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तेज धूप में भी टंकी का पानी गर्म नहीं होगा, अपनाएं ये 6 सस्ते तरीके

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Cheap tricks to keep cool water tank in summer: गर्मियों में छत पर रखी टंकी का पानी बेहद गर्म होकर खौलने लगता है तो ये 6 सस्ते और आसान तरीकों में से एक को जरूर अपनाएं। पूरी गर्मी खौलते पानी का इस्तेमाल करना मजबूरी नहीं रह जाएगा।

तेज धूप में भी टंकी का पानी गर्म नहीं होगा, अपनाएं ये 6 सस्ते तरीके

तेज धूप की वजह से छत पर रखी पानी की टंकी का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और नल खोलते ही ऐसा लगता है जैसे खौलता पानी हाथ जला देगा। गर्मी के दिनों में ज्यादातर घरों की ये प्रॉब्लम होती है। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय करना जरूरी है। नहीं तो सुबह-शाम हर वक्त पानी का काम होता है और गर्म पानी की वजह से नहाना-धोना सब मुश्किल हो जाता है। टंकी का पानी गर्म ना हो इसके लिए ये उपाय आजमाएं।

टंकी के ऊपर छाया करें

जिस जगह पर पानी की टंकी रखी है उसके ऊपर छाया कर दें। छाया करने के लिए आप प्लास्टिक की शीट, टिन शेड या फिर बांस की चटाई बनाकर लगवा दें। इससे डायरेक्ट धूप टंकी पर नहीं लगेगी और पानी बहुत ज्यादा गर्म होने से बचा रहेगा।

जूट की बोरी से ढंके

पानी की टंकी पर सीधी धूप पड़ती है और पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो सस्ता और टिकाऊ तरीका है जूट। जूट को लाकर छत पर रखी टंकियों पर बांध दें। इससे तेज धूप की गर्मी पूरी तरह से टंकी के अंदर नहीं पहुचेगी और पानी ज्यादा गर्म नहीं होगा।

ग्रीन नेट का इस्तेमाल

अगर आपके पास वो नर्सरी में इस्तेमाल होने वाला ग्रीन नेट है तो उसकी मदद से भी टंकी को ठंडा रखा जा सकता है। ये नेट तेज धूप को रोकती है लेकिन हवा अंदर जाती है। तो इसलिए आप सस्ते और टिकाऊ इस ग्रीन नेट को भी पानी की टंकी के इर्दगिर्द बांधकर रखें। इससे टंकी का पानी गर्म नहीं होगा।

सीमेंट की टंकी

अगर आपकी प्लास्टिक की टंकी का पानी भी हर साल गर्मी में बेहद गर्म हो जाता है तो आपको परमानेंट सीमेंट से बनी टंकी छत पर बनवानी चाहिए। इसमे पानी कभी गर्म नहीं होता और ये टंकी सालों साल चलती है।

मार्केट में मिलते हैं और भी ऑप्शन

वैसे तो इन दिनों मार्केट में ऐसी टंकी मिलने का दावा किया जाता है जो पानी को अंदर से गर्म नहीं होने देती। इस तरह की टंकियां भी थोड़ी इफेक्टिव होती हैं लेकिन फिर पानी थोड़ा गर्म हो ही जाता है।

थर्मल इंसुलेशन

इसके अलावा मार्केट में टंकी पर लगाने के लिए थर्मल इंसुलेटर मिलता है। जिसे पूरी तरह से टंकी के साइज का बनाकर तैयार किया जाता है और इस पर लगा वैल्क्रो टेप काम को आसान कर देता है। बस इसे चारों तरफ लपेटकर टेप से चिपका दें। ये टंकी के पानी को गर्म नहीं होने देता है।

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लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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