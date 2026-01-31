रजाई-कंबलों को स्टोर करने के 5 स्मार्ट ट्रेंडी तरीके, घर रहेगा 'सुपर ऑर्गेनाइज्ड'

संक्षेप: Blanket Storage Ideas For Small Spaces : अलमारी में कंबलों को ठूस-ठूस कर भरने की जगह आप कुछ स्मार्ट और जादुई 'स्पेस सेविंग हैक्स' की मदद ले सकती हैं। यह मजेदार हैक्स ना सिर्फ आपके घर को बड़ा दिखाते हैं बल्कि अलमारी को एक 'लक्जरी शोरूम' जैसा सुपर ऑर्गेनाइज्ड लुक भी दे सकते हैं।

सर्दियों में सिर्फ गर्म कपड़े ही नहीं बल्कि रचाई-कंबल को रखने की भी समस्या परेशान करने लगती है। अलमारियों से झांकते भारी-भरकम रजाई-कंबल दिखने में तो गंदे लगते ही हैं बल्कि घर की महिला को 'स्पेस मैनेजमेंट' की जरूरत भी महसूस करवाने लगते हैं। अगर अलमारियों में जगह ना होने की वजह से आपके घर के हर कोने में भी रचाई-कंबल यूं ही बिखरे रहते हैं तो ये खबर खास आपके लिए ही है। अलमारी में कंबलों को ठूस-ठूस कर भरने की जगह आप कुछ स्मार्ट और जादुई 'स्पेस सेविंग हैक्स' की मदद ले सकती हैं। यह मजेदार हैक्स ना सिर्फ आपके घर को बड़ा दिखाते हैं बल्कि अलमारी को एक 'लक्जरी शोरूम' जैसा सुपर ऑर्गेनाइज्ड लुक भी दे सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रजाई-कंबल रखने के आसान तरीके वैक्यूम सील बैग्स (Vacuum Seal Bags)- यह जादुई बैग छोटे घर में रहने वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दरअसल, रजाई और कंबल भारी होने और हवा के कारण बहुत जगह घेरते हैं। लेकिन वैक्यूम सील बैग्स इस समस्या को झट से दूर कर देते हैं। कंबल को बैग में डालकर वैक्यूम क्लीनर से सारी हवा निकाल दें। आपका फूला हुआ कंबल 75 प्रतिशत तक पिचक जाएगा, जिससे आप एक के ऊपर एक कई कंबल तरीके से रख पाएंगे। 2. 'द रोलिंग मेथड (The Rolling Method)-कंबल की चौकोर तह लगाने की जगह उसे टाइट रोल करें। रोल किए हुए कंबल देखने में साफ-सुथरे लगते हैं और इन्हें निकालने पर बाकी कपड़े बिखरते नहीं हैं।

3.कंबल को बनाएं सोफे का हिस्सा- अगर अलमारी में बिल्कुल जगह नहीं है, तो उसे छिपाने की जगह सजावट का हिस्सा बनाएं। ऐसे स्टूल या बेंच का उपयोग करें जो अंदर से खाली हों। इनमें भारी कंबल आसानी से समा जाते हैं। पतले कंबलों को बड़े कुशन कवर्स के अंदर भर दें। इससे आपको एक्स्ट्रा पिलो भी मिल जाएगा और कंबल भी स्टोर हो जाएगा।

4. बेड के नीचे 'अंडर-बेड' स्टोरेज- 'अंडर-बेड' स्टोरेज कंबल और रचाई को धूल से बचाने के साथ-साथ आंखों से भी ओझल रखते हैं।

5. शेल्फ डिवाइडर और बास्केट का प्रयोग- अलमारी के अंदर 'शेल्फ डिवाइडर' लगाने से आप एक ही शेल्फ को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। बड़े फैब्रिक बास्केट में कंबलों को रखने से अलमारी साफ-सुथरी दिखती है और जब आपको एक कंबल निकालना हो, तो बाकी का ढेर नहीं बिखरता।