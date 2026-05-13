तेज धूप में भी टंकी का पानी गर्म नहीं होगा, अपनाएं ये 6 सस्ते तरीके
Cheap tricks to keep cool water tank in summer: गर्मियों में छत पर रखी टंकी का पानी बेहद गर्म होकर खौलने लगता है तो ये 6 सस्ते और आसान तरीकों में से एक को जरूर अपनाएं। पूरी गर्मी खौलते पानी का इस्तेमाल करना मजबूरी नहीं रह जाएगा।
तेज धूप की वजह से छत पर रखी पानी की टंकी का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और नल खोलते ही ऐसा लगता है जैसे खौलता पानी हाथ जला देगा। गर्मी के दिनों में ज्यादातर घरों की ये प्रॉब्लम होती है। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय करना जरूरी है। नहीं तो सुबह-शाम हर वक्त पानी का काम होता है और गर्म पानी की वजह से नहाना-धोना सब मुश्किल हो जाता है। टंकी का पानी गर्म ना हो इसके लिए ये उपाय आजमाएं।
टंकी के ऊपर छाया करें
जिस जगह पर पानी की टंकी रखी है उसके ऊपर छाया कर दें। छाया करने के लिए आप प्लास्टिक की शीट, टिन शेड या फिर बांस की चटाई बनाकर लगवा दें। इससे डायरेक्ट धूप टंकी पर नहीं लगेगी और पानी बहुत ज्यादा गर्म होने से बचा रहेगा।
जूट की बोरी से ढंके
पानी की टंकी पर सीधी धूप पड़ती है और पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो सस्ता और टिकाऊ तरीका है जूट। जूट को लाकर छत पर रखी टंकियों पर बांध दें। इससे तेज धूप की गर्मी पूरी तरह से टंकी के अंदर नहीं पहुचेगी और पानी ज्यादा गर्म नहीं होगा।
ग्रीन नेट का इस्तेमाल
अगर आपके पास वो नर्सरी में इस्तेमाल होने वाला ग्रीन नेट है तो उसकी मदद से भी टंकी को ठंडा रखा जा सकता है। ये नेट तेज धूप को रोकती है लेकिन हवा अंदर जाती है। तो इसलिए आप सस्ते और टिकाऊ इस ग्रीन नेट को भी पानी की टंकी के इर्दगिर्द बांधकर रखें। इससे टंकी का पानी गर्म नहीं होगा।
सीमेंट की टंकी
अगर आपकी प्लास्टिक की टंकी का पानी भी हर साल गर्मी में बेहद गर्म हो जाता है तो आपको परमानेंट सीमेंट से बनी टंकी छत पर बनवानी चाहिए। इसमे पानी कभी गर्म नहीं होता और ये टंकी सालों साल चलती है।
मार्केट में मिलते हैं और भी ऑप्शन
वैसे तो इन दिनों मार्केट में ऐसी टंकी मिलने का दावा किया जाता है जो पानी को अंदर से गर्म नहीं होने देती। इस तरह की टंकियां भी थोड़ी इफेक्टिव होती हैं लेकिन फिर पानी थोड़ा गर्म हो ही जाता है।
थर्मल इंसुलेशन
इसके अलावा मार्केट में टंकी पर लगाने के लिए थर्मल इंसुलेटर मिलता है। जिसे पूरी तरह से टंकी के साइज का बनाकर तैयार किया जाता है और इस पर लगा वैल्क्रो टेप काम को आसान कर देता है। बस इसे चारों तरफ लपेटकर टेप से चिपका दें। ये टंकी के पानी को गर्म नहीं होने देता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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