडेंट और आयरन से भरपूर, सर्दियों में सेवन के लिए श्रेष्ठ है। यह इम्यूनिटी बढ़ाता है और एनीमिया के खतरे को कम करता है। पालक से बना थेपला मुलायम और पौष्टिक होता है, बच्चों के लिए भी अच्छा विकल्प है। इसमें विटामिन A और C स्किन को ग्लोइंग और हेयर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।

4. लहसुन-मिर्च थेपला (Garlic-Chilli Thepla) लहसुन में प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। सर्दी-जुकाम और खांसी में राहत देता है। मिर्च मसाले का स्वाद बढ़ाती है और शरीर की मेटाबॉलिक हीट बढ़ाने में मदद करती है। यह उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जिन्हें स्पाइसीफूड पसंद है।

5. अदरक-अजवाइन थेपला (Ginger-Ajwain Thepla) अदरक शरीर को भीतर से गर्म रखता है और सूजन कम करता है। अजवाइन पाचन में चमत्कारिक काम करती है- गैस, अफारा और पेट दर्द में राहत देती है। यह थेपला विंटर डाइजेशन को मजबूत करने के लिए परफेक्ट माना जाता है। इसे दही, अचार या गर्म चाय के साथ खाने में ज्यादा मजा आता है।

6. मेथी-गाजर थेपला (Methi-Carrot Thepla) गाजर में बीटा-कैरोटीन और विटामिन A होता है जो त्वचा और आंखों के लिए बेहतरीन है। मेथी के साथ मिलकर यह थेपला सर्दियों का सुपर-न्यूट्रिशन कॉम्बो बन जाता है। इसका स्वाद हल्का मीठा और बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए बच्चों को भी पसंद आता है। ठंड के दिनों में इसे खाने से शरीर गर्म और एनर्जेटिक महसूस करता है।