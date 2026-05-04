अंगूर-संतरे खट्टे हैं! मीठा संतरा और अंगूर खरीदने के लिए अपनाएं ये 6 तरीके, कभी नहीं खाएंगे धोखा

अंगूर-संतरे का सीजन चल रहा है और लोग इसे खाना भी खूब पसंद करते हैं। अगर आप भी इन फलों को खाने की शौकीन है लेकिन खट्टा खरीद लेती हैं, तो मीठा संतरा-अंगूर चुनने के लिए कुछ टिप्स जान लीजिए।

Tips To Choose Sweet Grapes And Orange: गर्मी का मौसम कई फलों की सौगात लेकर आता है, जहां इन दिनों बाजार में तरबूज, आम, खरबूजा की बहार है। तो वही दूसरी ओर अंगूर और संतरा भी छाया हुआ है। संतरा-अंगूर दोनों ही ऐसे फल हैं, जिन्हें बच्चों से बूढ़े तक खाना पसंद करते हैं। इन फलों में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, जो इम्यूनिटी बूस्टर मानी जाती है। संतरा-अंगूर दूर से देखने में तो काफी अच्छे लगते हैं लेकिन कई बार ये खाने में बेहद खट्टे होते हैं। ऐसे में लोग इन्हें खाना पसंद नहीं करते। अगर आप भी इन फलों को खट्टेपन की वजह से नहीं खरीदते हैं, तो हम आपको मीठा चुनने के कुछ असरदार तरीके बताने जा रहे हैं। अगली बार जब आप संतरा-अंगूर खरीदने जाएं, तो इन टिप्स की मदद से मीठे फल ही चुनें।

संतरा कैसे चुनें- विटामिन सी (Vitamin C), फाइबर, पोटेशियम, और एंटीऑक्सीडेंट (जैसे हेस्पेरिडिन) प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। संतरा खाने से पेट स्वस्थ रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आपको आज हम मीठा संतरा चुनने के 3 तरीके बताएंगे।

वजन से जानें संतरे को हाथ में लीजिए और भारी-हल्का वजन चेक करें। अगर संतरे के वजन हल्का है, तो इसका मतलब इसमें रस कम है और अभी ये खट्टा होगा। वही भारी संतरा रसीला और मीठा होगा। हमेशा भारी वजन वाले संतरे को ही चुनें।

खुशबू बताएगी राज संतरा मीठा है या खट्टा ये राज उसकी महक भी बता देगी। संतरे को सूंघकर देखिए अगर भीनी-भीनी मीठी खुशबू आ रही है, तो वो मीठा और रसीला है। लेकिन अगर खट्टी खुशबू आ रही है, तो समझ लें ये दांत को खट्टा कर देगा।

बनावट और छिलका संतरा अगर छोटे साइज का है, तो वह खट्टा हो सकता है। वही बड़े और गोल साइज वाले संतरे मीठे होते हैं। छिलके से भी आप पहचान कर सकते हैं। अगर संतरे की सतह पर हल्का उभार या फिर खुरदुरापन दिख रहा है तो समझ जाएं कि फल ताजा और मीठा है। दाग-धब्बे वाली सतह है तो फल खट्टा है।

कहीं खट्टे अंगूर तो नहीं खरीद लिए- हरे अंगूर विटामिन C, विटामिन K, विटामिन B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्वों से भरपूर होते हैं। अंगूर खाने से हार्ट हेल्दी रहता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है और ये स्किन के लिए भी फायदेमंद होते हैं। तो अंगूर खरीदने से पहले मीठा कैसे चुनें, यहां पर 3 तरीकों से जान लीजिए।

रंग से करें जांच अंगूर खरीदते समय उनका रंग बहुत कुछ बता देता है। आमतौर पर गहरे हरे रंग के अंगूर थोड़े कच्चे और खट्टे हो सकते हैं, जबकि हल्के पीले या सुनहरे रंग के अंगूर ज्यादा पके हुए और मीठे होते हैं। इसलिए रंग पर ध्यान देकर आप आसानी से स्वादिष्ट और मीठे अंगूर चुन सकती हैं, और खट्टे अंगूर लेने से बच सकती हैं।

शेप से पहचानें अंगूर चुनते समय उनका साइज भी स्वाद का एक अच्छा संकेत दे सकता है। आमतौर पर जो अंगूर आकार में थोड़े बड़े और लंबे होते हैं, वे अच्छी तरह पके हुए होते हैं और उनका स्वाद मीठा होता है। वहीं छोटे या सिकुड़े हुए अंगूर अक्सर पूरी तरह नहीं पके होते, इसलिए उनमें खट्टापन ज्यादा महसूस हो सकता है।