शुद्ध देसी घी के लिए चुनें ये 6 ट्रस्टेड ब्रांड्स, न्यूट्रिशन और स्वाद का वादा
शुद्ध, देसी ऑर्गेनिक घी खरीदना हो तो केवल कुछ ब्रांड्स पर ही भरोसा किया जा सकता है। यहां आज हम आपके लिए 6 ट्रस्टेड ब्रांड के शुद्ध देसी घी लाए हैं, जो मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे।
ज्यादातर घरों में रोजाना घी का इस्तेमाल होता है। हालांकि, बहुत से लोग इसे अनहेल्दी मानते हैं, परंतु ये पोषक तत्वों का भंडार है। यदि इसे सही तरीके और सही मात्रा में लिया जाए तो यह सेहत को कई महत्वपूर्ण फायदे प्रधान करता है। खाना बनाने से लेकर आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इसे सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स भी घी खाने की सलाह देते हैं। पर बाजार में आजकल मिलावटी घी का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इनका सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए घी की शुद्धता का ध्यान रखें, और ट्रस्टेड ब्रांड चुनें।
Amazon Brand का गाय का घी पूरी तरह शुद्ध और देसी है। इसका स्वाद और इसकी खुशबू इसे बाकी के देसी घी से अलग बनाते हैं। इस घी की क्वालिटी के साथ किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। साथ ही इसमें किसी तरह की प्रिजर्वेटिव भी नहीं है। इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन मौजूद है, जो आपके नियमित डाइट में एडिशनल पोषक तत्व ऐड करते हैं। इसका नियमित सेवन शरीर में फैटी एसिड के अवशोषण को भी बढ़ावा देता है और आपको सेहतमंद रहने में मदद करता है। वहीं महिलाएं इसे रोजाना त्वचा पर अप्लाई कर सकती हैं।
Gits का गाय का घी पोषक तत्वों का भंडार है। इसका ऑथेंटिक फ्लेवर, टेक्सचर और खुशबू इसे आपके लिए हेल्दी विकल्प बनाते हैं। इसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव और केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। विटामिन ए, डी, ई और के सहित अमीनो एसिड जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता प्राप्त करने का यह एक बेहतरीन तरीका है। यदि आपको हृदय संबंधी समस्याएं है, तो सही मात्रा और सही तरीके से देसी घी का सेवन आपकी सहायता कर सकता है। ये रोजाना एनर्जी प्रदान करता है और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज त्वचा स्वस्थ का ध्यान रखती है।
Patanjali के शुद्ध देसी घी को गाय के मलाई से तैयार किया गया है। इसका दानेदार टेक्सचर प्राप्त करने के लिए क्रीम को मक्खन में बदलकर, इम्प्यूरिटीज को हटाया जाता है, ताकि घी का स्वाद, खुशबू और न्यूट्रिशन लंबे समय तक बरकरार रहे। इसमें फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैट की गुणवत्ता है। इसे हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये पाचन स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इसका नियमित सेवन बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ ही मेमोरी को भी मजबूत बनाने में मदद करता है।
Ashirvaad का दानेदार टेक्सचर वाले इस घी की स्वाद और खुशबू भी बेहतरीन है, जो आपके किसी भी खाने के फ्लेवर को बढ़ा देती हैं। शुद्ध देसी घी की तलाश है तो यह विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें मौजूद ओमेगा फैटी एसिड डाइजेशन और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के साथ ही आपकी त्वचा स्वस्थ को भी बढ़ावा देते हैं। यह एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, जिसे काफी लोगों ने पसंद किया है। वहीं इस समय इस पर 20% का ऑफ भी उपलब्ध है, 668 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
Dabur का 100% प्योर देसी घी में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता मौजूद है, इसका दानेदार टेक्सचर, स्वाद और इसकी खुशबू आपके खाने में कमल का फ्लेवर ऐड करते हैं। यह देसी घी पाचन क्रिया के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर किसी को कब्ज की समस्या रहती है, तो मल त्याग को बढ़ावा देने के साथ-साथ ये बॉडी टॉक्सिंस को रिमूव करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही विटामिन ए इम्यूनिटी का समर्थन करता है। यदि घी को सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए, तो ये सेहत को कई महत्वपूर्ण फायदे प्रदान कर सकती हैं।
BAROSI ब्रांड का प्रीमियम गाय के घी को ट्रेडिशनल और कल्चरल तरीके से तैयार किया गया है। इसका दानेदार टेक्सचर और इसकी खुशबू खाने में एक बेहतरीन स्वाद और फ्लेवर ऐड करते हैं। इसके साथ ही गुड फैट और एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं और खाद्य पदार्थों के पाचन को आसान बना देते हैं। ये नेचुरल और हेल्दी है, इसे आप सभी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण विटामिन और अमीनो एसिड की गुणवत्ता पाई जाती है, जो सेहत को तमाम फायदे प्रदान करती हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
