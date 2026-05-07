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ढोकला बनाते समय भूलकर भी ना करें ये 6 गलतियां, बिगड़ सकता है स्वाद

May 07, 2026 01:04 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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घर पर ढोकला बनाते समय छोटी-छोटी गलतियां इसका स्वाद और टेक्सचर खराब कर सकती हैं। जानिए ढोकला बनाते समय किन 6 कॉमन गलतियों से बचना चाहिए ताकि हर बार सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला बने।

ढोकला बनाते समय भूलकर भी ना करें ये 6 गलतियां, बिगड़ सकता है स्वाद

ढोकला एक बेहद लोकप्रिय गुजराती स्नैक है जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं। इसका हल्का, स्पंजी और खट्टा-मीठा स्वाद हर किसी को पसंद आता है। लेकिन कई बार घर पर ढोकला बनाते समय वह बाजार जैसा सॉफ्ट और फूला हुआ नहीं बन पाता। इसकी वजह अक्सर छोटी-छोटी गलतियां होती हैं जिन पर लोग ध्यान नहीं देते। अगर आप चाहते हैं कि आपका ढोकला हर बार बाजार जैसा मुलायम और स्वादिष्ट बने, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

आइए जानते हैं ढोकला बनाते समय होने वाली 6 आम गलतियों के बारे में-

  1. सामग्री की सही मात्रा ना रखना

ढोकला बनाते समय बेसन, पानी और दही की सही मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर बेसन कम होगा, तो ढोकला सही तरीके से सेट नहीं होगा और उसका टेक्सचर खराब हो सकता है। वहीं, ज्यादा दही डालने से बैटर बहुत पतला और खट्टा हो सकता है, जिससे ढोकला गीला और चिपचिपा बनता है। हमेशा माप का इस्तेमाल करें ताकि स्वाद और टेक्सचर दोनों सही रहें।

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2. बैटर सही कंसिस्टेंसी का ना बनाना

ढोकला का बैटर बहुत ज्यादा गाढ़ा या बहुत पतला नहीं होना चाहिए। गाढ़ा बैटर होने पर ढोकला ठीक से फूल नहीं पाता और सख्त बन सकता है। वहीं, बहुत पतला बैटर ढोकले को फ्लैट और सॉगी बना देता है। बैटर हमेशा स्मूद, बिना गांठ वाला और बहने वाली कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। इसकी बनावट पैनकेक बैटर जैसी होनी चाहिए ताकि ढोकला स्पंजी बने।

3. बैटर को सही तरीके से फर्मेंट ना करना

फर्मेंटेशन ढोकला की सबसे जरूरी प्रक्रिया में से एक है। अगर बैटर ठीक से फर्मेंट नहीं होगा, तो ढोकला भारी और कड़ा बन सकता है। वहीं, ज्यादा देर तक फर्मेंट करने से स्वाद जरूरत से ज्यादा खट्टा हो जाता है। मौसम के हिसाब से बैटर को सही समय तक ही रखें। गर्म मौसम में कम समय और ठंड में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है।

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4. फ्रूट सॉल्ट या बेकिंग सोडा गलत समय पर डालना

ढोकला को सॉफ्ट और फूला हुआ बनाने में फ्रूट सॉल्ट या बेकिंग सोडा का अहम रोल होता है। लेकिन इसे बहुत पहले डाल देने से इसका असर खत्म हो जाता है और ढोकला अच्छी तरह नहीं फूलता। वहीं, ज्यादा मात्रा में डालने से स्वाद कड़वा हो सकता है। इसे हमेशा स्टीम करने से ठीक पहले डालें और डालने के बाद बैटर को तुरंत स्टीम करें।

ढोकला

5. ढोकला को सही समय तक स्टीम ना करना

स्टीमिंग ढोकला बनाने का सबसे अहम स्टेप है। अगर ढोकला कम समय तक स्टीम होगा, तो अंदर से कच्चा रह सकता है। वहीं, ज्यादा स्टीम करने पर यह सूखा और सख्त हो सकता है। इसे चेक करने के लिए टूथपिक डालें। अगर टूथपिक साफ बाहर निकल आए, तो समझिए ढोकला अच्छी तरह पक चुका है। स्टीमिंग के दौरान बार-बार ढक्कन खोलने से भी बचें।

6. तड़का सही तरीके से ना लगाना

ढोकला का स्वाद बढ़ाने में तड़का बहुत जरूरी होता है। कई लोग सिर्फ राई और करी पत्ता डालकर तड़का लगा देते हैं, लेकिन पारंपरिक स्वाद के लिए इसमें थोड़ा पानी और चीनी भी मिलानी चाहिए। इससे ढोकला ज्यादा सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनता है। तड़का डालने के बाद कुछ मिनट ढोकला को ऐसे ही छोड़ दें ताकि फ्लेवर अच्छी तरह अंदर तक चला जाए।

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