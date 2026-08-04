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ना जलेंगी, ना कच्ची रहेंगी! कुकर में मसाला पॉपकॉर्न बनाने की ये 5 टिप्स देख लें

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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मार्केट जैसे बटर मसाला पॉपकॉर्न आपको भी जरूर पसंद होंगे। इन्हें आप दो मिनट में घर पर बना सकते हैं, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। पॉपकॉर्न जलते भी नहीं है और हर एक दाना अच्छी तरह फूटता है।

Masala Popcorn in Pressure Cooker
कुकर में मसाला पॉपकॉर्न बनाने की टिप्स

शाम की हल्की भूख हो या मूवी नाइट, दो मिनट में एक ही स्नैक तैयार हो सकता है और वो है पॉपकॉर्न। बच्चे हों या बड़े, पॉपकॉर्न खाना सभी को पसंद होता है। उसमें भी मसाला पॉपकॉर्न हो तो कहना ही क्या। चटपटे मसाले के साथ बड़ा ही टेस्टी स्नैक बनकर तैयार होता है। साथ ही ये हेल्दी भी है, तो बेफ्रिक हो कर आप पॉपकॉर्न का मजा ले सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि घर पर मार्केट जैसे मसाला पॉपकॉर्न आखिर कैसे बनाए जाते हैं। नॉर्मली कुकर में पॉपकॉर्न बन तो जाते हैं, लेकिन कई बार ये जल जाते हैं या आधे दाने कच्चे ही रह जाते हैं। फिर वो मसालेदार टेस्ट भी घर वाली पॉपकॉर्न में नहीं आ पाता। तो चलिए आज कुकर में परफेक्ट पॉपकॉर्न बनाने की कुछ टिप्स देखते हैं, साथ ही एक चटपटा मसाला भी तैयार करेंगे, जिससे पॉपकॉर्न में वही मार्केट वाला टेस्ट आएगा।

घर पर मार्केट जैसे मसाला पॉपकॉर्न बनाने की टिप्स

टिप 1: मोटी तली वाले कुकर में गर्म करें ऑयल

पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले एक मोटी तली का कुकर चुनें। अब इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह गर्म होने के लिए रख दें। ध्यान रहे जैसे ही कुकर तेज गर्म हो, तभी आपको इसमें तेल एड करना है। तेल बहुत ज्यादा ना डालें, पॉपकॉर्न के हिसाब से दो-तीन चम्मच तेल काफी रहता है। इसके बाद कुकर की फ्लेम को मीडियम कर दें।

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टिप 2- इस मसाले से आएगा वही मार्केट वाला स्वाद

मार्केट जैसी मसालेदार पॉपकॉर्न बनाने के लिए आपको कुछ मसालों को साथ मिक्स कर लेना है। एक प्लेट में थोड़ी सी हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर एक साथ मिक्स कर लें। जितनी पॉपकॉर्न बना रहे हैं, उस हिसाब से चीजें थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं। इन मसालों को तेल में मिलाएं और ऊपर से पॉपकॉर्न डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि मसाला पॉपकॉर्न पर अच्छी तरह कोट हो जाए।

टिप 3- फुल फ्लेम पर लगातार चलाएं

तेल और मसालों में पॉपकॉर्न को अच्छे से मिलाने के बाद आपको इसे लगातार चलाते रहना है। इस दौरान गैस की फ्लेम को हाई ही रखें। मक्ख के दानों को तब तक चलाते रहें, जबतक इनमें से एक भी दाना फुटकर पॉपकॉर्न ना बन जाए। जैसे ही एक दाना फूटे, तुरंत आपको कुकर का ढक्कन बंद कर देना है।

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टिप 4- कुकर में इस तरह बनाएं पॉपकॉर्न

प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद इसकी सीटी याद से निकाल दें। अब कुछ सेकंड के लिए इसे गैस पर रहने दें, फिर कुकर का हैंडल पकड़कर इसे उठाकर थोड़ा सा शेक कर लें। इससे नीचे के पॉपकॉर्न जलते नहीं है और हर दाना बराबर फूटता है। अब कुकर को गैस पर रख दें और जब तक पॉपकॉर्न बनने की आवाज आना बंद नहीं हो जाता, तब तक इसे पकने दें। उसके बाद गैस को बंद कर दें।

टिप 5- बटर क्यूब्स से आएगा असली स्वाद

पॉपकॉर्न का असली स्वाद तो बटर से ही आता है। इसके लिए जैसे ही पॉपकॉर्न बनें, उनमें कुछ बटर के टुकड़े एड कर दें और कुकर को ढक्कन से नॉर्मली कवर कर दें। दो मिनट में बटर अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा और पॉपकॉर्न में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। बस तैयार हैं आपको मार्केट जैसी बटर मसाला पॉपकॉर्न।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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