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काम की बात: चॉपर को समझते हैं सिर्फ सब्जी काटने की मशीन? ये 6 काम भी निपटाएगा मिनटों में!

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Smart Kitchen Tricks: अगर आपके किचन में चॉपर रखा है और आप उसे सिर्फ सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो शायद आप उसके कई काम के फीचर मिस कर रहे हैं। यह छोटा उपकरण कई काम आसान बना सकता है। यहां जानें

चॉपर को समझते हैं सिर्फ सब्जी काटने की मशीन? ये 6 काम भी निपटाएगा मिनटों में!

अगर आपके किचन में चॉपर रखा है और आप उसे सिर्फ सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए आप उसकी आधी ताकत ही जानते हैं। यह छोटा-सा उपकरण आपकी रसोई का सबसे मेहनती साथी बन सकता है। सुबह जल्दी नाश्ता बनाना हो, मेहमानों के लिए कुछ खास तैयार करना हो या फिर मिनटों में कोई काम निपटाना हो, चॉपर कई मुश्किल काम आसान कर सकता है।

कॉफी को झागदार बनाना, लस्सी तैयार करना या सूखे मेवे काटना- ये सब काम चुटकियों में हो सकते हैं। कई लोग इसके ऐसे शानदार इस्तेमाल के बारे में जानते ही नहीं। अगर आपके घर में भी चॉपर है, तो आज उसके कुछ ऐसे काम जान लीजिए, जो आपकी रसोई का तरीका ही बदल सकते हैं।

1. ब्रेड क्रम्ब्स बनाएं

घर में अक्सर ब्रेड बच जाती है और कुछ दिनों बाद उसे फेंकना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ब्रेड के टुकड़े चॉपर में डालिए और कुछ सेकंड चलाइए। तैयार हो जाएगा बारीक चूरा जिसका इस्तेमाल कटलेट, टिक्की और कई नाश्तों में किया जा सकता है।

ब्रेड क्रम्ब्स

2. मिनटों में तैयार करें झागदार लस्सी

गर्मी में ठंडी लस्सी मिल जाए तो पूरा दिन बन जाता है। दही, चीनी और थोड़ा पानी चॉपर में डालिए और कुछ सेकंड चलाइए। बस, आपकी झागदार और स्वादिष्ट लस्सी तैयार है।

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3. अंडे फेंटना हुआ आसान

ऑमलेट हो या केक, अंडे अच्छी तरह फेंटना जरूरी होता है। हाथ से फेंटने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं, लेकिन चॉपर की मदद से यह काम कुछ ही सेकंड में हो सकता है। इससे मिश्रण ज्यादा हल्का और एकसार बनता है।

4. घर पर बनाएं कैफे जैसी झागदार कॉफी

अगर आपको झागदार कॉफी पसंद है, तो चॉपर आपका काम आसान कर सकता है। बस कॉफी, चीनी और थोड़ा पानी डालें और कुछ सेकंड चलाएं। देखते ही देखते तैयार हो जाएगी गाढ़ी और झागदार कॉफी। अब हर दिन घर पर मिलेगा कैफे जैसा स्वाद।

Beaten coffee paste

5. बिना ज्यादा मेहनत के तैयार करें कीमा

अगर आपके पास बिना हड्डी वाला चिकन है, तो चॉपर की मदद से उसे बारीक काट सकते हैं। इससे घर पर कीमा बनाना काफी आसान हो जाएगा। हालांकि चिकन को अच्छी तरह साफ करना और चॉपर को इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह धोना ना भूलें।

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6. सूखे मेवों को सेकंडों में काटें

खीर, मिठाई या स्मूदी में सूखे मेवे डालने हों, तो उन्हें हाथ से काटने में काफी समय लग सकता है। चॉपर में बादाम, काजू या पिस्ता डालकर कुछ सेकंड चलाएं। ना ज्यादा बारीक, ना ज्यादा बड़े- एकदम सही आकार में सूखे मेवे तैयार हो जाएंगे।

चॉपर इस्तेमाल करने के ये स्मार्ट टिप्स भी जान लें

  • जरूरत से ज्यादा सामान ना भरें: इससे चॉपर सही तरीके से काम नहीं कर पाता।
  • हर इस्तेमाल के बाद सफाई जरूर करें: खासतौर पर अगर आपने चिकन या अंडे का इस्तेमाल किया हो।
  • ज्यादा देर तक ना चलाएं: वरना सामान जरूरत से ज्यादा पिस सकता है।

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Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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