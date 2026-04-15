सावधान! कहीं आप भी तो नहीं खा रहे मिलावटी अदरक-लहसुन पेस्ट? इन 5 ट्रिक्स से तुरंत करें पहचान
अदरक-लहसुन का पेस्ट सब्जी का स्वाद बढ़ाने में काफी मदद करता है और लोग अब समय बचाने के लिए बाजार से रेडीमेड इसका सैशे खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आप असली अदरक-लहसुन का पेस्ट खा रहे हैं, मिलावटी की पहचान करने के लिए हम आपको 5 आसान तरीके बताने जा रहे हैं।
सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए अदरक-लहसुन का पेस्ट वाला तरीका काफी पुराना है। पहले लोग इसे तुरंत पीसकर सब्जी में डाल लिया करते थे। समय की कमी होने के साथ अब लोग जिंजर-गार्लिक पेस्ट बाजार से खरीदकर लाने लगे और ये तरीका लोगों को काफी आसान लगा। छोटा वाले एक सैशे में ही पूरी सब्जी बनकर तैयारी हो जाती है। जिंजर-गार्लिक पेस्ट को हम बिल्कुल असली समझकर लंबे समय से खा रहे हैं, लेकिन अब इसमें भी मिलावट होने लगी है। सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए हम जिस सैशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह नकली भी हो सकता है। नकली पेस्ट खाना सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। कहीं आप भी मिलावटी अदरक-लहसुन का पेस्ट तो नहीं खा रहे हैं, ये पता करने के लिए कुछ तरीकों से असली-नकली की पहचान करें।
अदरक-लहसुन के पेस्ट की पहचान कैसे करें
1. हथेली पर रगड़ें
हथेली पर लहसुन-अदरक का पेस्ट लेकर रगड़ें। अगर ये पेस्ट हल्का और चिकना हो जाता है, तो आप असली खा रहे हैं। खुरदुरा, गुठली निकले तो ये नकली हो सकता है। अदरक-लहसुन के पेस्ट में कई बार सस्ता पाउडर या फिर स्टार्च लोग डाल देते हैं।
2. खुशबू से जानें
अगर जिंजर-गार्लिक पेस्ट की खुशबू ताजी, तीखी आ रही है, तो ये असली होगा। खट्टी और केमिकल जैसी स्मेल आ रही है, जिसमें अदरक-लहसुन नहीं महक रहा हो, वह मिलावटी हो सकता है।
3. रंग से पहचानें
अगर अदरक-लहसुन का पेस्ट का रंग हल्का ऑफ-व्हाइट या पीला है, तो यह असली होगा। इसमें अदरक मिली होगी, तो पीला रंग स्वाभाविक है। ज्यादा चमकीला और क्रीमी कलर मिलावटी पेस्ट की पहचान है।
4. स्वाद वाला टेस्ट
आप अदरक-लहसुन के पेस्ट को चखकर देखें, अगर इसका स्वाद तीखा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में है, तो ये मिलावटी नहीं है। लेकिन अगर आपके पेस्ट का स्वाद फीका और साधारण नमकीन है, तो ये आर्टिफिशियल है।
5. पानी से करें जांच
अदरक-लहसुन का पेस्ट लें और 1 ग्लास गुनगुने पानी में घोलें। अगर पेस्ट नीचे की परत पर बैठ रहा है, तो ये नकली है। असली जिंजर-गार्लिक पेस्ट पानी में धीरे-धीरे घुल जाएगा। बस इस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं।
मिलावटी पेस्ट खाने के नुकसान-
मिलवाटी या नकली जिंजर-गार्लिक पेस्ट खाने से शरीर को कई समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। यहां जानिए इसे खाने से होने वाले कुछ गंभीर नुकसान के बारे में-
-नकली जिंजर-गार्लिक पेस्ट खाने से पेट में मरोड़-दस्त, उल्टी की समस्या हो सकती है।
-लंबे समय तक नकली लहसुन-अदरक का पेस्ट खाने से इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है।
-लिवर के लिए भी नकली जिंजर-गार्लिक का पेस्ट खतरनाक हो सकता है। लिवर इंफेक्शन फैलने का डर रहता है।
- एसिडिटी या सीने में दर्द की समस्या भी इसे खाने से हो सकती है। नकली पेस्ट कई केमिकल्स से मिलाकर बनाया जाता है, जो नुकसान करता है।
लहसुन-अदरक का पेस्ट घर पर कैसे बनाएं?
200 ग्राम अदरक और 200 ग्राम लहसुन को अच्छी तरह से छील लें। फिर दोनों को पानी से धोकर अच्छे से सुखाएं। अदकक-लहसुन में पानी नहीं रहना चाहिए, फिर इसे मिक्सी में अच्छे से पीसकर पेस्ट तैयार करें। अब इसमें 1-2 चम्मच तेल डालकर मिक्स करें और शीशी में भरकर फ्रिज में रखें। जब भी सब्जी बनानी हो, तब इसे निकालें और डालें। एक बार बनाया हुआ पेस्ट 2 हफ्तों तक चलेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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